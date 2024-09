Thất vọng về ‘Anh trai vượt mọi tam tai’

“Anh trai vượt mọi tam tai” ngay khi ra mắt đã soán ngôi á quân phòng vé của “Hai Muối”. Tác phẩm để lại không ít tiếng cười, nhưng song song đó cũng mắc nhiều lỗi kịch bản.

Genre: Hài, Hành động

Director: Kim Jae Hoon

Cast: Park Sung Woong, Kwak Si Yang, Yoon Kyung Ho...

Rating: 5.5/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Khoảng thời gian gần đây, rạp Việt chứng kiến sự đổ bộ của nhiều phim hài từ thị trường Hàn Quốc, mà gần nhất, Đẹp trai thấy sai sai hay Chàng nữ phi công là những ví dụ thành công điển hình về thành tích phòng vé.

Đó nay, khán giả thường tìm đến phim hài vì những tràng cười thoải mái, mang lại trải nghiệm vui vẻ trên ghế rạp chiếu bóng. Mục đích này được nhiều tác phẩm từ xứ sở kim chi khai thác rất thành công: chúng chọc cười người xem bằng mọi cách, từ câu chuyện tới diễn xuất “over” của dàn cast, bất chấp nội dung còn sạn logic, thậm chí tình tiết ngớ ngẩn. Thế nhưng, đằng sau những mảng miếng hài tưởng chừng “vô tri” lại là sự dụng công của biên kịch khi cài cắm nhiều thông điệp sâu cay về xã hội, con người - chất liệu giúp hài vượt ra khỏi ranh giới của sự giải trí.

Sau Đẹp trai thấy sai sai và Chàng nữ phi công, Anh trai vượt mọi tam tai (tựa tiếng Anh: The Desperate Chase) là cái tên tiếp theo đổ bộ rạp Việt. Phim vẫn chọc cười khán giả thành công như nhiều tác phẩm trước. Song, ở khía cạnh khác, lại gây tiếc nuối khi chưa thể truyền tải những bài học, thông điệp ý nghĩa như kỳ vọng.

Nội dung đơn giản, thiếu điểm nhấn

Ngay từ tựa đề được Việt hóa, Anh trai vượt mọi tam tai đã thu hút sự chú ý vì dễ làm khán giả liên tưởng tới show âm nhạc đang chiếm sóng thời gian gần đây.

Chuyện phim xoay quanh bộ ba “oan gia ngõ hẹp” gồm thanh tra Cho Su Gwang, kẻ lừa đảo với tài giả dạng Kim In Hae và Zhu Lin Fang - trùm băng đảng xã hội đen buôn bán thuốc phiện.

Cho Su Gwang (Kwak Si Yang) là một cảnh sát mẫn cán nhưng “mỏ hỗn” và nóng tính. Anh rất khó kiểm soát cơn nóng giận của mình, thường xuyên “động chân động tay” với các nghi phạm. Ngày nọ, Su Gwang bị chuyển công tác đến đảo Jeju và phải nhận nhiệm vụ truy bắt kẻ lừa đảo giỏi nhất Hàn Quốc - Kim In Hae (Park Sung Woong).

Phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Hàn Quốc.

In Hae sở hữu khả năng ngụy trang hoàn hảo, một kẻ “phông bạt” đúng nghĩa khi thường xuyên giả danh đại gia kim cương, hay đôi lúc là ông trùm bất động sản để qua mắt các nạn nhân gã nhắm đến, phục vụ mục đích “cuỗm” tài sản.

Thế nhưng, gã bất ngờ vướng phải một vụ án nghiêm trọng liên quan đến Zhu Lin Fang (Yoon Kyung Ho), tên trùm xã hội đen đang nhăm nhe “thôn tính” đảo Jeju, biến nơi đây trở thành địa bàn buôn bán chất cấm.

Vì mục tiêu chung, Su Gwang cùng In Hae bất đắc dĩ phải hợp tác, quăng lưới tóm gọn tên trùm sỏ.

Mà phối hợp giữa cảnh sát và tội phạm - theo motif “cặp đôi hoàn cảnh” - là chất liệu chính tạo nên tiếng cười cho bộ phim do đạo diễn Kim Jae Hoon cầm trịch. Xuất thân, công việc, tính cách và mục tiêu hoàn toàn khác biệt, song, các nhân vật đều có điểm chung liên quan đến cuộc sống tại hòn đảo Jeju. “Sự tình cờ” này kéo họ hội tụ, tạo nên cuộc chạm trán với nhiều sự kiện dở khóc dở cười gây thích thú.

