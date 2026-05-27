Vì sao du khách đổ xô tới 'hòn đảo ma' không tồn tại trên bản đồ?

Không có đất liền, không có cư dân, chỉ là một điểm tọa độ giữa đại dương nhưng hòn đảo mang tên "Null Island" vẫn trở thành điểm đến gây tò mò, hút khách du lịch.

Các thành viên thủy thủ đoàn của tàu Viking Neptune đã dùng thuyền nhỏ "ghé thăm" đảo Null, chụp ảnh giữa Đại Tây Dương. Ảnh: Viking Neptune Crew.

Một buổi sáng tháng 4 trời quang mây tạnh, vợ chồng Russell và Gail Lee lần đầu "đặt chân" tới đảo Null trong hành trình du thuyền vòng quanh thế giới. Con tàu lúc đó ở cách bờ biển Tây Phi khoảng 610 km, tiến gần tọa độ 0 độ vĩ và 0 độ kinh nơi đường xích đạo giao với kinh tuyến gốc.

Russell đứng trên buồng lái cùng thuyền trưởng, còn Gail và nhiều hành khách khác tập trung ở mũi tàu. Xung quanh hoàn toàn không có gì ngoài biển khơi, bởi thực tế đảo Null không phải một hòn đảo có thật.

Đây là trò đùa tồn tại nhiều năm trong giới chuyên gia dữ liệu không gian và bản đồ số. Nhiều dữ liệu bị thiếu hoặc mã hóa sai vị trí, đều vô tình dồn về tọa độ 0,0. Điều này dần tạo nên một "điểm đến ma" với cộng đồng người theo dõi riêng.

Dù vẫn hiếm gặp, một số hãng du thuyền bắt đầu đưa đảo Null vào hành trình như một điểm nhấn thú vị. Vài tuần trước, hãng Holland America Line công bố kế hoạch đưa đảo này vào lịch trình hải trình vòng quanh thế giới kéo dài 129 ngày năm 2028, sau lần ghé trước đó vào năm 2024. Trong khi đó, các tàu của Viking Cruises từng đi qua tọa độ này vào năm 2024 và 2025.

"Không có bất kỳ thứ gì ở đó, chỉ là biển cả mênh mông. Nhưng cảm giác mình thuộc số ít người trên thế giới từng tới nơi này thực sự đặc biệt", Russell Lee, người từng tới đảo Null trong hai chuyến đi năm 2024 và 2025, nói với CNN.

Du thuyền Viking Neptune hướng thẳng đến đảo Null, nằm ở giao điểm của vĩ độ 0 độ và kinh độ 0 độ. Ảnh: Russell, Gail Lee.

Đảo Null được xem như phiên bản kỳ lạ của thời đại Internet. Khái niệm này bắt đầu xuất hiện trong cộng đồng hệ thống thông tin địa lý (GIS) khoảng năm 2008, khi dữ liệu định vị được sử dụng rộng rãi hơn nhờ các nền tảng như Twitter hay Flickr.

Mike Migurski, chuyên gia dữ liệu không gian, cho biết một lỗi phổ biến là dữ liệu vị trí bị bỏ trống. "Khi thiếu dữ liệu vị trí, hệ thống thường mặc định là null hoặc 0", ông nói. Các số 0 này tương ứng với tọa độ 0 độ vĩ, 0 độ kinh, nằm ở vịnh Guinea ngoài khơi Tây Phi. Do đó, mọi dữ liệu không xác định vị trí đều bị "ném" về điểm này và đảo Null ra đời từ đó.

Ban đầu chỉ là nơi tập hợp các lỗi bản đồ, đảo Null dần được cộng đồng GIS xây dựng thành một "thế giới hư cấu". Năm 2010, khi tham gia thiết kế bộ bản đồ mới cho nền tảng GeoIQ, Migurski đã tạo hình một hòn đảo nhỏ tại tọa độ 0,0 như "trứng phục sinh" dành cho những người trong nghề.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trong giới bản đồ, xuất hiện trên áo thun, quà lưu niệm hội nghị và sau đó được đưa vào Natural Earth - bộ dữ liệu bản đồ mã nguồn mở phổ biến vào năm 2011.

Hành khách trên tàu Viking Neptune vẫy tay chào các thành viên thủy thủ đoàn, những người đã khám phá "đảo Null" bằng thuyền nhỏ. Ảnh: Russell, Gail Lee.

Cùng thời gian đó, lập trình viên Steve Pellegrin tiếp tục phát triển trò đùa bằng một website mô phỏng đảo Null như điểm đến có thật, với quốc kỳ, lịch sử và cả nền kinh tế riêng.

Theo website, hòn đảo có 4.000 cư dân, sở hữu "mật độ xe Segway cao nhất thế giới" và ngôn ngữ địa phương mang tên "Nullish". Du khách còn được khuyến khích gọi đại lý du lịch để đặt chuyến nghỉ dưỡng tới nơi được mô tả là "không giống bất kỳ đâu trên Trái Đất".

Sự nổi tiếng của đảo Null tiếp tục lan rộng trên Twitter, các diễn đàn GIS, blog và YouTube. Người dùng thường đùa rằng mình đang "check-in" trên đảo hoặc chia sẻ ảnh chụp màn hình ứng dụng vô tình định vị họ tại tọa độ 0,0. Với vợ chồng Russell và Gail Lee, sức hấp dẫn của "hòn đảo" này không nằm ở khía cạnh kỹ thuật mà ở câu chuyện và sự hiếm có.

"Việc tới tọa độ 0,0 của đảo Null thật ý nghĩa. Giống như đi qua vòng Bắc Cực, xích đạo hay đường đổi ngày quốc tế, đó là một địa điểm tưởng tượng mà bạn từng đặt chân tới", Gail nói.

Du khách quan sát đảo Null từ du thuyền Viking Neptune. Ảnh: Russell, Gail Lee.

Theo Russell, những nơi như cực Bắc, cực Nam, kinh tuyến gốc hay đường phân chia lục địa luôn kích thích trí tưởng tượng con người vì nằm giữa ranh giới của địa lý, huyền thoại và kể chuyện.

"Chúng tôi thực sự phấn khích khi được đi ngang tọa độ 0,0 và 'ghé thăm' hòn đảo. Chúng tôi chưa từng nghĩ có ngày mình làm được điều đó. Với nhiều người trên tàu, đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất chuyến đi", ông nói.