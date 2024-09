'Biệt đội sấm sét' sẽ thay thế các Avengers?

Teaser “Thunderbolts*” mới được tung ra thu hút sự chú ý của khán giả toàn cầu. Những thông tin xoay quanh biệt đội bất hảo nhà Marvel được người hâm mộ bàn tán sôi nổi.

Thunderbolts* lần đầu được hé lộ tại sự kiện San Diego Comic Con. Dự án đóng vai trò quan trọng khi là phim khép lại Giai đoạn thứ 5 (Phase 5) MCU. Được ví von như “Suicide Squad của Marvel”, Thunderbolts* khiến fan mong chờ khi quy tụ dàn nhân vật phản diện/phản anh hùng cho một nhiệm vụ bí mật.

Theo nhà sản xuất, tác phẩm ấn định lịch phát hành vào năm 2025, bên cạnh The Fantastic Four: First Steps, Captain America: Brave New World và series Daredevil: Born Again.

Dàn ác nhân tập hợp trong “Thunderbolt*"

Từng có nhiều đồn đoán về dàn nhân vật tham gia Thunderbolts*. Song, đoạn teaser chính thức mới được công bố đã xác nhận những cái tên góp mặt, bao gồm: Yelena Belova (Florence Pugh), US Agent (Wyatt Russell), Ava Starr/Ghost (Hannah John-Kamen), Red Guardian (David Habour), Taskmaster (Olga Kurylenko) và cuối cùng là Winter Soldier (Sebastian Stan).

Không ngoài dự đoán, biệt đội mới của Marvel quy tụ toàn những anti-hero (phản anh hùng) và phản diện. Điểm chung giữa họ là đều có quá khứ đen tối, từng gây nên nhiều tội ác hoặc đã bị “kết án”.

Các sự kiện diễn ra trong Thunderbolts* được tiết lộ có mối quan hệ mật thiết với Captain America: Brave New World - trình làng tháng 2/2025.

Trong teaser được phát hành, dàn nhân vật này phải hợp tác để thực hiện các nhiệm vụ bí mật cho chính phủ Mỹ, nhằm giảm hình phạt hoặc được ân xá. Yelena, nữ điệp viên cùng trong chương trình huấn luyện đặc vụ Red Room với Black Widow tiết lộ: "Mọi người ở đây đều từng làm điều xấu xa: hoạt động trong thế giới ngầm, cướp phòng thí nghiệm của chính phủ hay thậm chí đi chém giết thuê".

Giám đốc CIA - Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) là người trực tiếp tuyển chọn và đưa ra những chỉ thị cho biệt đội Thunderbolts. Đây cũng chính là người “giật dây” Yelena truy sát Clint Barton trong series Hawkeye trước đó.

Mặt khác, sự xuất hiện của một nhân vật mang diện mạo ngô nghê tên Bob (Lewis Pullman) cũng gây bất ngờ. Dù Marvel chưa tiết lộ vai trò cụ thể, nhiều khán giả tin rằng anh thực chất là Sentry - một trong những siêu anh hùng quyền năng nhất Marvel, với sức mạnh thường được đặt lên bàn cân với Siêu Nhân của vũ trụ DC.

Nhiều khả năng, Sentry không phải là phản diện chính mà nhóm Thunderbolts phải đối mặt. Bởi dường như đằng sau đó là một thế lực bí ẩn, đang âm mưu tiêu diệt biệt đội bất hảo bằng cách để các thành viên tàn sát lẫn nhau.

Thunderbolts* là phim thứ 36 của MCU, dự kiến trình làng vào tháng 5/2025.

Tương lai của đội ác nhân

Sự xuất hiện của Thunderbolts* ở thời điểm hiện tại vẫn được đánh giá là một nước cờ mạo hiểm của Marvel. Bởi sau những tháng ngày lao đao cùng nhiều dự án thua lỗ, việc không còn được khán giả đón nhận nồng nhiệt như xưa vẫn là một bài toán khó giải.

Dẫu vậy, một số tín hiệu phòng vé lẫn phê bình tích cực gần đây như Guardians of the Galaxy Vol 3 hay mới nhất là Deadpool & Wolverine cho thấy Thunderbolts* chưa hẳn đã “bít cửa”.

Sau Avengers, kế tiếp là lời tạm biệt của đội Vệ binh dải Ngân Hà trong Guardians of the Galaxy Vol 3, người hâm mộ vẫn đặt kỳ vọng vào một biệt đội mới xuất hiện trên màn ảnh rộng. Vậy nên khi ý tưởng về những kẻ bất hảo hội tụ như Thunderbolts* ra mắt, nhiều khán giả cho rằng đây là màu sắc mới lạ và đầy tiềm năng trong giai đoạn mới của MCU. Trước đó, nhà đối thủ DC từng cho ra mắt The Suicide Squad với sắc màu tương tự, nhận được phản hồi khá tích cực từ người xem.

Đây có vẻ như cũng là chiến lược trong tương lai gần của Marvel khi phát triển nhiều biệt đội mới trong vũ trụ điện ảnh của mình. Ngoài Thunderbolts, không thể không nhắc tới Young Avengers, Fantastic Four hay sắp tới là Midnight Sons và Defenders...

Thunderbolts* được kỳ vọng sẽ mang làn gió mới cho MCU.

Sau Endgame, Thunderbolts* sẽ là bộ phim MCU đầu tiên cho ra mắt một biệt đội mới thay thế cho dàn Avengers huyền thoại trong Multiverse Saga. Sự kế nhiệm này có thể gây so sánh và tranh cãi, bởi thời điểm hiện tại, sức mạnh hay thậm chí là tầm ảnh hưởng của các thành viên trong Thunderbolts* không thể so sánh với đội hình chủ lực một thời của MCU. Dẫu vậy, sự góp mặt của Sentry có thể thay đổi thế cục một cách ngoạn mục.

Dựa trên loạt truyện tranh cùng tên của Kurt Busiek, Thunderbolts* sẽ do Jake Schreier đạo diễn và Kevin Feige ngồi trên ghế sản xuất. Bên cạnh dàn nhân vật mới, lạ mặt, “Suicide Squad của Marvel” còn có những cái tên quen thuộc, điển hình là Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan) và John Walker/U.S. Agent (Wyatt Russell).