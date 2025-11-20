Vì sao lũ tại các sông liên tục vượt đỉnh lịch sử?

Chuyên gia nhận định tác động của gió mùa Đông Bắc kết hợp nhiễu động gió Đông khiến mưa tập trung mạnh tại Đắk Lắk và Khánh Hòa. Một số trạm đã ghi nhận lượng mưa ngày vượt mức lịch sử.

Chuyên gia cảnh báo lũ tại các sông liên tục vượt đỉnh lịch sử Chuyên gia cho biết lũ trên các sông ở miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt vượt báo động 3, vượt đỉnh lịch sử.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục KTTV, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết ngày 20/11, mưa lũ tại Nam Trung Bộ vẫn đang diễn biến "rất nguy hiểm", nhiều nơi ghi nhận mực nước vượt kỷ lục từng được quan trắc.

Ba điểm vượt đỉnh lũ lịch sử

Đêm qua và sáng nay, đã có ba điểm xuất hiện đỉnh lũ vượt mức lịch sử, gồm:

Sông Kỳ Lộ (Gia Lai) vượt mức năm 2009

Sông Ba (Đắk Lắk) vượt mức năm 1993

Sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) vượt đỉnh năm 1986

Lũ trên các sông Kôn, sông Kỳ Lộ, sông Ba, sông Dinh Ninh Hòa, Cái Nha Trang và Cái Phan Rang đều đang ở mức cao, thậm chí cao hơn báo động 3 từ 0,2 tới 2,12 m. Trong ngày 20/11, riêng sông Ba được dự báo tiếp tục lên; các sông còn lại có xu hướng xuống chậm.

Hiện trạng lũ và phản hồi ra đa thời tiết lúc 8h ngày 20/11. Ảnh: NCHMF.

Ông Lâm đánh giá đợt mưa lũ lần này hình thành từ mưa lớn kéo dài sau một đợt mưa trước đó, khiến lũ trên các sông lên rất nhanh. Ngoài ra, việc vận hành hồ chứa trong thời gian qua làm mực nước các sông vốn đã ở mức cao, khiến lượng mưa mới đổ xuống tạo nên chuỗi đỉnh lũ vượt lịch sử ở nhiều nơi.

Trong những ngày vừa qua, tác động của gió mùa Đông Bắc kết hợp nhiễu động gió Đông khiến mưa tập trung mạnh tại Đắk Lắk và Khánh Hòa, đặc biệt ở khu vực ven biển.

Một số trạm đã ghi nhận lượng mưa ngày vượt mức lịch sử, trong đó có khu vực Phú Yên cũ thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang ở mức cao đến rất cao tại toàn bộ Nam Trung Bộ, nhất là Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Đắk Lắk mưa trắng trời trong ngày 19/11. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Về dự báo, ông Lâm cho biết trong đêm 20/11, mưa lớn còn tiếp diễn tại Nam Trung Bộ, trọng tâm vẫn là Đắk Lắk và Khánh Hòa với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 350 mm.

Lượng mưa lớn duy trì khiến mực nước trên nhiều sông tiếp tục giữ ở mức báo động 3, kéo theo nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất rất cao trong những giờ tới.

Sau ngày 21/11, mưa tại hai tỉnh này sẽ giảm và dịch dần lên phía Bắc. Tình hình lũ ở Đắk Lắk và Khánh Hòa theo đó sẽ giảm nhẹ. Tuy nhiên, mưa nhiều khả năng chuyển ra Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Huế trong những ngày tiếp theo.

Hàng chục ôtô trôi dạt nằm gần đường C1 trong khu đô thị Vĩnh Điềm Trung 6h ngày 20/11. Ảnh: Đức Lợi.

Chính phủ ban hành công điện khẩn

Trong sáng 20/11, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký công điện khẩn yêu cầu Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa huy động tối đa lực lượng để tiếp cận các khu dân cư đang ngập sâu, chia cắt, sạt lở và nhanh chóng sơ tán dân đến nơi an toàn.

Chính phủ yêu cầu các địa phương phải đảm bảo lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại khu vực sơ tán, không để xảy ra tình trạng đói, rét hoặc thiếu nước sạch.

Song song, các tỉnh chủ động vận hành an toàn hồ chứa thủy điện và thủy lợi, bảo đảm hiệu quả cắt, giảm lũ cho hạ du, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn giao thông, điều tiết từ xa, kiên quyết ngăn người dân và phương tiện đi vào vùng ngập sâu, sạt lở.

Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu người dân khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: CACC.

Các địa phương phải theo dõi sát diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh ở mức cao nhất.

Theo Công điện, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính cần kịp thời xuất cấp phương tiện, trang thiết bị theo đề nghị của địa phương, hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.

Các bộ, ngành khác theo chức năng nhiệm vụ phải chủ động phối hợp với địa phương để triển khai công tác phòng, chống và ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn, hạn chế thiệt hại.