Vì sao trận El Clasico, Juventus bị 'cắt sóng' tại Việt Nam

Từ Euro đến các giải quốc gia, sự bành trướng của các công ty cá độ phi pháp, nhắm đến người dùng Việt Nam khiến nhiều trận đấu quan trọng bị cắt sóng.

Trận đấu vòng loại World Cup của Việt Nam để lọt quảng cáo nhà cái.

Hai năm gần đây, sự bành trướng của các mô hình cá độ phi pháp, nhắm đến người dùng Việt Nam ngày càng rõ nét. Không chỉ hiện diện qua các nền tảng “lậu”, chúng dùng nhiều cách để tiếp cận, dụ dỗ khách hàng trong nước thông qua truyền hình.

Khi cơ quan chức năng siết chặt, kiểm duyệt nội dung quảng cáo trên sân, nhiều trận đấu quan trọng bị cắt sóng trực tiếp, ảnh hưởng đến trải nghiệm theo dõi của khán giả. Bất chấp việc đã đã trả tiền cho bản quyền, người dùng vẫn có thể không được xem đầy đủ nội dung về đội bóng yêu thích.

El Clasico, Serie A bị cắt sóng

Tháng 4/2024, trận đấu giữa Real Madrid và Barcelona trong khuôn khổ lượt về La Liga 2023-2024 bị dừng sóng bất thường trên kênh phát chính thức tại Việt Nam. Nguyên nhân không được đơn vị nắm bản quyền chia sẻ rõ ràng.

Trước khi bị ngắt, trong suốt thời gian hiệp một trận El Clasico, các bảng quảng cáo trên sân, cạnh khung thành liên tục hiển thị nội dung về trang web cá cược, cờ bạc, vi phạm pháp luật bằng tiếng Việt.

Gần đây, trận đấu giữa Juventus và Cagliari tại vòng 13 serie A cũng bị cắt sóng giữa chừng, khi đang phát trên hệ thống VTV Cab tại Việt Nam. Trước đó, nhiều lần trong xuyên suốt hiệp 1, bảng hiệu quảng cáo trên sân Allianz hiển thị quảng cáo của đơn vị **88 kèm với dòng chữ tiếng Việt và lời kêu gọi hướng đến người dùng Việt Nam.

Biển hiệu trên sân Allianz quảng cáo cho nhà cái phi pháp, nhắm đến khách hàng Việt Nam.

Khi tìm tên của **88 trên Google, kết quả trả về là hàng loạt website cá độ, cờ bạc phi pháp, có giao diện người dùng là tiếng Việt. Loại hình này vẫn thuộc danh mục cấm quảng cáo, hoạt động trong nước.

Kỳ Euro 2024 cũng gặp nhiều khó khăn trước khi được cấp phép phát sóng trên các kênh VTV tại Việt Nam. Nguyên nhân đến từ việc UEFA lần đầu chấp nhận hợp tác tài trợ với đơn vị nhà cái. Cách đó không lâu, trận đấu của đội tuyển Việt Nam chiếu trên VTV, FPT Play cũng để lọt hình ảnh logo của những nhà tài trợ là nhà cái phi pháp.

Tháng 4/2024, Thanh tra Bộ TT&TT xử phạt vi phạm hành chính đối với VTV với số tiền 50 triệu đồng về hành vi "Giới thiệu, quảng bá các website có nội dung vi phạm quy định pháp luật"; xử phạt FPT Telecom với số tiền 85 triệu đồng về hành vi "Cung cấp chương trình, kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình có nội dung không được thông tin trên báo chí, không được phép phổ biến, có nội dung bị cấm".

Rắc rối từ nhà cái

Các quảng cáo của nhà cái phi pháp thường được cung cấp ngay từ nguồn hình ảnh bản quyền cung cấp cho các đối tác tại Việt Nam. Nếu chúng là dạng quảng cáo ảo, nhà đài có thể thương lượng để lấy sóng sạch, cung cấp cho khách hàng trong nước, đảm bảo quy định pháp luật.

Danh sách nhà tại trợ Euro 2024, có sự xuất hiện của web cá độ.

Tuy nhiên, một số nền tảng phi pháp chi số tiền lớn cho các câu lạc bộ, giải đấu bóng đá, trở thành nhà tài trợ chính thức, hiện diện bằng các bảng hiệu vật lý trên sân. Kỹ thuật để xử lý vấn đề này rất phức tạp, ảnh hưởng đến trải nghiệm xem. Ngoài ra, việc che mờ, xóa logo của các nhà tài trợ có thể dẫn đến vi phạm hợp đồng bản quyền truyền hình, bị cắt sóng.

“Để chặn hoàn toàn chỉ có cách ngừng phát. Nhưng như vậy lại gây thiệt thòi cho khán giả trong nước, lại còn điều hướng họ đến các kênh lậu, vi phạm pháp luật”, ông T.L., chuyên gia có nhiều năm trong mảng quảng cáo chia sẻ với Tri Thức - Znews khi được hỏi về tình huống tại Euro 2024.

Hiện tại ở Việt Nam, các nhà đài xử lý bằng cách chạy chữ cảnh báo mỗi khi biển hiệu của web cá độ xuất hiện trên sân. Tuy nhiên, trong trường hợp trận El Clasico năm 2024 hay Juventus và Cagliari vừa qua, nội dung quảng cáo hiển thị bằng tiếng Việt, nhắm đến khách hàng trong nước, nội dung nhanh chóng bị cắt sóng.