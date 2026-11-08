Vì sao người tốt thường chịu thiệt?

Luôn cố gắng giúp đỡ, ngại từ chối và sẵn sàng xin lỗi trước để tránh mâu thuẫn, nhiều người vô tình đặt cảm xúc của người khác lên trên nhu cầu và giới hạn của bản thân.

Luôn giúp đỡ người khác bất kể lý do không phải lúc nào cũng là tốt. Ảnh: Qingyao Cai/Pexels.

Nhìn xung quanh sẽ thấy có những người có tinh thần trách nhiệm cao, quan tâm đến những người xung quanh và luôn cố gắng đối xử tốt với mọi người. Họ gần như không thể từ chối yêu cầu giúp đỡ của ai. Kể cả khi những yêu cầu ấy có quá sức, họ cũng sẽ nghĩ “Mình từ chối sẽ làm người ta thất vọng”, “Thôi cứ giúp thêm lần này nữa”, hay “Một sự nhịn chín sự lành”. Bởi họ sợ rằng nếu từ chối thì mối quan hệ với đối phương sẽ rạn nứt. Thế nên ghét họ cũng tỏ ra thích, mệt họ cũng tỏ ra khỏe, giận họ cũng tỏ ra bình thường. Những người như vậy thường không nhận ra rằng tâm mình đang rỉ máu vì lúc nào cũng quá bận tâm đến thái độ của người khác.

Thậm chí họ cũng thường là người xin lỗi trước kể cả khi họ chẳng có lỗi gì. Họ cực kỳ ngại đối đầu với người khác. Vì vậy, họ cố gắng tránh va chạm bằng cách vội vàng nói lời xin lỗi. Họ cũng hay làm theo ý kiến người khác thay vì nêu ý kiến của mình, rồi tự an ủi bản thân rằng làm như vậy cho tâm thanh thản.

Tuy nhiên, việc nhận lỗi thái quá là một cách làm tệ hại. Khi bạn nói “Tôi sai rồi”, bạn có thể tránh một trận gây gổ. Vì vậy bạn có thể thấy rất thoải mái. Nhưng thật ngớ ngẩn khi bạn xin lỗi đơn thuần chỉ để tránh một tình huống khó xử. Việc gì bạn phải hạ thấp bản thân khi mình không hề có lỗi? Chẳng khác gì người khác thì bạn tôn trọng, còn chính bản thân mình thì bạn đem ném xuống cống.

Người bảo vệ bạn không phải ai khác mà là chính bạn. Vì vậy việc xin lỗi khi không sai chính là hành vi mạt sát chính bản thân mình. Bạn đừng đối xử với mình tùy tiện như vậy. Như vậy là không được. Cũng như khi bạn bị người khác đối xử bất công. Nếu bạn cứ nhịn nhục cho qua, họ sẽ mặc định rằng tùy tiện với bạn cũng không có vấn đề gì, từ đó họ cứ làm vậy mà không hề bị lương tâm cắn rứt. Chính vì vậy, bạn phải học cách chỉ thẳng ra sự bất công ấy. Phải như vậy thì người ta mới giữ kẽ với bạn được.

Trong công việc hay các mối quan hệ đều vậy, nhẫn nhịn và chịu đựng đều có giới hạn của nó. Vì vậy, nếu người khác yêu cầu quá đáng khiến bạn cảm thấy mình đang bị thiệt thòi, khi đối phương quá trơ trẽn và không hề cảm thấy có lỗi với bạn, đừng để cơn giận mưng mủ bên trong bạn. Bạn đang cố gắng nhịn để giữ mối quan hệ vẹn toàn, nhưng rốt cục việc này sẽ khiến cho mối quan hệ của bạn sụp đổ vào một lúc nào đó.

Vì vậy điều tôi dặn con gái khi nó đi lấy chồng là “Con đừng cố gắng trở thành một đứa con dâu ngoan”. Vì tôi nghĩ, bình thường với tính cách của con gái tôi thì nó sẽ luôn cố gắng hết mình để đối xử tốt với bố mẹ chồng, điều này sẽ khiến kỳ vọng của bố mẹ chồng nó càng cao, và người mệt mỏi về sau chính là nó. Thay vì vậy, tôi khuyên con “Con cố gắng trở thành một người con dâu an yên, như vậy vừa tốt cho con vừa tốt cho bố mẹ chồng”.