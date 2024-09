Bộ phim gây choáng của tài tử James McAvoy

"Speak no evil" gặm nhấm nỗi sợ của người xem một cách chậm chạp, dọc theo hành trình những kẻ thao túng dẫn dắt nạn nhân đạp phải cãi bẫy mà chúng tạo ra.

Genre: Tâm lý, Giật gân

Director: James Watkins

Cast: James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy...

Rating: 8.5/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Tại Tuscany, Italy.

Đôi vợ chồng người Mỹ Ben - Louise cùng con gái nhỏ Agnes tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi. Bãi biển lộng gió ngập tràn nắng ấm, những công trình kiến trúc cổ điển cạnh bìa rừng xanh tươi, cho đến bữa tiệc ngoài trời rộn rã tiếng cười... Đó tưởng chừng là chuỗi ngày nghỉ tuyệt vời khôn tả.

Họ tình cờ kết bạn với đôi vợ chồng Anh Paddy - Ciara và hai gia đình nhanh chóng trở nên thân thiết, chia sẻ với nhau nhiều kỷ niệm đáng nhớ trước khi phải nói lời tạm biệt.

Trở về từ Italy, Ben cùng Louise nhận được thư mời tới thăm nhà của gia đình Paddy. Hai người không do dự xếp hành lý, bắt đầu chuyến đi tới thôn trang tại vùng quê nước Anh xa xôi, không hay biết rằng một cạm bẫy chết người đang chờ sẵn nơi đây.

Cái bẫy của quỷ dữ

Bối cảnh phim chuyển đến ngôi nhà biệt lập của Paddy và Ciara, nằm giữa những vách núi sừng sững và khu rừng rậm xanh mướt. Nó thoạt nhìn là một không gian sinh sống và nghỉ dưỡng lý tưởng.

Gia đình Ben được tiếp đón không thể nồng nhiệt hơn tại đây. Thế nhưng, cả hai lờ mờ nhận thấy điều gì đó bất thường, ẩn sau sự hiếu khách, thân thiện tới quái đản của gia đình người bạn mới. Cô con gái nhỏ Agnes cũng liên tục nhận được những “tín hiệu” cảnh báo từ Ant - cậu con trai bị câm của Paddy và Ciara.

Những ngày sau đó, loạt sự kiện kỳ lạ cứ thế tiếp diễn, làm bầu không khí vui vẻ ban đầu trở nên ngột ngạt và gượng gạo. Không chịu nổi cảm giác thấp thỏm, bồn chồn, vợ chồng Ben sau cùng quyết định tạm biệt cái chốn quái dị này.

Song, việc rời đi không hề đơn giản như họ nghĩ. Bức tranh kỳ nghỉ trong mơ thoáng chốc vỡ vụn, thế chỗ bằng tấn bi kịch kinh hoàng giáng xuống cả gia đình.

Speak no evil được remake từ tựa phim cùng tên nổi tiếng của Đan Mạch phát hành năm 2022.

Speak no evil chầm chậm dẫn người xem vào một thế giới đen tối, biệt lập so với vẻ ngoài ấm áp, hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười của nó, nơi tội ác là một cái bẫy chết người được khéo léo sắp đặt bởi những kẻ chán ghét nhân loại.

Paddy và Ciara là những kẻ thái nhân cách - một dạng rối loạn nhân cách đặc trưng bởi các hành vi chống đối xã hội dai dẳng, thiếu sự đồng cảm, hối hận và xót thương. Bằng cách thức độc đáo của riêng mình, cả hai đã thao túng gia đình Ben - Louise, biến họ trở thành những con mồi ngây thơ tự dẫn xác tới trước “miệng cọp”.

Khó ai biết được chính xác quá trình thao túng tâm lý đầy tinh vi đó bắt đầu từ khi nào, bằng cách thức ra sao. Đó có thể là thiện cảm từ lần đầu gặp gỡ tại Italy, là khiếu hài hước, sự nhanh trí của Paddy giúp gia đình Ben “đuổi khéo” đôi vợ chồng già luôn ca cẩm chuyện ẩm thực, cũng có thể là qua Ant - người con trai bị câm tạo nên kết nối đồng cảm với Agnes - cô bé mắc chứng rối loạn lo âu rất nặng...

Cạm bẫy Paddy và Ciara bày ra dường như là một bức họa không vết xước, nhưng làm sao Ben - Louise có thể mắc câu được, nếu mối quan hệ của cả hai không ngập trong những tín hiệu bất ổn ngay từ đầu?

