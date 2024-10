Phim bôi nhọ ông Trump thất bại ở phòng vé

“The Apprentice” được giới phê bình phản ứng khá tích cực nhưng lại có thành tích phòng vé đáng thất vọng.

Theo Forbes, The Apprentice - bộ phim tiểu sử về Donald Trump do Ali Abbasi đạo diễn có thành tích mở màn thảm hại với chỉ 1,6 triệu USD sau 3 ngày ra rạp, dù phát hành đúng vào giai đoạn nước rút của đợt bầu cử tổng thống Mỹ. Tác phẩm có doanh thu trung bình mỗi rạp chỉ vào khoảng hơn 900 USD , mức thấp nhất trong các phim khởi chiếu tháng 10.

Doanh thu chào sân của The Apprentice thấp hơn nhiều so với dự đoán của giới quan sát, khi cho rằng phim có thể kiếm được lên tới 3 triệu USD trong tuần đầu công chiếu. Thậm chí, đứa con tinh thần của Ali Abbasi còn có màn thể hiện thua kém cả The Nightmare Before Christmas - phim chiếu lại, lần đầu ra mắt từ 30 năm trước.

The Apprentice có ngân sách 16 triệu USD . Ảnh: THR.

Dù thành tích phòng vé kém, phim lại được các nhà phê bình đánh giá tương đối tích cực. Trên trang Rotten Tomatoes, The Apprentice nhận điểm số 78% từ các chuyên gia với nhiều lời khen ngợi, đặc biệt về diễn xuất của Sebastian Stan trong vai Trump và Jeremy Strong trong vai luật sư Roy Cohn. Điểm số khán giả dành cho phim cũng rất cao, lên tới 86%.

Sau khi The Apprentice ra rạp ngày 11/10 vừa qua, ông Trump đã lên tiếng chỉ trích tác phẩm bôi nhọ mình. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông gọi bộ phim của Ali Abbasi là sự giả tạo và vô học, một hành vi phỉ báng rẻ tiền nhằm phá hoại cuộc đua đến Nhà Trắng của mình.

Trước đó, hồi tháng 5, khi The Apprentice lần đầu công chiếu tại LHP Cannes, đại diện phát ngôn chiến dịch tranh cử của Trump, Steven Cheung, từng đe dọa sẽ kiện ê-kíp làm phim vì bôi nhọ hình ảnh Donald Trump.