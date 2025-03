Khi Bạch Tuyết da không 'trắng như tuyết'

Thật dại dột xiết bao khi lờ đi những hương vị mới mẻ, và quyết định bỏ qua một món ăn chỉ vì màu sắc của nó không như những gì mà người ta tưởng tượng ban đầu.

Genre: Nhạc kịch, Gia đình

Director: Marc Webb

Cast: Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap

Rating: 6/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim.

Hình ảnh Bạch Tuyết - cô công chúa đầu tiên của Disney - đã in đậm trong ký ức hàng triệu người xem suốt gần 9 thập kỷ kể từ khi Snow White and the Seven Dwarfs (1937) ra mắt. Và giờ đây, trong tác phẩm live-action mới nhất của nhà Chuột, nhân vật trở lại màn bạc với một “diện mạo” khác - điều gây chia rẽ dư luận suốt khoảng thời gian qua.

Có những luồng ý kiến không hài lòng trước “sáng tạo quá tay” của nhà Chuột, cho rằng Snow White bản 2025 là một quyết định dại dột khi xa rời nguyên tác. Số khác lại cho rằng đó là bước đi táo bạo, giúp câu chuyện vượt khỏi giới hạn của một bản phim kinh điển.

Khi một hình tượng quen thuộc bị bẻ gãy, những ý kiến phản đối là điều tất yếu xảy ra. Song câu hỏi đặt cho Disney là sự thay đổi ấy thực sự đáng giá, hay chỉ là một cuộc cách tân bất chấp dư luận…

Một Bạch Tuyết xa lạ?

Câu chuyện của Snow White mở ra khi nàng công chúa chào đời giữa mùa đông lạnh giá, được cha mẹ đặt cho cái tên Bạch Tuyết. Rồi mẹ mất sớm, cha đi thêm bước nữa và cũng qua đời trong trận chiến bảo vệ biên cương, nàng phải sống cùng mẹ kế độc ác.

Ngày bà ta lên ngôi, bóng tối bao trùm cả vương quốc. Với khao khát quyền lực, hoàng hậu độc ác thống trị vương quốc bằng những luật lệ hà khắc. Ghen ghét trước sắc đẹp của con chồng, hoàng hậu tìm cách sát hại Bạch Tuyết.

May mắn thay, nàng thành công trốn thoát rồi lạc vào rừng sâu, nơi cuộc phiêu lưu mới bắt đầu với những người bạn tốt bụng, có chung lý tưởng.

Nàng Bạch Tuyết đặt chân tới rạp Việt từ 21/3.

Một thay đổi dễ thấy là phiên bản Snow White 2025 không đơn thuần thuật lại câu chuyện cổ tích quen thuộc, mà chủ đích đào sâu khám phá những khía cạnh mới về Bạch Tuyết. Không chỉ là nàng công chúa nhân hậu, tốt bụng, nhưng mong manh, chờ được giải cứu, Bạch Tuyết có chính kiến, chủ động trong công cuộc tìm kiếm công lý và hạnh phúc của chính mình.

Hành trình của Bạch Tuyết bắt đầu từ vương quốc tối tăm, nơi sự cai trị của Hoàng hậu độc đoán cầm tù nàng trong những bức tường lạnh lẽo, không lối thoát. Bạch Tuyết, từ một công chúa mang trong mình những lời dạy về lòng nhân hậu và trách nhiệm với muôn dân, bị đẩy xuống sống kiếp người hầu, gần như đánh mất dấu hiệu của sự tồn tại. Dân chúng theo năm tháng cũng chẳng còn ai nhắc đến cái tên Bạch Tuyết, như thể nàng là một ký ức trôi vào lãng quên.

Hành trình lạc vào rừng sâu, thoát khỏi cung điện, nơi từ lâu trở nên nguy hiểm bởi sự hiện diện của Hoàng hậu, mở ra cho nhân vật một hành trình thay đổi bản thân, hay chính xác hơn là tìm lại chính mình - một công chúa đã ngủ vùi trong nỗi bất hạnh của việc mất đi cha mẹ và những đối xử bất công của dì ghẻ.

Thế nhưng, ngay cả khi bị vùi lấp dưới tro tàn của bất công, ngọn lửa lương thiện trong trái tim Bạch Tuyết chưa khi nào bị dập tắt. Người xem vẫn thấy ở đó một nàng công chúa thánh thiện, thuần khiết, cố gắng bảo vệ những thường dân vô tội bị lãnh hình phạt khắc nghiệt, vẫn sẵn lòng bầu bạn, giúp đỡ những người bạn mới quen, giúp chú lùn Ngốc Nghếch vượt qua mặc cảm và sợ hãi để cất tiếng nói…

Cách xây dựng nhân vật mang đến cho câu chuyện nhiều hướng đi thú vị, nhất là khi Snow White đã lược bỏ và thay đổi khá nhiều chi tiết so với nguyên tác. Lần đầu tiên trên màn ảnh rộng, khán giả sẽ bất ngờ trước một Bạch Tuyết vượt qua nỗi sợ mà vùng lên, cùng những bạn bè và thần dân phản kháng ách cai trị tàn độc của Hoàng hậu.

