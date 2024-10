'Heartstopper' mùa 3 - ly trà sữa có thêm vị đắng

Dưới góc nhìn bao dung của đạo diễn, tình yêu của những cô cậu mới lớn dù chẳng còn một màu hồng, lại vẫn có thể đầy ấm áp và rung động.

Genre: Tình cảm/Tâm lý

Director: Andy Newbery

Cast: Kit Connor, Joe Locke, William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown...

Rating: 9/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Sau 2 mùa thành công, Heartstopper (tựa Việt: Trái tim ngừng nhịp) trở thành series tuổi teen được yêu thích nhất nhì trên Netflix hiện nay. Trải qua không ít khó khăn, hành trình khám phá những cung bậc cảm xúc mới trong tình yêu của Charlie cùng Nick trên màn ảnh nhỏ đã chạm đến trái tim hàng triệu khán giả.

Bước sang mùa thứ 3, cả hai cùng hội bạn thân tiếp tục đối mặt với những thử thách của tuổi mới lớn. Trong đó, việc Charlie phải vật lộn với chứng rối loạn ăn uống và sức khỏe tinh thần bất ổn, khiến mối quan hệ giữa cậu và bạn trai gặp phải nhiều trắc trở hơn.

Không chỉ là sự trong trẻo, ngọt ngào

Dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của Alice Oseman, Heartstopper xoay quanh mối tình đồng tính của 2 nam sinh trung học Charlie Spring (Joe Locke) và Nick Nelson (Kit Connor). Như bao cô cậu cùng tuổi, cả hai nhạy cảm và đầy tâm tư, không ngừng loay hoay với việc khám phá bản thân và những xúc cảm mới mẻ tuổi trưởng thành.

Ở những mùa đầu tiền, Charlie và Nick từ đôi bạn cùng bàn dần nảy sinh tình cảm. Sau chuyến đi Pháp, cả hai đã cởi mở hơn, dám công khai mối quan hệ với bạn bè và gia đình. Sang mùa mới, mối quan hệ giữa hai chàng trai bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, chín chắn: họ nhận ra đó là tình yêu, chứ không đơn thuần là những rung động thoáng qua.

Năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm Nick và Charlie phải tìm hiểu tình yêu thực sự ra sao, và điều đó tác động tới cuộc sống của cả hai thế nào.

Heartstopper mùa 3 bao gồm 8 tập.

Sau những khoảnh khắc hồn nhiên trong trẻo tại những mùa đầu, mối quan hệ của cặp đôi chính có thêm “vị” mới. Ham muốn được ở cạnh nhau của Nick và Charlie trở nên mãnh liệt hơn. Cũng bởi vậy mà con đường chinh phục tình yêu của cả hai càng phải đối mặt với nhiều thách thức.

Mùa 3 bắt đầu với việc Charlie tìm cách nói lời yêu với Nick, hành động tưởng chừng đơn giản nhưng khiến anh chàng không khỏi loay hoay. Ở diễn biến khác, Nick phát hiện Charlie biếng ăn và liên tục cảm thấy mệt mỏi. Song, việc giúp đỡ cậu bạn trai “overthinking” lại không hề đơn giản như Nick nghĩ.

8 tập phim ngắn ngủi chứa đựng nhiều khoảnh khắc thú vị, khi mối quan hệ giữa cặp đôi không ngừng bị thử thách trước mớ rắc rối không hồi kết. Chúng xuất phát từ những vấn đề tưởng chừng rất nhỏ, nhưng chưa được giải quyết triệt để trước đó. Để rồi trải qua khó khăn, sợi chỉ kết nối trái tim họ lại càng bền chặt, khăng khít hơn. Đến rồi đi một cách tự nhiên, rắc rối là những gia vị không thể thiếu của tuổi trẻ, của thời thanh xuân ai cũng chỉ có một lần.

Không còn là cốc trà sữa ngọt ngào, Heartstopper 3 đã có thêm vị đắng. Hạnh phúc hồn nhiên, vô tư đôi lúc phải nhường chỗ cho những khoảnh khắc trầm lặng, khi nỗi buồn và sự lo âu làm bạn với các cô cậu tuổi teen. Tình yêu và tuổi trẻ của Nick - Charlie cùng nhóm bạn thân có lúc êm đềm, khi lại gặp sóng gió.

