Không nhận ra Jung Hae In

Lần hiếm hoi đóng phản diện, tài tử sinh năm 1988 khiến người xem ấn tượng với màn hóa thân kẻ sát nhân trong "I, The executioner".

Genre: Hành động, Hài hước

Director: Ryoo Seung Wan

Cast: Hwang Jung Min, Jung Hae In

Rating: 8/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Đố anh còng được tôi (tựa tiếng Anh: I, The executioner) mở đầu có chút cũ kỹ, nhàm chán.

Vẫn là những cảnh quay quen thuộc có thể đoán trước: cảnh sát Hàn càn quét sòng bạc, phô diễn kỹ năng trước khi còng tay tội phạm áp giải về đồn. Mảng miếng hài lố, hay những tình huống bất chấp logic là món khai vị quen thuộc mà dòng phim hành động/hài xứ củ sâm dùng để đánh thức trải nghiệm của người xem. Trong mắt khán giả khó tính, chúng hơi gượng gạo, phần nào đó tỏ ra “cliché”.

Thế nhưng, khi đã bước vào bữa tiệc chính, Đố anh còng được tôi lại trở nên lôi cuốn. Câu chuyện nhiều ẩn số mà Ryoo Seung Wan kể khiến người ta phải bất ngờ khi thấy rằng, chất liệu hành động lại có thể được xào nấu thú vị như thế. Vượt ra khỏi ranh giới của sự giải trí, tác phẩm để lại trong người xem nhiều câu hỏi đáng suy ngẫm, về những lằn ranh giữa chính và tà, giữa thiên thần và ác quỷ.

Những lằn ranh đạo đức

Đố anh còng được tôi xoay quanh hành trình của thanh tra Seo Do Cheol (Hwang Jung Min) cùng đội điều tra trọng án. Lần này, cả nhóm nhận nhiệm vụ điều tra một án mạng nghiêm trọng trong thành phố. Mối liên hệ giữa nó với nhiều vụ án không lời giải trong quá khứ, làm bùng lên nghi ngờ về một kẻ giết người hàng loạt, được gọi bằng cái tên “Haechi”.

Bức xúc trước những lỗ hổng của nền tư pháp Hàn Quốc, người dân đồng lòng “ủng hộ” tên sát nhân, cho rằng việc hắn làm chính là đang thực thi công lý. Không chỉ ứng phó với tên tội phạm tàn nhẫn và quỷ quyệt, đội của Seo Do Cheol còn phải chật vật xoay sở với áp lực dư luận.

Đố anh còng được tôi gây sốt phòng vé Hàn Quốc.

Chủ đề Đố anh còng được tôi không quá mới. Câu hỏi “cái xấu triệt tiêu cái xấu liệu có trở thành cái tốt” từng được nhiều phim Hàn Quốc khai thác rất thành công những năm gần đây, mà điển hình phải kể tới A Killer Paradox, hay trước đó là Taxi Driver... Điều khiến khán giả cảm thấy hấp dẫn nhất khi theo dõi những tác phẩm này, là việc tìm ra lời đáp cho câu hỏi “có tội hay vô tội?”. Khi thước phim cuối cùng khép lại, mỗi người xem sẽ tự có cho mình một phán xét riêng.

Những án mạng thương tâm, đẩy nạn nhân cùng thân nhân của họ vào đường cùng, trong khi hung thủ chỉ phải trả cái giá rất nhẹ, là mồi lửa làm bùng lên sự phẫn uất, bức xúc của quần chúng. Vậy nên, những kẻ thay trời hành đạo như Haechi xuất hiện, “tuyên án” con quỷ vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội khiến họ thỏa mãn và hả hê.

Theo lẽ dĩ nhiên, kẻ giết người hàng loạt được tung hô như anh hùng. Ở mặt khác, đó lại là cái tát đau dành cho nền tư pháp Hàn Quốc, dành cho những người nắm giữ vai trò thực thi và bảo vệ công lý như đội của thanh tra Seo Do Cheol. Những lằn ranh đạo đức mập mờ khiến việc phân định đúng - sai, công lý - tội ác không dễ minh bạch, sáng tỏ. Cả cảnh sát hay tội phạm đều có cho mình những động cơ, lý lẽ và “đức tin” riêng.

