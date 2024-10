Vì sao 'The Penguin' gây sốt?

"The Penguin" hấp dẫn người xem bởi độ tinh quái, mưu mô của Oswald "Oz" Cobb. Cuộc đua trở thành ông trùm tại thành phố Gotham đang kịch tính hơn bao giờ hết.

Genre: Tội phạm, Kịch tính

Director: Craig Zobel, Helen Shaver

Cast: Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz...

Rating: 7/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Kho tàng phản diện của Người Dơi không chỉ có Joker, Mr. Freeze, Two-Face hay Bane mà sâu trong thế giới ngầm còn có Penguin. So với các phiên bản live-action trước đó, The Batman (2022) chọn hướng tiếp cận mới, khắc họa một Penguin gai góc.

Thời lượng xuất hiện không nhiều, song vai diễn do Colin Farrell đảm nhận được khán giả đón nhận, thậm chí Warner Bros. bật đèn xanh cho series The Penguin. Nối tiếp loạt sự kiện từ The Batman, series là hành trình Oswald "Oz" Cobb (Colin Farrell) dựng xây đế chế của mình tại Gotham.

Bộ phim hấp dẫn người xem bởi sự tinh quái của Oz, một kẻ hai mang dùng mọi "mưu hèn kế bẩn" để đạt mục đích. Điều thú vị là Oz không theo đuổi tiền tài, quyền lực, thứ mà ông muốn là sự kính trọng, tôn sùng tuyệt đối. Ám ảnh bởi điều này khiến Oz phải thốt lên rằng: Ông không nhớ cảm giác được nể phục sao?

Cơn khát của ác nhân 'chim cánh cụt'

Một tuần sau sự kiện The Batman, thành phố Gotham vẫn chìm trong vòng xoáy hỗn loạn và bạo lực. Cái chết của ông trùm Carmine Falcon để lại ngai vàng lạnh lẽo cho nhiều kẻ dòm ngó. Đúng như dự đoán của Người Dơi, thành phố này còn nhiều vấn đề, song người ta có quyền hy vọng vào tương lai tốt hơn, trong đó có Oswald "Oz" Cobb.

Lục lọi trong căn phòng của cựu trùm Gotham, Oz vui sướng khi thấy đống tài liệu quý, đó cũng là lúc ông chạm mặt Alberto Falcone, con trai của Carmine. Cuộc trò chuyện đi vào bế tắc khi Oz bắn hạ Alberto vì bị lăng mạ. Trong lúc phi tang, Oz gặp Victor Aguilar, kẻ đang cố trộm phụ tùng xe của ông. Qua nhiều thử thách, Oz nhận thấy tiềm năng ở Victor và huấn luyện cậu trở thành trợ thủ đắc lực.

Điều Oz không ngờ chính là Sofia Falcone (Cristin Milioti), nữ sát nhân tâm thần, đồng thời là con gái của Carmine. Ứng biến khôn khéo, Oz chiếm trọn niềm tin từ Sofia. Trong bối cảnh mất đi em trai, chú ruột và thành viên băng Falcone chiếm quyền quản lý, Sofia tình cờ trở thành con rối trong tay Oz.

Oz cho thấy bản thân là một bậc thầy thao túng, kẻ dám khiêu vũ giữa bầy sói. Ảnh: HBO Max.

Một mặt, Oz tâng bốc Sofia, thuyết phục cô hoạt động độc lập, cùng hoàn thiện mong ước dang dở của cậu em trai. Mặt khác, Oz kêu gọi nhà Maroni lật đổ đế chế Falcone, như lẽ thường tình cho việc trả thù ân oán giữa các băng đảng.

Hoạt động trong thế giới ngầm nhiều năm, Oz nắm chắc điểm yếu, hiểu từng đường đi nước bước. Hơn hết, Oz muốn thấy các thế lực lụi tàn và đó là lúc ông nắm quyền.

Dẫu vậy, mưu mô, bí ẩn như Oz cũng không quá khó hiểu với người xem. Từ các cuộc hội thoại dễ thấy Oz rao giảng nhiều về quyền lực, mâu thuẫn giữa các tầng lớp trong xã hội và bức xúc khi không được công nhận. Như bao kẻ khác tại Gotham, Oz cũng có điểm yếu là gia đình, dễ bị cảm xúc nhất thời chi phối.

Diễn xuất ấn tượng, kịch bản hạn chế

"The Penguin là một con thú mạnh mẽ, bộ phim thu hút người xem với yếu tố hành động và thông điệp ấn tượng. Về Colin Farrell, anh ấy sẽ sớm được bơi trong một biển giải thưởng nhờ vai diễn này", Lucy Mangan từ The Guardian nhận định.

Thực tế, Colin Farrell từng nhận cơn mưa lời khen khi thủ vai Oswald "Oz" Cobb trong The Batman. Về tạo hình, nam diễn viên người Ireland toàn tâm khi hóa thân vào nhân vật. Xuất hiện với ngoại hình to lớn, dáng đi tập tễnh, gương mặt toàn sẹo cùng chất giọng New York chói tai, Farrell đã trở thành một tay xã hội đen đúng nghĩa.

Tới The Penguin, Colin Farrell có nhiều đất diễn hơn so với The Batman, thoải mái khắc họa phản diện đáng gờm của Người Dơi. Đối lập vẻ ngoài cục mịch, Oz nhanh nhạy trong tư duy, điều này phản ánh rõ trong từng câu thoại mà Colin Farrell thể hiện. Theo đó, người xem ấn tượng bởi cách Oz dàn xếp, giật dây trong từng tình huống.

Sofia Falcone do Cristin Milioti thể hiện để lại ấn tượng cho người xem qua từng tập phim. Ảnh: HBO Max.

Ngoài ra, vai Sofia Falcone do Cristin Milioti đảm nhận cũng được khán giả dành lời khen. Kế thừa tính cách từ người cha quá cố, Sofia là một nhân vật lạnh lùng, khó đoán. Sự bất ổn trong tâm trí Sofia khiến cô là một kẻ nguy hiểm đến Oz cũng phải dè chừng. Nói cách khác, Sofia là một bông hồng gai tẩm độc.

Thế nhưng, màn trình diễn của Colin Farrell và Cristin Milioti không thể khỏa lấp hạn chế trong kịch bản. Đơn cử, Oz thoát khỏi sự nghi vấn của Sofia quá dễ dàng. Chiếc xe chở xác Alberto chưa đủ căn cứ để chứng minh Oz trong sạch. Ngoài ra, Victor được việc, nhưng thiếu thuyết phục trong việc gây dựng lòng tin với Oz.

Hiện tại, The Penguin đã đi được một nửa hành trình với 4 tập phim. Tới nửa sau, Oz sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn khi đồng thời làm việc cho nhiều thế lực khác nhau. Cả Oz và Sofia đều là những biến số khó lường và khán giả mong chờ vào sự bứt phá, trả lời cho câu hỏi: Sau tất cả ai mới là ông trùm ở Gotham?