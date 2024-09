Ám ảnh về thảm kịch dị giáo

"Longlegs" chậm rãi "ăn mòn" người xem, chơi đùa với nỗi sợ của họ bằng nghệ thuật kể chuyện qua những "khung hình biết nói".

Genre: Kinh dị, Tâm lý

Director: Oz Perkins

Cast: Maika Monroe, Nicolas Cage, Blair Underwood, Alicia Witt...

Rating: 8.5/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Longlegs, do Oz Perkins đạo diễn, là một trong những trường hợp phòng vé thành công điển hình năm nay khi mang về hàng trăm triệu USD, với kinh phí sản xuất chưa đầy 10 triệu USD . Nằm ngoài dự đoán từ giới quan sát, tác phẩm vượt qua Talk to Me (2023) của A24, trở thành phim kinh dị độc lập có doanh thu cao nhất Bắc Mỹ trong suốt một thập kỷ qua.

Thành tích gây sửng sốt này, hoàn toàn không phải dựa vào may mắn.

Sức hấp dẫn trong đứa con tinh thần của Oz Perkins, ngoài chiến dịch quảng bá bằng billboards độc lạ, còn là câu chuyện kịch tính xoay quanh cuộc đấu trí giữa FBI và gã sát nhân hàng loạt, hé mở về bức tranh thảm kịch dị giáo.

Biến nỗi sợ trở thành sự ám ảnh. Đó là cách Longlegs tạo nên cơn sốt.

Chìm trong nỗi sợ

Bang Oregon, Mỹ, những năm thập niên 1990.

Nhiều án mạng kinh hoàng xảy ra tại các gia đình. Dấu vết tại hiện trường dẫn đến kết luận: người cha phát điên, ra tay tàn độc với những thành viên khác rồi quyết định tự sát. Tại mỗi hiện trường, thứ duy nhất để lại là một bức thư chứa những ký tự mã hóa, cùng “Longlegs” - chữ ký khiến FBI phải đau đầu suốt hàng thập kỷ.

Câu chuyện Longlegs được chia làm 3 chương.

Hiếm bộ phim kinh dị nào mở đầu lạ kỳ mà thú vị như Longlegs. Nó tựa như món sorbet khuấy động xúc cảm người xem, trước khi dẫn họ vào một hành trình đấu trí cực kỳ căng não.

Khung hình thu nhỏ với tỷ lệ “European widescreen” 5:3, gói gọn điểm nhìn của khán giả vào chiếc màn hình xưa cũ. Có điều gì đó bất ổn chất chứa trong khung cảnh được ghi lại ấy. Giữa mùa đông buốt giá, ngôi nhà nhỏ bị tuyết trắng bao phủ. Ngoài sân, chiếc xe con trơ trọi bên rặng cây trụi lá. Một cô bé thơ ngây, tò mò lần theo tiếng gọi lạ.

Sự im lặng bóp nghẹt khán giả trước khi Longlegs thình lình lộ diện, cùng lời nhắn bí ẩn báo hiệu cho cơn ác mộng sắp sửa ập đến. Nghệ thuật dàn cảnh cùng âm thanh tạo tiền đề cho cú jump-scare đạt hiệu quả tối đa, làm khán giả một phen “lạnh sống lưng”.

Khi khung hình trở lại bình thường, người xem được biết bé gái năm xưa nay đã trở trở thành một đặc vụ FBI - Lee Harker (Maika Monroe). Sở hữu “một nửa năng lực ngoại cảm”, cô nàng nhận nhiệm vụ điều tra những vụ án tưởng chừng không lời giải xoay quanh cái tên Longlegs. Lần theo manh mối, Harker phát hiện mỗi gia đình nạn nhân đều có một cô con gái 9 tuổi sinh vào ngày 14 hàng tháng.

Longlegs thực chất là tên của gã tội phạm đứng sau tấn thảm kịch này, cũng chính là người đàn ông cô chạm trán năm xưa. Con quỷ dữ này thoắt ẩn thoắt hiện, bằng cách nào đó vẫn nhởn nhơ trước sự truy lùng của cảnh sát suốt hàng thập kỷ.

Giải mã được các ký tự kỳ lạ cũng là lúc Harker nhận được lời đe dọa từ Longlegs, cảnh báo rằng việc tiết lộ đoạn mã dẫn đến việc mẹ cô phải nhận sự trừng phạt.

Câu chuyện lớp lang với nhiều tầng nghĩa ẩn đằng sau một thảm kịch.

