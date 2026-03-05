Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vì sao giá dầu hỏa tăng hơn 7.000 đồng/lít, đắt hơn cả xăng 95

  • Thứ năm, 5/3/2026 15:53 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Giá dầu hỏa vừa tăng 7.140 đồng/lít, Bộ Công Thương cho biết lý do là ngày 4/3, giá loại nhiên liệu này đột ngột tăng 78% sau một ngày lên mức 231,42 USD/thùng.

Giá nhiên liệu trong nước bật tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung chịu biến động vì tình hình Trung Đông. Ảnh: Quỳnh Danh.

Từ 15h ngày 5/3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ.

Bên cạnh việc tăng mạnh giá bán lẻ xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 lên lần lượt 21.440 đồng/lít (+1.920 đồng) và 22.340 đồng/lít (+2.190 đồng), nhà điều hành còn tăng mạnh giá các mặt hàng dầu 1.810-7.140 đồng/lít hoặc kg, tùy loại.

Cụ thể, mỗi lít dầu diesel đã được điều chỉnh tăng 3.760 đồng (+20%) lên 23.030 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 1.810 đồng (+12%) lên 17.490 đồng/kg. Đặc biệt, giá dầu hỏa tăng tới 7.140 đồng lên 26.600 đồng/lít, tương đương mức tăng ròng gần 37%.

Lý giải mức tăng này, Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 26/2 đến 4/3) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel với Iran diễn ra ngày 28/2 và tiếp tục leo thang. Sự kiện này dẫn tới tắc nghẽn việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu.

Bên cạnh đó, Iran cũng tấn công trả đũa vào các cơ sở quân sự của Israel và Mỹ tại khu vực Trung Đông khiến hoạt động lọc dầu tại một số quốc gia khu vực Trung Đông buộc phải đóng cửa để tránh rủi ro, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung xăng dầu kéo dài.

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tăng đột biến.

Giá xăng RON 95 ngày 2/3 ở mức 92,78 USD/thùng, tăng 10,69 USD/thùng (+13%) so với ngày 27/2; giá dầu diesel ở mức 114,53 USD/thùng, tăng 22,27 USD/thùng (+24%); còn giá dầu hỏa ở mức 116,46 USD/thùng, tăng 22,89 USD/thùng (+24%).

Thậm chí, giá dầu hỏa ngày 4/3 đột ngột tăng lên mức 231,42 USD/thùng, tăng 101,190 USD/thùng (+78%) so với ngày trước liền kề.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 26/2 và kỳ điều hành hôm nay là 88,894 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (+14%); 91,922 USD/thùng xăng RON 95 (+14%); 132,88 USD/thùng dầu hỏa (+44%); 112,908 USD/thùng dầu diesel (+23%); 490,978 USD/tấn dầu mazut (+15%).

Những yếu tố trên khiến giá xăng, dầu trong nước tại kỳ điều hành chiều nay đồng loạt tăng 2 chữ số.

Cả xăng và dầu hỏa đều là sản phẩm của quá trình chưng cất dầu thô nhưng có chuỗi carbon (các liên kết hydrocarbon) khác nhau. Trong đó, xăng có chuỗi carbon ngắn hơn (C5-C11) so với dầu hỏa (C10-C16), do đó quá trình sản xuất dầu hỏa từ dầu thô cần nhiệt độ cao hơn so với sản xuất xăng.

Dầu hỏa hiện được sử dụng phổ biến trong nhiều hoạt động bao gồm sản xuất nhiên liệu cho động cơ phản lực máy bay, tàu hỏa, và nhiên liệu chất đốt. Ngoài ra, sản phẩm này còn được ứng dụng làm dung môi công nghiệp, chất tẩy rửa...

Minh Khánh

dầu hỏa Nhiên liệu sinh học Tiền mã hóa bộ công thương xăng dầu

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

