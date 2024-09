Kẻ thù của phù thủy Scarlet Witch tái xuất

Sau màn thể hiện đầy ấn tượng trong "WandaVision", phản diện Agatha Harkness được Marvel đầu tư sản xuất một series riêng mang tên "Agatha All Along".

Xuất hiện lần đầu trong mini series WandaVision (2021), Agatha Harkness (Kathryn Hahn thủ vai) gây kinh ngạc vì thân phận thực sự. Tập 7 loạt phim từng gây chấn động với tình tiết đằng sau lớp vỏ cô nàng hàng xóm thân thiện thực chất là một phù thủy cực kỳ quyền năng. Ả dẫn dắt "cuộc chơi" ngay từ thời điểm ban đầu, lặng lẽ thao túng mọi chuyện diễn ra theo ý muốn.

Trận chiến cuối cùng với Scarlet Witch tưởng chừng đã định đoạt số phận của Agatha, khi bị giam cầm và tước bỏ sức mạnh. Song, ả phù thủy lại bất ngờ được Marvel trao cho cơ hội tái xuất trong series riêng với tựa Agatha All Along, lên sóng 2 tập đầu tiên kể từ ngày 18/9.

Hành trình lấy lại sức mạnh của Agatha Harkness

Các sự kiện của Agatha All Along lấy mốc thời gian 3 năm sau khi WandaVision kết thúc. Agatha vẫn bị mắc kẹt dưới bùa chú của Wanda và bị nhốt tại thị trấn giả tưởng Westview, cho tới khi được Teen (Joe Locke) và Rio Vidal (Aubrey Plaza) giải thoát.

Teen cầu xin cô đưa mình vào The Witch’s Road, con đường trong truyền thuyết nơi những phù thủy sống sót sau các thử nghiệm khắc nghiệt được ban tặng điều mà họ mong muốn. Agatha miễn cưỡng đồng ý, và cả hai bắt đầu tập hợp một nhóm phù thủy để đến đây. Hành trình này ngoài Agatha cùng Teen, còn có bà phù thủy Lilia Calderu (Patti LuPone), độc dược sư Jennifer Kale (Sasheer Zamata) và Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn).

Agatha All Along là loạt phim tiếp theo của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Nội dung Agatha All Along chủ yếu xoay quanh hành trình Agatha giành lại toàn bộ sức mạnh từng bị Wanda/Scarlet Witch tước bỏ. Để làm được điều đó, thử thách mà ả cần vượt qua chính là The Witch’s Road, con đường đầy hiểm nguy, trắc trở mà người tham gia có thể sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng.

Song trước khi nhận ra sự thật và dấn thân vào hành trình này, Agatha vẫn còn chìm trong ảo mộng tại Westview. Tập đầu tiên của loạt phim cho thấy “phù thủy tím” xuất hiện với tư cách nữ cảnh sát đang vướng vào một vụ án mạng tại thị trấn. Hành trình điều tra dẫn Agatha tới Teen và Rio, khi họ thuyết phục cô rằng những gì đang xảy ra trước mắt thực chất chỉ là ảo giác.

Phải tới khi tự mình tìm ra sự thật cái xác nạn nhân thực chất là của Wanda Maximoff, Agatha mới dần lấy lại những ký ức đã bị xóa sổ suốt 3 năm bị giam cầm trong thế giới ảo.

Tập phim tiếp theo chính thức đẩy Agatha vào hành trình đầy khó khăn khi cô ả phải tìm cách thuyết phục những phù thủy khác lập đội, mở đường tới The Witch’s Road. Câu chuyện được tăng tốc sau khi những kẻ bí ẩn tới truy sát Agatha, trong lúc quyền năng phép thuật của ả còn chưa được khôi phục. Tập phim kết thúc khi cánh cửa bí mật lộ diện, hé mở một thế giới huyền bí, mà chẳng ai biết thử thách gì đang chờ đón các nữ phù thủy khám phá.

Phản hồi tích cực

Agatha Harkness vốn là một phù thủy quyền năng trong nguyên tác truyện tranh Marvel. Theo đó, người phụ nữ này đã sống hơn hàng trăm, thậm chí cả nghìn năm. Trong truyện, Agatha không có lập trường cố định. Ả có lúc hướng thiện, khi lại theo phe ác. Cũng chính Agatha đóng vai trò là người huấn luyện Wanda cách sử dụng sức mạnh, kiểm soát ma thuật hỗn mang (Chaos Magic).

Loạt phim bao gồm 9 tập, dự kiến kết thúc vào 30/10/2024.

Trong WandaVision, phù thủy tím hiện lên với đầy nỗi tham vọng. Ả luôn cố gắng tiêu diệt, hấp thụ sức mạnh từ các phù thủy khác giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Agatha tỏ ra hứng thú với năng lực và những gì mà Wanda tác động tới thị trấn Westview, nên đã giả dạng cô hàng xóm thân thiện với cái tên Agnes để tiếp cận.

Dẫu vậy, tính thiện - ác trong con người Agatha Harkness vẫn chưa thể hiện rõ. Đặc biệt, hồi kết loạt phim khiến khán giả tò mò liệu Agatha có thể sẽ trở thành đồng minh của phù thủy đỏ trong tương lai. Vậy nên, ngoài màn tái xuất của Wanda, người hâm mộ Marvel còn mong chờ Agatha All Along phơi bày bản chất thật sự của nhân vật.

Qua những tập đầu tiên phát sóng, loạt phim gây thiện cảm với cách kể chuyện thú vị khi trộn lẫn nhiều thể loại, mang lại màu sắc mới mẻ so với mini series WandaVision. Bên cạnh sắc màu trinh thám, huyền ảo, Agatha All Along biết cách nhấn nhá bằng những mảng miếng hài hước, tạo được những khoảnh khắc sâu lắng mà thú vị. Ngoài ra, sự thay đổi đáng chú ý về tiết tấu phim so với các series trước đó của MCU cũng giúp đứa con tinh thần của Jac Schaeffer nhận được nhiều lời khen.

Ở trung tâm phim, Agatha có đủ “sân chơi” để tự do bộc lộ toàn bộ tính cách thật, không phải chịu gánh nặng bởi các nghĩa vụ đạo đức hoặc áp lực từ việc giải cứu thế giới như các phim siêu anh hùng thường thấy.

Series mới của MCU hiện nhận được nhiều phản hồi khá tích cực từ giới hàn lâm lẫn đại chúng. Trên Rotten Tomatoes, loạt phim riêng về Agatha nhận đánh giá 80% từ các chuyên gia và 81% từ khán giả. Trong khi đó, điểm số của Agatha All Along trên IMDb là 6.8/10, dựa trên hơn 7.400 ý kiến đánh giá.