Tom Cruise đưa đón bạn gái tin đồn bằng trực thăng

Tom Cruise và Ana de Armas tiếp tục vướng nghi vấn hẹn hò khi di chuyển chung bằng trực thăng. Chưa kể, cả hai còn dùng bữa tối vào dịp sinh nhật nữ diễn viên.

Theo Page Six, Tom Cruise và Ana de Armas thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại London (Anh). Cả hai được bắt gặp di chuyển bằng trực thăng riêng trong ngày sinh nhật nữ diễn viên No Time To Die. Nguồn tin độc quyền cho biết tối hôm đó, hai người tới dùng bữa tại KOL, một nhà hàng Mexico.

Trong đoạn video được giới truyền thông ghi nhận, ngôi sao Mission: Impossible ngồi ghế phụ lái, diện trang phục đơn giản với áo phông kết hợp quần jeans. Tương tự, Ana de Armas giản dị với quần short và áo hoodie, dẫn theo hai chú chó cưng.

Bước xuống bãi đáp, Tom Cruise và Ana de Armas thân thiện trò chuyện với nhóm nhân viên an ninh, kỹ thuật. Đây là lần thứ hai cả hai được bắt gặp di chuyển chung bằng máy bay trực thăng, hồi tháng 3 họ cũng tới London bằng phương tiện này.

Tom Cruise chở Ana de Armas bằng trực thăng riêng trong ngày sinh nhật nữ diễn viên. Ảnh: Backgrid.

Tom Cruise và Ana de Armas gặp nhau thường xuyên hơn sau khi dùng bữa tối tại London hồi tháng 2. Theo People, một người trong cuộc cho biết cả hai chỉ đang dùng bữa tối cùng người đại diện và thảo luận về khả năng hợp tác trong tương lai.

Trước đây, Ana de Armas thừa nhận với USA Today rằng Tom Cruise là nguồn cảm hứng để cô tự thực hiện các pha hành động nguy hiểm: "Tôi chưa đạt đến đẳng cấp của Tom Cruise. Nhưng tôi đánh giá cao những gì anh ấy làm và tôi hoàn toàn hiểu tại sao anh ấy làm vậy. Anh ấy thật tuyệt vời".

Năm 2024, Tom Cruise liên tục vướng tin hẹn hò bao gồm Victoria Canal, nữ ca sĩ kém 37 tuổi và Maha Dakhil, quản lý của nam diễn viên. Ngoài ra, anh còn bị đồn hẹn hò ca sĩ Elsina Khayrova, song cả hai được cho là chia tay sau khi chồng cũ của Khayrova cảnh báo nam diễn viên. Về phía Ana de Armas cô từng công khai hẹn hò Ben Affleck và Manuel Anido Cuesta.