Không nằm ngoài công thức của dòng phim này, biên kịch sắp đặt nhân vật vào những hoàn cảnh trớ trêu, buộc họ quyết định phải bắt tay hay trở nên đối nghịch sau nhiều giằng co mâu thuẫn. Sự hỗn loạn trong mối quan hệ giữa các cảnh sát, kẻ lừa đảo và tội phạm khiến công việc phá án dường như trở thành mớ rắc rối không hồi kết. Tại đó, những miếng hài dí dỏm trở thành công cụ giúp phim chạm đến người xem, bỏ qua rào cản về logic khi xuất hiện nhiều tình tiết vô lý, hay bị làm lố.

Ngoại trừ bảo tồn quang cảnh tự nhiên, những thông điệp khác trong phim hiện lên chưa thực sự rõ nét.

Hành trình Anh trai vượt mọi tam tai thực tế không nhiều sáng tạo, song vẫn thú vị khi biết cách vuốt ve cảm xúc khán giả, luân chuyển mượt mà giữa thái cực cảm xúc hài và bi. Ngoài chuyện chọc cười, biên kịch cũng biết cách lấy nước mắt người xem qua những cảnh tượng xúc động về tình thân, hay sự ấm áp của gia đình.

Tuy nhiên, cách bày biện của đạo diễn chưa thực sự hiệu quả. Phim thiếu cao trào đắt giá, chưa tạo được bùng nổ cảm xúc ở những sự kiện mang tính bước ngoặt của câu chuyện, điển hình là việc bà chủ trọ bị ám sát, hay Su Gwang cùng In Hae gạt bỏ mâu thuẫn, bắt tay giải quyết mối hiểm họa...

Nhân vật mờ nhạt

Nếu sự hài hước của Anh trai vượt mọi tam tai tạo thiện cảm với khán giả, thì yếu tố hành động lại gây thất vọng không ít. Hành trình điều tra, phá án cho tới vạch kế hoạch và truy bắt tội phạm khá nhạt nhoà, xử lý qua loa, nặng tính sắp đặt theo kiểu “biên kịch bảo phải thế”.

Điều này khiến hành trình của các nhân vật hiện lên có phần thiếu thuyết phục và sức hút. Kwak Si Yang trong vai thanh tra Cho Su Gwang ngoài những màn nóng nảy với tội phạm chưa để lại nhiều dấu ấn. Sự đấu tranh để trưởng thành và phát triển của nhân vật hiện lên không rõ ràng, những chuyển biến nội tâm cũng chưa được khắc họa sắc nét qua diễn xuất thiếu điểm nhấn của Kwak Si Yang.

So với vai thanh tra, nhân vật kẻ lừa đảo với tài giả dạng Kim In Hae do Park Sung Woong thủ vai có nhiều điểm thú vị hơn, xoay quanh những mánh khóe lừa đảo giúp gã bao lần qua mặt nạn nhân và cả giới cảnh sát Hàn Quốc. Dẫu vậy, những tình tiết này cũng dần bị bỏ quên một cách lãng phí trong nửa sau câu chuyện. Trong khi ở tuyến phản diện, Zhu Lin Fang hiện lên tàn ác một cách gượng gạo, chưa toát lên vẻ nguy hiểm và sắc sảo của một ông trùm.

Diễn xuất thường xuyên bị "làm lố" để chọc cười khán giả.

Bù lại, điểm đáng khen trong bộ phim của Kim Jae Hoon là sự cài cắm, quảng bá khéo léo hình ảnh địa phương. Bối cảnh chính của tác phẩm đặt tại Jeju, hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc, vốn được coi là “thiên đường du lịch”. Phong cảnh nơi đây hiện lên đầy ban sơ, có chút mơ mộng trong những khung hình ngập nắng, là điểm đến hoàn hảo trên hành trình tìm nơi “chữa lành” của nam chính Su Gwang.

Trong khi đó, ý tưởng xoay quanh băng đảng với ý định “thôn tính” hòn đảo dựa trên tình trạng công nghiệp hóa đang diễn ra tại Jeju, khiến nhiều cảnh quan tự nhiên mai một. "Do tốc độ phát triển công nghiệp chóng mặt, nhiều cảnh quan bị phá hủy, gây ra không ít xung đột giữa người dân địa phương. Tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện này tới nhiều khán giả", Kim Jae Hoon tiết lộ tại một sự kiện quảng bá Anh trai vượt mọi tam tai.