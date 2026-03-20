Vì sao Grab vẫn bình an trước bão 1 sao?

  • Thứ sáu, 20/3/2026 07:31 (GMT+7)
Các nền tảng đều có cách tính toán và phương án bảo vệ khi xuất hiện lượng đánh giá tăng đột biến như trường hợp đang xảy ra với Grab.

Grab trên AppStore vẫn giữ được điểm trung bình 4,8/5.

Sự việc tài xế N.T.H. bị app gọi xe chấm dứt hợp đồng sau khi đăng tải video bị khách hàng dọa đánh trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Từ ngày 17/3, app Grab trên Google Play, AppStore đã có hàng nghìn nhận xét mới. Phần lớn trong số này có điểm 1/5 sao, mức thấp nhất trên thang đánh giá.

Thay vì tập trung vào tính năng app hay chất lượng dịch vụ, những tài khoản này đánh giá vì bức xúc vụ việc lan truyền trên mạng xã hội.

Lượng đánh giá xấu hiện không ngừng tăng lên khi người dùng Internet muốn bày tỏ sự phản đối với cách ứng dụng gọi xe xử lý vụ việc. Trong 3 ngày 17-19/3, đã có hàng nghìn nhận xét 1 sao xuất hiện dưới app này trên chợ ứng dụng lớn.

Tuy nhiên, Grab vẫn giữ được điểm tổng 4,8/5 sao trên cả hai hệ điều hành. Lượng lớn đánh giá xấu không ảnh hưởng đến phần mềm gọi xe.

Đánh giá 1 sao về Grab trên Google Play.

Thực tế, các chợ ứng dụng có công thức khác nhau để tính tổng điểm yêu thích phần mềm. AppStore dùng công thức trung bình cộng tổng số sao trên lượng đánh giá. Tuy nhiên, nền tảng vẫn cho phép nhà phát triển cơ hội bằng cách làm mới điểm số sau mỗi lần cập nhật. Điều này giúp hỗ trợ khi có những đợt nâng cấp phần mềm thảm họa, tồn tại nhiều lỗi.

Trong khi đó, Google Play dùng trọng số thời gian, ưu tiên đánh giá mới nhất. Cách này có thể khiến điểm số của phần mềm giảm sâu khi xảy ra vấn đề. Tuy nhiên, những nỗ lực sửa đổi khi được người người dùng yêu thích sẽ giúp số sao khôi phục. Mặt khác, khi xác nhận việc app có nhận xét sai nguyên tắc, chợ ứng dụng thường đóng băng điểm số và chuyển sang chế độ kiểm duyệt nhận xét mới.

Đặc biệt, Google Play hay AppStore luôn ưu tiên trải nghiệm thực tế của người dùng với ứng dụng. Những đánh giá không tập trung vào chất lượng, tính năng sản phẩm bị xem là có ít giá trị. Nhận xét mang tính chính trị, ý thức hệ hoặc tấn công nhà phát triển mà không liên quan đến app sẽ bị coi là vi phạm.

Trong Báo cáo An toàn Hệ sinh thái 2025, Google công bố đã ngăn chặn hơn 160 triệu đánh giá và xếp hạng rác trong năm. Hệ thống AI của họ đã giúp ngăn chặn mức giảm trung bình 0,5 sao cho các ứng dụng bị tấn công bởi "review bombing".

Về phía AppStore, app Grab có đến 1,7 triệu đánh giá tích lũy. Việc có thêm vài nghìn đánh giá xấu có thể chưa đủ để gây ảnh hưởng đến điểm tổng. Đồng thời, nền tảng của Apple cũng có thời gian kiểm duyệt đánh giá và cập nhật điểm số chậm hơn.

Trên mạng xã hội, hiện fanpage Grab cũng nhận về lượng lớn bình luận tấn công. Những bài đăng mới của ứng dụng gọi xe bị người dùng Facebook thả cảm xúc phẫn nộ hàng loạt. Phía quản trị viên phải lọc, ẩn đi bình luận tiêu cực.

Hùng Phi

Grab Grab AppStore Grab Google Play

  • Grab

    Grab

    Grab (trước đây gọi là GrabTaxi) là công ty công nghệ cung cấp dịch vụ vận chuyển và đi lại tại Malaysia, Singapore và các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Grab hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ tương tự Uber. Mặc dù ban đầu hoạt động với xe ôtô giống Uber tại Malaysia và Singapore, để phù hợp với tình trạng kẹt xe ở nhiều thành phố, Grab đã triển khai thêm dịch vụ GrabBike với phương tiện là xe gắn máy tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

    Bạn có biết: TP. Hồ Chí Minh là nơi đầu tiên Grab triển khai thử nghiệm dịch vụ GrabBike vào tháng 11/2014

    • Thành lập: 2012
    • Người sáng lập: Anthony Tan, Tan Hooi Ling
    • Trụ sở chính: Singapore

