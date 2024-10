Khủng hoảng liên tiếp của Cổ Lực Na Trát

Sau những cú "ngã ngựa" ê chề trong năm 2023, Cổ Lực Na Trát tiếp tục có thêm phim mới “Xuất nhập bình an” thua lỗ nặng nề.

Theo thống kê của CNA ngày 8/10, tổng doanh thu phòng vé phim Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2024 là 2,1 tỷ NDT, thấp hơn 636 triệu NDT so với cùng kỳ năm ngoái. Phân tích chỉ ra rằng thị trường phim hoạt động kém hiệu quả do ảnh hưởng của chất lượng phim không tốt, nhiều phim mới ra rạp có thành tích kém xa mong đợi.

Một trong những cái tên hoạt động mờ nhạt tại phòng vé Trung dịp lễ Quốc khánh năm nay phải kể tới Xuất nhập bình an, phim có Cổ Lực Na Trát,Tiêu Ương và A Vân Ca đóng chính. Những ngày qua, thông tin bộ phim phải ngậm ngùi rút rạp chỉ sau vài ngày công chiếu khiến khán giả chú ý.

“Xuất Nhập bình an” lỗ nặng

Trình làng đầu tháng 10, Xuất nhập bình an từng được đánh giá cao về tiềm năng phòng vé trước khi ra mắt. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, cùng ngân sách khổng lồ, theo tiết lộ lên tới 250 triệu NDT.

Dẫu vậy, màn thể hiện kém cỏi của Xuất nhập bình an khi ra rạp khiến giới quan sát bất ngờ. Bộ phim do đạo diễn Lưu Giang Giang cầm trịch gần như không bán được vé, chỉ kịp dắt túi gần 18 triệu NDT sau khoảng 4 ngày khởi chiếu.

Diễn xuất của Na Trát lép vế khi đặt cạnh bạn diễn.

Sau đó, ê-kíp phải đưa ra thông báo sẽ rút phim khỏi các cụm rạp với lý do “gặp phải những khó khăn, thử thách chưa từng có trong quá trình ra mắt”. Họ phàn nàn đứa con tinh thần của mình bị đối xử bất công, suất chiếu bị xếp vào những khung giờ rất xấu như nửa đêm, giá vé đắt, thậm chí còn bị cưỡng chế trả vé...

Sự rút lui của Xuất nhập bình an khiến thế trận phòng vé trở nên dễ đoán, khi đối thủ The Volunteers: To the War 2 vươn lên thống trị các rạp chiếu.

Trước màn thể hiện đáng thất vọng của Xuất nhập bình an, các nhà đầu tư và đồng sản xuất của bộ phim lên tiếng cho rằng số tiền đầu tư về cơ bản sẽ không thu hồi được. Nhà sản xuất Vạn Vũ Hàm chia sẻ trên mạng xã hội: "Đây là lần đầu tôi đầu tư phim, cũng là lần cuối".

Theo ước tính, với chi phí sản xuất lên tới 250 triệu NDT, tác phẩm phải thu về khoảng 750 triệu NDT mới có thể hòa vốn và bắt đầu sinh lời. Với doanh thu thực tế 18 triệu USD , Xuất nhập bình an gây thua lỗ nặng nề cho nhà sản xuất, vào khoảng 240 triệu NDT (khoảng 850 tỷ đồng ), chưa kể một số chi phí quảng bá, vận hành phát sinh trong quá trinh phim ra rạp.

Điều này khiến bộ phim của Lưu Giang Giang trở thành thất bại phòng vé lớn nhất trong số các phim điện ảnh ra rạp dịp lễ Quốc khánh Trung Quốc, theo trang QQ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại phòng vé của Xuất nhập bình an, một trong số đó được cho là màn thể hiện kém thuyết phục của Cổ Lực Na Trát trong vai chính. Người đẹp sinh năm 1992 vào vai Mộc Xuân Đào, một người phụ nữ nghèo đang mang thai. Chồng cô vì bảo vệ vợ mà lỡ tay giết người, nên bị kết án tử.

Thần thoại 2 có Na trát đóng chính cùng Thành Long cũng thất bại tại phòng vé.