Những nghịch lý tiếp tục được biên kịch đặt ra xuyên suốt phim. Thanh tra Seo Do Cheol căm ghét, miệng không ngừng chửi rủa lũ tội phạm nhưng lại phải nhận nhiệm vụ bảo vệ chúng khỏi tay gã sát nhân hàng loạt. Bản thân anh từng điều tra không ít vụ án, song lại chẳng mảy may hay biết con mình bị bắt nạt ở trường. Dành cả cuộc đời giữ gìn trật tự xã hội, Seo Do Cheol lại có lúc bất lực, không bảo vệ nổi gia đình và đứa con anh yêu thương.

Jung Hae In lột xác với vai tên sát nhân hàng loạt.

Trong khi đó, phản diện, người được xem là “đứng trên công lý”, đại diện cho sự phẫn nộ của quần chúng lại có lúc mượn đao giết người, không màng tới mạng sống của người vô tội. Quyền lực dần khiến những lý tưởng trở nên vặn vẹo, chệch hướng. Để rồi, Haechi cũng tha hóa, trở nên xấu xa không kém những kẻ mà gã từng ra tay.

Jung Hae In ấn tượng

Có thể nói Đố anh còng được tôi là một trong những bom tấn hành động hấp dẫn nhất của Hàn Quốc trong nhiều năm đổ lại đây.

Đạo diễn Ryoo Seung Wan, người đứng sau thành công của nhiều tựa phim cùng thể loại trước đó, đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc hành động đẹp - độc - đã đúng nghĩa. Những thước phim rượt đuổi, đánh đấm căng thẳng, khốc liệt mà anh tạo ra khiến người xem liên tưởng tới John Wick, khi từng ngón đòn, phong cách chiến đấu đều linh hoạt và đa dạng.

Một số trường cảnh gây ấn tượng thị giác mạnh, điển hình như màn rượt đuổi kịch tính ở lễ hội. Chuyển động máy quay bám sát mỗi bước di chuyển của nhân vật, cuốn người xem vào cuộc truy lùng giữa chốn đông người với địa hình phức tạp. Các góc máy biến hóa linh hoạt, hầu như không để điểm nhìn của khán giả phải nán lại quá lâu.

Âm thanh và nhạc phim cũng được sử dụng đắt giá, làm tăng sức chân thật và kịch tính trong những cảnh hành động, cao trào một cách hiệu quả.

Khâu thiết kế sản xuất được đầu tư rất công phu, đặc biệt ở bối cảnh.

Trước đây, khán giả vẫn thường nhớ tới Jung Hae In là “cậu trai nhà bên” với ngoại hình sáng, gương mặt hiền lành dễ dàng chiếm thiện cảm. Lần hiếm hoi hóa thân phản diện trong phim điện ảnh, tài tử sinh năm 1988 làm người xem khó nhận ra với màn hóa thân kẻ sát nhân tàn nhẫn và ranh ma.

Nụ cười ngọt ngào cùng gương mặt thiện lương “vô tội” khiến Haechi dễ dàng thao túng tâm lý đồng nghiệp. Song lúc gây án và lộ bản chất, ánh mắt sắc lạnh, hiểm ác của một kẻ thái nhân cách được Jung Hae In tái hiện rất thành công. Nỗ lực của nam diễn viên trẻ còn bộc lộ trong cách anh tự mình thực hiện nhiều cảnh quay hành động khó và nguy hiểm.

Trong khi đó, “ảnh đế” Hwang Jung Min vẫn chinh phục người xem với diễn xuất tự nhiên, đặc tả nội tâm, tính cách nhật vật cực kỳ sắc nét. Từ sự vui vẻ, hài hước khi ở bên đồng nghiệp, những ức chế, căng thẳng khi đặt chân vào hành trình phá án cho đến sự quyết đoán, nỗ lực lấy lại công lý và danh dự cho cảnh sát đều được nam diễn viên gạo cội thể hiện thuyết phục.