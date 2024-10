Blake Lively gây thổn thức

Tựa Việt "Nơi tình yêu kết thúc" chưa truyền tải trọn vẹn câu chuyện "It ends with us" muốn kể. Bởi ở điểm kết thúc của hôn nhân độc hại, là nơi tình yêu mới chính thức bắt đầu.

Genre: Tâm lý, Lãng mạn

Director: Justin Baldoni

Cast: Justin Baldoni, Blake Lively, Jenny Slate, Brandon Sklenar...

Rating: 7.5/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

It ends with us, do Colleen Hoover chấp bút, từng là hiện tượng xuất bản ở thời điểm ra mắt. Tác phẩm chiến thắng giải Goodreads Choice Award 2016 ở hạng mục Tiểu thuyết lãng mạn, sau đó trở thành sách in bán chạy nhất năm 2022, tới nay đã bán ra hơn 4 triệu bản.

Không phải ngẫu nhiên tựa sách này được độc giả đón nhận nồng nhiệt tới vậy. It ends with us, ngoài câu chuyện tình yêu nức lòng như nhiều tác phẩm cùng thể loại, còn đào sâu góc khuất hôn nhân, những đớn đau thể xác lẫn tinh thần của phụ nữ bị bạo hành và lạm dụng.

Cuốn tiểu thuyết ăn khách này mới đây được chuyển thể thành phim, qua bàn tay đạo diễn Justin Baldoni. Từ trang sách lên màn ảnh, bức tranh nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu, hôn nhân khiến khán giả không khỏi thổn thức và để lại nhiều suy ngẫm.

Ai cũng muốn được yêu

It ends with us theo chân Lily Bloom (Blake Lively), sau khi tốt nghiệp đại học bắt đầu khởi nghiệp, mở một tiệm hoa tươi ở phố Boston. Tại đây, cô tình cờ gặp chàng bác sĩ phẫu thuật điển trai và giàu có Ryle Kincaid (Justin Baldoni). Cả hai hẹn hò và chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu.

Không lâu sau khi về chung nhà với Ryle, Lily tái ngộ Atlas Corrigan (Brandon Sklenar) - mối tình đầu của cô thời trung học. Sau khi xuất ngũ, anh hiện là chủ của một nhà hàng ở Boston.

Sự hiện diện của Atlas khiến cuộc sống Lily xáo trộn, trong khi Ryle cũng bắt đầu nghi ngờ và ghen tuông vô cớ. Anh thường bộc lộ xu hướng bạo lực, không kiểm soát được cơn giận của mình. Điều này gợi nhắc Lily về những ký ức ám ảnh trong quá khứ, khi cô phải chứng kiến mẹ bị ba bạo hành.

It ends with us kể câu chuyện đầy trăn trở về hành trình chữa lành và tìm tự do trong tình yêu.

It ends with us là câu chuyện đi tìm sự tự do và hạnh phúc trong tình yêu của Lily, cô nàng bị mắc kẹt trong vòng tuần hoàn của những mối quan hệ hôn nhân độc hại.

Kết cấu tác phẩm không tuân theo trật tự tuyến tính, mà là sự lồng ghép giữa thực tại và quá khứ. Mỗi lát cắt thời gian được lật mở, hành trình tìm kiếm hạnh phúc mà nhân vật trải qua lại có thêm biến số mới thú vị hơn. Lối kể chuyện này làm tăng sự bất ngờ cho bộ phim tình cảm/lãng mạn.

Nửa đầu của It ends with us dẫn khán giả vào một thế giới mơ mộng với những chi tiết “ngôn tình” quen thuộc, dễ bắt gặp ở bất kỳ tựa phim lãng mạn nào. Nhưng tới nửa sau, chuyện phim trở nên hấp dẫn và độc đáo hơn hẳn khi đào bới những góc khuất hôn nhân, tìm kiếm giá trị của tự do và hạnh phúc trong một mối quan hệ.

Hành trình này thực sự không dễ, khi Lily vừa phải giải quyết những sang chấn tâm lý hằn sâu trong quá khứ, đồng thời học cách đối mặt với mâu thuẫn tình cảm hiện tại. Chỉ khi tháo gỡ toàn bộ rắc rối, cô mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên.