Tạo hình Evil Queen trong phim.

Những hạn chế

Theo dõi Snow White, người xem hẳn sẽ có câu trả lời cho nghi vấn tại sao Disney lại đặt niềm tin vào ngôi sao trẻ Rachel Zegler. Nữ diễn viên sinh năm 2001 không còn là cái tên xa lạ khi đã hoạt động nghệ thuật chăm chỉ những năm qua, xuất hiện trong nhiều dự án lớn tại Hollywood như West Side Story, Shazam! Fury of the Gods hay The Hunger Games…

Ngay từ khi hé lộ thông tin Zegler được lựa chọn vào vai Bạch Tuyết, ngôi sao trẻ đã phải đối mặt với làn sóng phản ứng trái chiều. Cô nàng bất đắc dĩ trở thành mục tiêu công kích của không ít bình luận miệt thị ngoại hình, chủ yếu vì làn da không "trắng như tuyết" theo đúng miêu tả của phiên bản gốc.

Nhưng Disney chọn Rachel Zegler là có lý do. Tạm gác những tranh cãi về màu da qua một bên, ngôi sao 24 tuổi thực sự đã mang đến một màn trình diễn giàu cảm xúc. Mỹ nhân sinh năm 2001 khắc họa thành công hình ảnh một nàng công chúa tốt bụng, dũng cảm và độc lập.

Thế giới nội tâm nhân vật sinh động hơn với nhiều biến chuyển tâm lý, từ khi còn là bé con rụt rè, sợ hãi dưới sự dạy dỗ khắc nghiệt của mẹ kế, cho tới khi mạnh mẽ tìm lại công lý cho chính mình. Mặt khác, Zegler còn tỏa sáng với giọng ca trong trẻo, cao vút và giàu nội lực. Thưởng thức những ca khúc trứ danh như Waiting on a Wish hay Whistle While You Work qua chất giọng mê hoặc của nữ diễn viên gen Z, bầu không khí cổ tích ùa về trong tâm trí người xem một cách tự nhiên.

Đáng tiếc là Evil Queen dưới màn thể hiện của Gal Gadot lại chưa tạo được ấn tượng đặc biệt. Nhân vật hiện lên là phản diện một chiều, với nỗi ám ảnh đơn thuần về sắc đẹp và quyền lực. Mang đến góc nhìn mới mẻ về Bạch Tuyết, nhưng Disney dường như lại lãng quên việc khám phá vùng xám bản ngã của Hoàng hậu. Những tổn thương, muộn phiền, nỗi ám ảnh và cả những khoảnh khắc yếu mềm hoàn toàn chưa được nhắc đến.

Điều này khiến Evil Queen hiện lên không gì ngoài một vẻ đẹp hút hồn, thậm chí trên thực tế còn lấn át cả Bạch Tuyết. May mắn là nhà Chuột đã đi đúng hướng, khi cố gắng nhấn mạnh vẻ đẹp tâm hồn lớn lao hơn vẻ đẹp bề ngoài - thông điệp chính mà Snow White muốn truyền tải.

Snow White là phim gây tranh cãi bậc nhất của Disney.

Thế nhưng, đứa con tinh thần của Marc Webb vẫn mất điểm vì ngôn ngữ kể chuyện kém mượt mà. Theo phong cách nhạc kịch, những ca khúc trong phim thực tế là điểm sáng níu giữ sự hứng thú của khán giả, trong khi lối dẫn dắt hay sắp đặt tình huống thực tế lại chưa đủ thu hút. Cũng vì vậy mà tiết tấu phim ở hồi giữa lê thê, với nhiều cảnh dàn trải. Trong khi cái kết lại quá vội vàng và ngắn ngủi, khiến cao trào chưa đạt hiệu quả cao về mặt cảm xúc.

Ở khía cạnh lãng mạn, tuyến truyện của Bạch Tuyết và anh chàng Jonathan (nhân vật thay thế hoàng tử trong nguyên tác) tỏ ra khá gượng gạo, phát triển một cách hời hợt, kém tự nhiên.

Snow White dưới bàn tay của Marc Webb chắc chắn sẽ gây tranh cãi vì những thay đổi táo bạo của nó. Nhiều người gọi đó là “sự dại dột” của Disney, khi dám thách thức sự hoài niệm về một phiên bản kinh điển đã hằn sâu trong tâm trí hàng triệu người. Nhưng cũng thật dại dột xiết bao khi lờ đi những hương vị mới mẻ, và quyết định bỏ qua một món ăn chỉ vì màu sắc của nó không như những gì mà người ta ban đầu đã tưởng tượng.