Câu chuyện, kịch bản cũ kỹ khó thu hút sự quan tâm. Ngoài ra, diễn xuất của Na Trát cũng chưa chinh phục được khán giả. Ngoại hình của nữ diễn viên bị đánh giá không ăn nhập với hình tượng cô thôn nữ quê mùa. Dù đã nỗ lực biểu cảm đa dạng hơn, mỹ nhân 32 tuổi nhiều cảnh bị chê diễn gồng cứng, chưa tạo được chemistry với bạn diễn Tiêu Ương.

Khủng hoảng của Cổ Lực Na Trát

Xuất nhập bình an không phải cú “ngã ngựa” đầu tiên của Cổ Lực Na Trát. Ngôi sao Tuyết Ưng lĩnh chủ khoảng thời gian gần đây có nhiều dự án phim thất bại. Hồi đầu tháng 7, Thần thoại 2 do cô đóng cặp với Thành Long không nhận được sự ủng hộ của người xem đại chúng lẫn giới hàn lâm. Ăn theo phần tiền truyện bom tấn, Thần thoại 2 với ngân sách hơn 40 triệu USD chỉ thu về chưa đầy 10 triệu USD .

Na Trát được khen tạo hình đẹp, lại có sự chuẩn bị, tập luyện nghiêm túc cho vai diễn. Dẫu vậy, mỹ nhân Tân Cương vẫn bị nhận xét “bình hoa di động” khi khả năng biểu cảm hạn chế, chưa thể hiện được chiều sâu tâm lý nhân vật.

Trước đó, Cổ Lực Na Trát cũng có loạt dự án thất bại ê chề trong năm 2023, từ truyền hình tới điện ảnh.

Ra rạp dịp hè, Ái cẩu kỳ duyên do cô đóng chính cùng Phùng Thiệu Phong bại trận với doanh thu chỉ 340 nghìn NDT cho ngày mở màn. Tương tự Xuất nhập bình an, Ái cẩu kỳ duyên phải rút rạp chỉ sau ít ngày công chiếu vì thành tích bết bát. Trang QQ ước tính phim lỗ khoảng 100 triệu NDT.

Ở mảng truyền hình, mỹ nhân sinh năm 1992 cũng gặp thất bại với 2 dự án phim dài tập, một chiếu mạng và một chiếu đài. Góp mặt trong phim cổ trang Tuyết Ưng lĩnh chủ, Na Trát bị khán giả chỉ trích vì màn thể hiện đáng thất vọng cùng bạn diễn Hứa Khải. Tác phẩm hoàn toàn bị khán giả ngó lơ, tỏ ra mờ nhạt trước các đối thủ ra mắt cùng thời điểm khi độ thảo luận về phim cực kỳ thấp. Tuyết Ưng lĩnh chủ không lọt nổi top 5 BXH chỉ số trong ngày của Vlinkage, kém xa so với Vụng trộm không thể giấu hay Trường phong độ...

Sau nhiều dự án phim ảnh, diễn xuất của Na Trát vẫn không được khán giả công nhận.

Phim chiếu đài Vẻ đẹp không gì sánh bằng sau khi lên sóng cũng nhận kết quả thảm hại với rating thấp kỷ lục, hoàn toàn bị áp đảo trước loạt tác phẩm truyền hình với rating khủng cạnh tranh. Theo số liệu của Khốc Vân, rating 2 tập đầu tiên của Vẻ đẹp không gì sánh bằng chỉ đạt 0,2% trung bình trên đài Đông Phương, và 0,1% trên đài Giang Tô. Con số đáng thất vọng này vẫn không tăng trưởng khi phim bước sang những tập tiếp theo. Biểu đồ thống kê rating của tác phẩm chỉ là một đường ngang chạm đáy.

Vẻ đẹp không gì sánh bằng xoay quanh những câu chuyện của 3 cặp đôi ở độ tuổi 20, 30 và 40. Trong phim, Trần Hiểu và Cổ Lực Na Trát đảm nhận cặp đôi tuổi 30. Mỹ nhân Tân Cương hóa thân Dư Giai Ân - một cô gái mạnh mẽ và cá tính bất ngờ chạm mặt bạn trai cũ Hứa Diệu, nay đã trở thành “sếp” của cô. Cả hai đối mặt với nhiều tình huống tại công ty, dần dần nối lại tình cảm.

Như thường lệ, Na Trát vẫn bị chê diễn “đơ”, gây thất vọng. Người xem chỉ ra ánh mắt cô vô hồn, biểu cảm cứng nhắc và đài từ không cảm xúc, khiến họ khó lòng đồng cảm với nhân vật.