Mối quan hệ của Lily với Ryle tưởng chừng là chuyện tình trong mơ. Cả hai gặp gỡ trên sân thượng tòa nhà sau khi vừa trải qua một ngày tồi tệ. Vẻ quyến rũ và ngọt ngào của Lily làm dịu đi sự bực bội trong anh sau ca phẫu thuật thất bại. Ngược lại, sự hài hước của Ryle khiến tâm hồn cô gái trẻ bừng sáng.

Ryle thực chất từng không dám bước vào mối quan hệ lâu dài vì nỗi ám ảnh hại chết người thân còn chưa nguôi ngoai. Song Lily đã giúp anh mở cửa trái tim trở lại. Trong khi Lily ban đầu lo ngại chàng bác sĩ phẫu thuật chỉ coi mình là “người qua đường”, nhưng nỗ lực chinh phục của Ryle đã khiến cô cảm thấy an tâm hơn.

Chỉ khi tiến đến hôn nhân, cả hai mới cay đắng nhận ra những điều mình lo lắng rốt cuộc lại trở thành sự thật. Cảm giác bị lừa dối, phản bội, Ryle không kiềm chế nổi mà xuống tay với Lily. Trong khi vì e ngại sẽ trở thành phiên bản thứ hai của mẹ, Lily cố trấn an bản thân rằng những điều vừa xảy ra chỉ là vô tình. Bóp méo sự thật dường như là cách duy nhất khiến cô nàng giữ lại chút niềm tin rằng, thứ hạnh phúc mà mình vun vén sẽ không đổ vỡ.

Khi hôn nhân đến bên bờ vực thẳm, Ryle từng chất vấn Lily liệu cô còn yêu Atlas không. Đáp lại anh là câu trả lời rằng bản thân cô cũng không rõ. Có lẽ, Lily cũng không thể xác định được tình cảm của mình dành cho người chồng hiện tại, hay mối tình đầu với nhiều kỷ niệm thanh xuân khắc cốt ghi tâm nhiều hơn.

Sự hiện diện của Atlas khiến định nghĩa hạnh phúc mà Lily luôn cố gắng nắm chặt trong tay sụp đổ. Cô nhận ra rằng sự kiên nhẫn, chịu đựng của bản thân bấy lâu nay chỉ là vỏ bọc cho nỗi sợ hãi về một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, như những gì cô từng chứng kiến ở mẹ và ba.

Hóa thân Lily Bloom, Blake Lively tái hiện một nhân vật với nội tâm cực kỳ phức tạp. Vai diễn của cô nàng trưởng thành từ những trầy xước, tổn thương thời thơ ấu, cho tới nỗ lực tìm kiếm tự do và hạnh phúc ở hiện tại.

Lần trở lại này, mỹ nhân 37 tuổi hoàn toàn chinh phục người xem bằng diễn xuất, khiến họ phải thổn thức và đắm chìm trong không gian nội tâm đầy sắc màu của nhân vật. Sự rụt rè, bỡ ngỡ khi bắt đầu một mối quan hệ, những niềm vui khi yêu say đắm hay sự lo âu, bất an đằng sau nụ cười thường trực trên môi... Mọi thứ đều hiện lên vô cùng tinh tế dưới diễn xuất của Lively.

Blake Lively có màn trình diễn đầy cảm xúc.

Ở một cảnh hồi cuối phim, Lily ôm đứa con sơ sinh trong lòng, miệng không ngừng thủ thỉ “It ends with us”. Cô quyết định ly hôn Ryle, dẫu anh nhận sai và quyết tâm thay đổi. Lựa chọn đó dứt khoát kết thúc một vòng lặp, nơi những người phụ nữ bị bạo hành tin rằng sự nhẫn nhịn của bản thân sẽ mang lại hạnh phúc cho con.

Cảm giác vui mừng, chộn rộn hay hoang mang, sợ hãi và bế tắc trộn lẫn trong nhân vật, tái hiện những vấn đề hiện hữu của cuộc sống hôn nhân cùng mặt tối ít ai nói tới của nó. Cách nhân vật tự đối mặt và giải quyết những sang chấn trong quá khứ, trước khi đưa ra quyết định mang tính thay đổi cuộc đời ở hiện tại, là sự giải thoát khỏi những ràng buộc tinh thần.

Mà tại đó, hạnh phúc chỉ chính thức bắt đầu từ kết thúc của một cuộc hôn nhân.