Hành trình phim kể từ đây chìm trong nỗi sợ hãi mơ hồ. Các góc máy đầy tính toán của đạo diễn đẩy người xem vào cùng trải nghiệm với nhân vật chính: nỗi bất an, cô độc và tuyệt vọng. Bầu không khí bí bách khiến cảm xúc bị bóp nghẹt, trong khi tâm lý lại bị đè nặng bởi những sự kiện huyền bí đang diễn ra.

Tất cả bí mật được bóc tách cực kỳ chậm rãi. Để rồi khi sự thật về thảm kịch dị giáo được hé mở, nỗi sợ được phóng đẩy, trở thành sự bàng hoàng, cuối cùng là ám ảnh.

Từ nghệ thuật dàn cảnh, cách sử dụng màu sắc, ánh sáng cho tới hiệu ứng âm thanh hay cách sắp đặt góc quay đều chứa đầy sự tính toán, cho thấy khả năng quan sát và kể chuyện sáng tạo của Oz Perkins. Nhân vật của anh thường xuyên được đặt đơn độc giữa những khung hình với độ tương phản cao. Tại đó, các khoảng trống bất thường cảnh báo mối nguy hiểm chẳng biết sẽ ập đến lúc nào.

Ám ảnh

Longlegs, từ câu chuyện tới chất liệu, phần nào gợi nhắc về những phim kinh dị sát nhân nổi lên suốt những thập niên 1970 - 2000. Chúng thẳng thắn vạch trần mặt tối tôn giáo, sự mê muội của tín đồ cho tới mức độ điên rồ của những kẻ thái nhân cách, ra tay dưới danh nghĩa thế lực thần linh...

Mặt khác, màn đối đầu giữa Longlegs với Harker, đâu đó lại phảng phất hình bóng những cặp cảnh sát - tội phạm kinh điển trong những tác phẩm kinh dị hiện đại, như Paul Spector và Stella Gibson của The Fall, xa hơn chút nữa là Hannibal và Clarice Starling của The Silence of the Lamb...

Cảm hứng này tác động không nhỏ tới câu chuyện mà đạo diễn Oz Perkins muốn kể. Khác biệt ở chỗ, anh khéo léo nêm nếm gia vị huyền ảo và trinh thám, tạo nên tác phẩm tâm lý - giật gân với lối dẫn dắt khó thể ấn tượng, cuốn hút hơn.

Theo chân Lee Harker, phim hướng ống kính vào một nữ đặc vụ mới vào nghề, mang trong mình nhiều tổn thương tinh thần cùng những mảng ký ức vụn vỡ, chắp vá. Diễn xuất của Maika Monroe thành công thuyết phục người xem tin vào những gì đang diễn ra, tựa như Longlegs hoàn toàn là câu chuyện có thật, và Harker, nạn nhân cuối cùng, đang phải gồng mình chống lại cái ác mang danh tôn giáo.

Longlegs là phim kinh dị/giật gân có chất lượng nổi bật trong những năm gần đây.

Longlegs dưới hóa thân của Nicholas Cage ẩn mình suốt phần lớn thời lượng, song mỗi khi lên hình đều khiến người xem phải khiếp sợ và ám ảnh. Sự hiện hiện của gã sát nhân quái đản như một lời thách thức tới cảnh sát, tới chính nghĩa. Bởi còn gì bất ngờ hơn khi hung thủ lộ diện ngay từ những phút giây đầu tiên, bằng cách nào đó, lại có thể điều khiển mọi việc dẫn đến thảm kịch mà gã hằng mong muốn.

Con quỷ này len lỏi vào gia đình các nạn nhân, gieo rắc mối hiểm họa như quả bom nổ chậm. Chìa khóa giúp gã thành công tiếp cận con mồi chính là đức tin.

Sự tồn tại của Longlegs không giới hạn bằng việc tự sát. Hiện thân của hắn truyền sang những nạn nhân tiếp theo, mà nổi bật là Ruth - mẹ của Harker. Để rồi từ một người bà mẹ thương con, Ruth trở thành tay sai của quỷ, hay thậm chí tự mình thực hiện những tội ác động trời.

Đáng sợ hơn, kẻ ác lại xuất hiện trong hình dạng của nữ tu, như một sự phỉ báng đức tin với Chúa.

Sự nặng nề bao trùm tới tận những thước phim cuối cùng, trước khi nữ chính Harker kết thúc mọi chuyện bằng một lựa chọn giải thoát. Nhưng bất kể vậy, cảm giác căng thẳng, ám ảnh vẫn choáng ngợp tâm trí người xem, kéo theo những suy ngẫm đeo bám không dứt về chuỗi thảm kịch tội lỗi ám ảnh.