Vì sao 'John Wick' Hàn Quốc gây sốt?

Vỏn vẹn 7 tập phim, "Mercy For None" chiêu đãi khán giả bằng những phân cảnh hành động đã mắt. Nổi bật là màn tái xuất của So Ji Sub sau 3 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ.

Ngay sau Good Boy, khán giả tiếp tục được xứ sở kim chi chiêu đãi bữa tiệc hành động trong Mercy For None (tựa Việt: Không dung thứ). Nói cách khác, tác phẩm được ví như John Wick phiên bản Hàn Quốc không chỉ vì bạo lực mà còn trong cách xây dựng nhân vật, phe phái tranh giành quyền lực tại thế giới ngầm. Vỏn vẹn 7 tập phim dễ dàng đứng đầu Netflix Việt Nam và top 10 tại nhiều quốc gia.

Đáng chú ý, Mercy For None là màn tái xuất của So Ji Sub sau ba năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Lạnh lùng, trầm tư, kiệm lời phản ánh chính xác gã sát thủ mà nam diễn viên đảm nhận. Dẫu vậy, hào quang nhân vật chính khiến màn thể hiện của So Ji Sub trở nên khiên cưỡng.

Hận thù và quyền lực

Trong phim, quyền lực giữa các băng đảng phân định đơn giản bằng thắng - thua trong trận đấu tay đôi trên quảng trường. Chuyện phim khởi đầu vào năm 2010, khoảnh khắc Nam Gi Jun (So Ji Sub) hạ đo ván đối thủ đã mở ra kỷ nguyên mới cho ông trùm Lee Ju Woon (Huh Joon Ho) và Gu Bong San (Ahn Kil Kang). Đồng thời trao cơ hội đổi đời cho cậu em trai Nam Gi Seok (Lee Jun Hyuk).

11 năm sau, tập đoàn Juwoon và Bongsan trở thành đế chế hùng mạnh, nỗ lực hợp pháp hóa tổ chức từ thế giới ngầm. Trong khi Nam Gi Jun giải nghệ, lui về ở ẩn, Nam Gi Seok khẳng định bản thân trong vai trò giám đốc điều hành, thậm chí là người kế thừa Juwoon. So với Nam Gi Seok thì Gu Jun Mo (Gong Myung), con trai nhà tài phiệt kiêm giám đốc điều hành Bongsan còn bồng bột. Trái ngang khi Jun Mo gây họa mà Gi Seok phải đứng ra giải quyết.

Mất mặt sau cú tát trời giáng, Jun Mo ôm hận thuê người ám sát Gi Seok. Không ngoài dự đoán, cái chết của Gi Seok khiến cục diện thế giới ngầm thay đổi. Cả Juwoon lẫn Bongsan đều run sợ bởi sự việc đã đánh thức con quỷ bên trong Nam Gi Jun. Hơn một thập kỷ, anh tái xuất giang hồ chỉ để tìm ra sự thật và trả thù cho em trai.

Bộ phim tràn ngập cảnh so găng kịch tính giữa các nhân vật.

Nhiều năm tung hoành, Nam Gi Jun hiểu rõ cách thức hoạt động và bản thân cần bắt đầu từ đâu, tìm đến ai để có câu trả lời. Việc vắng bóng trong một khoảng thời gian dài khiến tên tuổi anh nguội lạnh nhưng nắm đấm vẫn cháy bỏng.

Không thỏa hiệp, không nao núng, Gi Jun chỉ cho đối thủ hai lựa chọn, nói chuyện hoặc giao đấu. Ngoài công cuộc trả thù, Mercy For None còn là câu chuyện về quyền lực và nghiệp báo.

Cùng hội cùng thuyền, tập đoàn Bongsan và Juwoon thân thiết tới mức can dự vào chuyện gia đình. Bởi kéo theo là lợi ích về mặt kinh doanh, sâu xa hơn chính là quyền lực. Tương tự, Lee Geum Son (Choo Young Woo), công tố viên, con trai chủ tịch Lee Ju Woon cũng là một kẻ thèm khát quyền lực. Trái ngược dáng vẻ học thức, điềm đạm, Geum Son toan tính dùng mọi thủ đoạn để tiếp quản cơ ngơi từ cha mình.

Đương nhiên, vòng xoáy hận thù, quyền lực đều dẫn đến diệt vong. Mờ mắt trước lòng tham, không một nhân vật nào hối hận vì tội ác đã gây ra. Trong số đó, Gi Jun là người duy nhất có được bình yên ngay cả khi nằm xuống. Bởi lẽ, anh không chỉ trả thù cho em trai mà còn kéo sập cả một đế chế, đặt dấu chấm hết chuỗi ngày kinh hoàng.

Hành động đẹp mắt, kịch bản khiên cưỡng

Chuyển thể từ webtoon Plaza Wars, song Mercy For None gợi nhớ người xem tới loạt phim John Wick. Dễ nhận thấy nhất là sự chân thực và bạo lực được khắc họa qua những trận chiến sinh tử. Trong những phân cảnh hành động, Nam Gi Jun và Nam Gi Seok cho thấy bản thân là đấu sĩ toàn năng, vận dụng linh hoạt địa hình, vũ khí để hạ gục kẻ thù.

Điều đó cho thấy, đội ngũ sản xuất dành nhiều thời gian cho khâu dàn dựng. Từ những cú máy one-shot di chuyển chậm tới việc luân chuyển góc máy kết hợp thiết kế võ thuật cận chiến mang đến những khung hình hành động đẹp mắt. Về mặt cảm xúc, khán giả cảm nhận rõ sự kịch tính, giật gân khi các nhân vật đối đầu trực diện.

Trong khi đó, kịch bản hai tập đầu khá giống John Wick (2014) khi nhân vật chính rời xa thế giới ngầm bỗng bị kéo ngược trở lại khi con trai một băng đảng lớn đắc tội. Để cứu con khỏi sự truy sát, ông bố tìm tới các thế lực ngăn chặn việc trả thù. Ngoài ra, nhân vật chính được xây dựng kiệm lời, quyết đoán và bạo lực.

Nhân vật của So Ji Sub sở hữu kim bài miễn tử cho tới tập cuối.

Thế nhưng, John Wick hay Gi Jun cũng khó tránh bị dán nhãn là overpowered (OP), một nhân vật mạnh mẽ tới mức thiếu thuyết phục. Mỗi trận chiến, Gi Jun xuất hiện nhiều vết thương từ đơn giản tới nghiêm trọng, đối mặt nhiều kẻ thù cùng lúc. Thật khó tin khi nhân vật chẳng ăn uống, nghỉ ngơi mà hăng say chiến đấu từ tập đầu cho tới tập cuối. Chưa kể, hai tập đoàn Juwoon và Bongsan máu mặt, không từ thủ đoạn nhưng chẳng xử lý nổi Gi Jun.

Số lượng tập ít ỏi phần nào hạn chế cách dàn dựng tình tiết, liên kết nhân vật. Dẫu vậy, Mercy For None vẫn hấp dẫn khán giả tại nhiều quốc gia với cốt truyện đơn giản, không dài dòng và hành động đẹp mắt. Trên các nền tảng mạng xã hội, đa phần khán giả thỏa mãn nhu cầu giải trí, cụm từ "nhanh gọn" xuất hiện trong nhiều bình luận.