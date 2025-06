Tom Cruise khó tránh thất bại

Hồi kết của loạt phim "Mission: Impossible", do Tom Cruise đóng chính và sản xuất, đối diện nguy cơ thua lỗ vì chi phí sản xuất khổng lồ, đắt đỏ bậc nhất lịch sử.

Theo số liệu thống kê của Box Office Mojo, Mission: Impossible - The Final Reckoning kết thúc tuần thứ 2 công chiếu với tổng doanh thu hơn 450 triệu USD trên toàn cầu. Trong đó, 149 triệu USD tới từ các rạp nội địa Bắc Mỹ và 301 triệu USD từ thị trường quốc tế.

Theo MovieWeb, bom tấn của Tom Cruise đang để lộ dấu hiệu đuối sức. Điều này một phần do phải cạnh tranh trực tiếp với đối thủ rất mạnh là Lilo & Stitch. Cụ thể, ở tuần mở màn, Lilo & Stitch thu về tới 146 triệu USD trong ba ngày cuối tuần Memorial Day, nhiều gấp đôi con số 64 triệu USD của The Final Reckoning. Sang tuần thứ hai, Lilo & Stitch tiếp tục dẫn trước với doanh thu 61,8 triệu USD , áp đảo thành tích chỉ 27,2 triệu USD của The Final Reckoning.

Đáng chú ý, với chi phí sản xuất khổng lồ, được cho là lên tới 400 triệu USD , cộng thêm khoản phí quảng bá, phát hành vào khoảng 100 triệu USD , bộ phim của Tom Cruise trở thành một trong những dự án đắt đỏ bậc nhất lịch sử. Chính điều này khiến khả năng tác phẩm sinh lời rất khó xảy ra.

Theo ước tính của giới chuyên môn, phần cuối loạt phim Mission: Impossible phải thu về tối thiểu 1 tỷ USD để có thể hòa vốn. Song với diễn biến phòng vé hiện tại, con số này gần như là điều không tưởng. Tuy nhiên, nhà sản xuất vẫn có thể gỡ gạc lại sau khi bán phim cho các dịch vụ phát trực tuyến.

Tom Cruise lăn xả hết mình trong hồi cuối loạt phim hành động kinh điển.

Ngân sách khổng lồ của Mission: Impossible - The Final Reckoning xuất phát từ việc quá trình sản xuất không thuận lợi, nhiều lần phải đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Ngoài ra, việc hãng phải quay lại nhiều phân cảnh, cắt bỏ hoặc viết lại kịch bản hồi kết cũng làm chi phí bị đội lên rất cao.

Mission: Impossible – The Final Reckoning (tựa Việt: Nghiệp báo cuối cùng) tiếp tục theo chân siêu điệp viên Ethan Hunt và đội IMF trên hành trình săn lùng trí tuệ nhân tạo toàn năng The Entity. Chỉ có điều, thời gian của họ còn lại rất ít khi nó đã lên sẵn kế hoạch hủy diệt nhân loại, tái thiết lập một nền văn minh mới.

Phim gây choáng ngợp với nhiều phân cảnh hành động mạo hiểm đậm chất thương hiệu. Dẫu vậy, phần thời lượng dài cùng với quá nhiều thông tin được truyền tải, đặc biệt ở hồi đầu, ít nhiều ảnh hưởng tới trải nghiệm của người xem.