Hành trình nhiều cung bậc cảm xúc đó dễ dàng kết nối tới trái tim người xem, bởi ai cũng cảm thấy có một phần bản thân trong họ.

Dàn nhân vật quen thuộc của Heartstopper.

Góc nhìn của đạo diễn dành cho những rắc rối tuổi trẻ đong đầy sự cảm thông và bao dung. Cũng vì vậy mà ngay cả khi cuộc sống của những cô cậu mới lớn chẳng còn một màu hồng, sự trầy xước đó vẫn có thể trở nên êm đềm, ấm áp và rung động.

Trưởng thành

Những nốt trầm với nỗi buồn và nước mắt xuất hiện, không đồng nghĩa với việc Heartstopper mùa 3 đánh mất vị ngọt ngào thương hiệu. Sự ấm áp, đầy tính chữa lành trong đứa con tinh thần của Andy Newbery thể hiện ở từng khoảnh khắc nhỏ, khi những cô cậu mới lớn khám phá xúc cảm, khát vọng đang trỗi dậy trong tâm trí.

Tình yêu có muôn vàn biểu hiện. Đó là sự gần gũi, quan tâm, bảo bọc mà Nick dành cho Charlie, lại có thể là sự e ấp, ngại ngùng, đầy tâm sự khi Tao đối diện Elle. Những trái tim hòa chung nhịp đập, nhưng họ vẫn học được cách tôn trọng khoảng không gian riêng của mỗi cá nhân, tạo nên mối quan hệ lành mạnh bất kể những khiếm khuyết.

Ai cũng cần khoảng không gian cho riêng mình, để tùy ý làm việc mình thích, phát triển những mối quan hệ xã hội mà không trở nên quá phụ thuộc vào nửa còn lại.

Mặt khác, những tâm hồn hồn nhiên vô tư lự ngày nào, rồi cũng đến lúc phải lớn lên.

Đâu chỉ chuyện yêu, nhóm bạn trẻ còn phải đối mặt với những biến chuyển phức tạp trong cuộc sống trước ngưỡng cửa trưởng thành. Từ việc thừa nhận tình cảm, xác định bản dạng giới, xu hướng tính dục, những rắc rối tuổi mới lớn hay thậm chí cả chuyện tình dục và mục tiêu tương lai...

Màn thể hiện của cặp đôi chính để lại nhiều thiện cảm.

Kit Connor, với kinh nghiệm diễn xuất từ sớm, tiếp tục gây được ấn tượng khi hóa thân anh chàng “Golden Retriever” Nick Nelson. Nhân vật mà ngôi sao trẻ mang đến như bước ra từ webtoon, từ ngoại hình cho tới tính cách ân cần, ngọt ngào và đáng yêu. Trong khi Joe Locke sau hai mùa đã có sự trưởng thành rõ rệt khi thể hiện một Charlie Spring mong manh nhưng không bi lụy, có những sự thay đổi thấy rõ khi bước qua ngưỡng cửa trưởng thành.

Heartstopper mùa 3 vẫn quen thuộc với lối dẫn chuyện nhẹ nhàng, từ tốn khám phá những trải nghiệm mới mẻ, nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu, tuổi trẻ. Giữa dòng phim dành cho tuổi teen, đứa con tinh thần của Andy Newbery mang lại trải nghiệm êm đềm. Nó tựa như “một phiên bản đàn em của Sex Education, ít gai góc hơn Never Have I Ever, và là sự đối lập hoàn toàn với các series tuổi teen đen tối như Skins hay Euphoria”, cây bút Shannon Connellan của Mashable đánh giá.

Trong thế giới thực, thanh thiếu niên không phải lúc nào cũng có môi trường an toàn để được là chính mình, dù là người phi nhị nguyên, song tính, chuyển giới hay vô tính...Vậy nên, sự tích cực của Heartstopper, ở một khía cạnh nào đó, có phần chưa thực tế. Thế nhưng, nó lại có thể là lời động viên, an ủi ngọt ngào nhất mà Andy Newbery dành cho những cá nhân từng tổn thương vượt qua được sang chấn tâm lý.

Hiện, mùa 3 Heartstopper được giới hàn lâm lẫn khán giả đại chúng đánh giá rất cao. Trên trang Rotten Tomatoes, phim đạt số điểm 100% từ các nhà phê bình và 96% từ người xem. Trong khi đó, điểm đánh giá phim trên IMDb cũng cao ngất ngưởng với 8,6/10.