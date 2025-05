Ca sĩ Mỹ qua đời trong vụ hỏa hoạn

Jill Sobule qua đời ở tuổi 66 sau vụ hỏa hoạn tại nhà riêng. Trước đó, nữ ca sĩ dự kiến biểu diễn tại Denver vào ngày 2/5.

Ngày 1/5 (giờ địa phương), Variety đưa tin ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ Jill Sobule - người nổi tiếng với ca khúc I kissed a girl (1995) - đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn tại nhà riêng ở Minneapolis, hưởng thọ 66 tuổi.

Thông tin được đại diện của nữ nghệ sĩ xác nhận với Variety. Được biết, trước khi qua đời, Jill Sobule có kế hoạch biểu diễn tại quê nhà Denver vào ngày 2/5. Sau sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ, chương trình sẽ được chuyển thành buổi tưởng niệm, nơi bạn bè và người hâm mộ cùng nhau tri ân những đóng góp của cô cho âm nhạc và cộng đồng.

Quản lý của cô, John Porter bày tỏ: "Jill Sobule là một nguồn năng lượng mãnh liệt, một người đấu tranh cho quyền con người, và âm nhạc của cô đã thấm sâu vào văn hóa đại chúng. Tôi vừa mất đi một khách hàng và một người bạn. Mong rằng âm nhạc, ký ức và di sản của cô sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho những người khác".

Jill Sobule còn nhiều kế hoạch âm nhạc trước khi qua đời. Ảnh: Eric McNatt.

Jill Sobule sinh năm 1959 tại Denver, Colorado. Cô phát hành album đầu tay Things here are different vào năm 1990 dưới sự sản xuất của huyền thoại Todd Rundgren. Đến năm 1995, cô ký hợp đồng với hãng Atlantic Records và phát hành album tựa đề Jill Sobule, trong đó có hai ca khúc nổi bật là I kissed a girl và Supermodel.

I kissed a girl được xem là một trong những bản hit nhạc pop đầu tiên công khai đề cập đến tình yêu đồng giới nữ, từng lọt vào Top 20 của bảng xếp hạng Billboard và mở đường cho nhiều nghệ sĩ LGBTQ+ sau này khẳng định bản thân qua âm nhạc.

Jill Sobule công khai là người song tính trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times năm 2002. Trong hơn ba thập kỷ hoạt động, Jill Sobule phát hành 12 album.