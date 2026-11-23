Giao tiếp tốt không chỉ là mạnh dạn phát biểu hay thể hiện bản thân, mà còn đòi hỏi khả năng quan sát tình huống, biết khi nào nên lên tiếng và khi nào cần lắng nghe.

Sự năng nổ có thể là lợi thế, nhưng thể hiện bản thân không đúng lúc dễ gây phản tác dụng. Ảnh: Phương Lâm.

Quy tắc 27: Sự cân bằng giữa chủ động và giữ chừng mực đặc biệt quan trọng trong năng lực giao tiếp ở thời Reiwa

Mạnh dạn phát biểu ở những tình huống cần nổi bật và lắng nghe ở những tình huống cần nhượng bộ.

Tôi đã đề cập ở phần trước rằng nên thể hiện điểm mạnh của bản thân, nhưng tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cứ mù quáng lao lên phía trước và áp đặt ý kiến. Để tồn tại trong xã hội, năng lực giao tiếp là vô cùng quan trọng. Nhưng rốt cuộc, năng lực giao tiếp là gì?

Năng lực giao tiếp cần có sẽ thay đổi theo độ tuổi và thời đại

Tôi cho rằng năng lực giao tiếp được yêu cầu phải có sẽ thay đổi theo độ tuổi và thời đại. Năng lực giao tiếp khi còn ngồi trên ghế nhà trường thường được hiểu là có thể hòa đồng với mọi người hoặc giơ tay phát biểu rành mạch, v.v.. Tóm lại, thường mang ý nghĩa cứ năng động và nổi bật là thắng.

Tuy nhiên, năng lực giao tiếp trong thế giới người lớn lại có chút khác biệt. Nếu nổi bật quá mức, bạn có thể bị chỉ trích hoặc bị nói xấu sau lưng và khi tình hình trở nên bất lợi thì sẽ có người rời bỏ bạn. Vì vậy, chỉ nổi bật hay năng động thôi thì không đủ để thành công, mà khoảng cách với những người xung quanh cũng là một yếu tố quan trọng.

Đặc biệt trong thời Reiwa này, việc đọc tình huống đã trở nên cần thiết.

Mạnh dạn phát biểu ở những tình huống cần nổi bật và lắng nghe ở những tình huống cần nhượng bộ

Sự cân bằng giữa chủ động và giữ chừng mực đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Trăm hay không bằng tay quen. Không gì giúp tiến bộ nhanh hơn tích lũy kinh nghiệm

Tất nhiên, do sự khác biệt về tính cách bẩm sinh, sẽ có những người dễ dàng tiến lên phía trước và cũng có những người rụt rè, ngập ngừng. Nhưng tôi xin khẳng định: Trăm hay không bằng tay quen. Người ta thường nói rằng vị trí sẽ thay đổi con người. Khi còn là học sinh nếu bạn làm cán bộ lớp, chủ tịch hội học sinh, hoặc trưởng câu lạc bộ, khi trưởng thành làm trưởng nhóm trong công ty hay thành viên ban tổ chức tiệc, v.v. thì bạn sẽ dần đạt được năng lực giao tiếp phù hợp với tình huống. Giống như bạn tích lũy kinh nghiệm khi chơi điện tử để từng bước lên cấp vậy.

Trong thời đại ngày nay, nhiều người thường né tránh những vai trò phiền phức như lãnh đạo hay đội trưởng. Tuy nhiên, việc xung phong đảm nhận những vai trò mà người khác ngần ngại sẽ là con đường tắt để bạn vượt lên một bậc so với mọi người. Thông qua việc tiếp xúc với nhiều người qua các trải nghiệm đa dạng, bạn sẽ học được những kỹ năng như: “Với kiểu người này thì nên cử xử như vầy” hay “Trong tình huống này, không nên nói quá nhiều”. Từ đó, bạn sẽ rèn luyện được ý thức cân bằng giữa chủ động và giữ chừng mực.

Kỹ năng giao tiếp không tự nhiên mà có nếu bạn chỉ ngồi yên một chỗ. Với suy nghĩ không gì giúp tiến bộ nhanh hơn tích lũy kinh nghiệm, tôi khuyên bạn hãy cứ tích lũy thật nhiều kinh nghiệm!