Từng lời thoại, khung hình lột tả trần trụi sự khác biệt lớn giữa hai gia đình. Ben, từ lần đầu tiên gặp gỡ, đã thầm ngưỡng mộ sự “gia trưởng” đầy uy lực của Paddy - kẻ nói gì vợ con phải nghe đó. Trái lại, anh thì vừa vụng về, bị động lại nhu nhược. Ben cũng thiếu chính kiến, mọi việc đều phải hỏi ý Louise. Cũng vì vậy mà người chồng Mỹ luôn cảm thấy tự ti, nghĩ rằng sự hiện diện của mình quá “nhỏ bé” trước vợ.

Từ nghệ thuật dàn cảnh cho tới cách sử dụng âm thanh đều ẩn chứa ý đồ của đạo diễn trong mỗi khung hình.

Sự bất ổn còn bộc lộ trong cách cả hai cố gắng duy trì mỗi quan hệ hòa hoãn, bất chấp những căng thẳng leo thang khi Ben thất nghiệp, còn Louise ngoại tình. Vỏ bọc mà họ tạo ra, trớ trêu thay, lại là lỗ hổng cho Paddy và Ciara lợi dụng. Cả hai không dám từ chối thẳng thừng vì sợ làm phật lòng đối phương, để rồi lại đẩy bản thân rơi vào cảnh khốn đốn.

Sự nhu nhược, thiếu quyết đoán, cùng những quy tắc xử sự cứng nhắc khiến họ bỏ lỡ cơ hội trốn thoát khỏi cạm bẫy của quỷ dữ.

Gặm nhấm nỗi sợ

Những kẻ đi săn hiểu rõ nạn nhân của chúng, biết cách biến lòng trắc ẩn trở thành thứ vũ khí chống lại họ. Ben và Louise không thể rời đi, một khi Ant còn nằm trong tay đôi vợ chồng Anh. Đứa con bị câm là “cái bẫy” cuối cùng mà những kẻ thái nhân cách dùng để siết chặt con mồi.

So với bản phim gốc của Đan Mạch, Speak no evil dưới bàn tay James Watkins trở nên “xôi thịt” hơn, với cách giải quyết mâu thuẫn triệt để, không do dự, không nhân nhượng. Hồi cuối tác phẩm trở thành những thước phim giật gân đúng nghĩa, khi các nhân vật đặt chân vào giai đoạn nước rút của cuộc săn.

Nỗi sợ bị gặm nhấm một cách chậm rãi, để rồi cảm xúc bùng nổ sau chuỗi trạng thái từ nghi ngờ, bất an, lo lắng và cuối cùng là tuyệt vọng. Người xem được chứng kiến các nhân vật chật vật đối chọi với bản ngã của chính mình, mà tại đó, dù chính hay tà đều có những góc khuất tội lỗi riêng.

Cái kết bùng nổ mà biên kịch dành cho đứa trẻ Ant (Dan Hough) chứa đầy sự giận dữ, thù hận nhưng ở khía cạnh nào đó, cũng có thể coi là sự giải thoát.

Sau những vai diễn ấn tượng trong Split, Filth hay Atonement, James McAvoy tiếp tục dắt túi thêm một màn hóa thân xuất sắc với vai kẻ thái nhân cách Paddy điên rồ và quỷ quyệt. Tài tử người Anh hớp hồn người xem qua những sắc thái cảm xúc, chuyển biến tâm lý nhân vật được lột tả vô cùng sinh động.

Từ những cử chỉ, hành động “dụ dỗ”, thao túng con mồi rất nhỏ, cho tới khi trở thành kẻ thống trị và điều khiển cuộc chơi, Paddy của McAvoy hiện lên cực kỳ u ám và đáng sợ. Chính yếu tố này giúp Speak no evil gây ám ảnh lên tâm lý người xem, mà hầu như không cần lợi dụng các thủ thuật hù dọa.

Đặt cạnh Paddy, nhân vật Ben (Scoot McNairy) và đặc biệt là người vợ Louise dưới màn hóa thân của Mackenzie Davis cũng gây ấn tượng không kém. Nếu Ben đầy bị động, yếu đuối, nhu nhược và dễ bị thao túng, thì Louise lại có sự kiên nhẫn, giỏi chịu đựng và sắc sảo hơn hẳn chồng. Cả hai “thức tỉnh” đúng lúc, trở nên cứng rắn và đầy quyết tâm ở những thời khắc mấu chốt.