Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

VFF thưởng nóng 1,3 tỷ đồng cho 2 đội tuyển Việt Nam

  • Thứ năm, 11/12/2025 19:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 11/12, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) động viên và thưởng nóng cho thành tích vào bán kết SEA Games 33 của hai đội tuyển bóng đá Việt Nam.

VFF thưởng nóng cho U22 việt Nam và tuyển nữ. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-0 quan trọng trước Myanmar để giành quyền vào bán kết môn bóng đá nữ. Ngay sau trận, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trực tiếp gặp gỡ toàn đội, gửi lời chúc mừng và biểu dương tinh thần thi đấu kiên cường.

Thay mặt Ban chấp hành và Thường trực BCH, ông Tuấn quyết định thưởng nóng 700 triệu đồng cho toàn đội nữ. Chủ tịch VFF đồng thời nhấn mạnh rằng chiến thắng chỉ là bước đầu và yêu cầu toàn đội giữ sự tập trung cao nhất cho trận bán kết sắp tới.

Cùng giờ, U22 Việt Nam tiếp tục mang đến niềm vui khi đánh bại U22 Malaysia 2-0 để giành quyền vào bán kết môn bóng đá nam. Sau trận, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, đồng thời Trưởng đoàn U22 Việt Nam tại SEA Games 33, thay mặt Thường trực BCH khen ngợi tinh thần thi đấu của toàn đội. Đánh giá cao màn trình diễn và bản lĩnh của các cầu thủ trẻ, VFF thưởng động viên 600 triệu đồng cho U22 Việt Nam.

Việc lãnh đạo VFF trực tiếp có mặt động viên hai đội ngay tại sân cho thấy sự đồng hành sát sao trước giai đoạn quan trọng. Cả đội nữ lẫn U22 nam đều đứng trước cơ hội tiến sâu, và những khoản thưởng kịp thời được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ duy trì tinh thần chiến đấu trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và áp lực cạnh tranh lớn.

Hai chiến thắng trong cùng một ngày cùng tổng mức thưởng 1,3 tỷ đồng là sự khích lệ đặc biệt, tiếp thêm động lực để bóng đá Việt Nam hướng tới những mục tiêu cao hơn tại SEA Games 33.

Hai bàn thắng của U22 Việt Nam trước Malaysia Chiều tối 11/12, U22 Việt Nam xuất sắc vượt qua U22 Malaysia với tỷ số 2-0 để giành quyền vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 với tư cách đầu bảng B.

Ông Kim: Mong hai đội tuyển Việt Nam cùng vào chung kết SEA Games

HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm vui khi cả U22 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam cùng thắng lớn, đồng loạt đặt chân vào vòng bán kết SEA Games 33 tối 11/12.

2 giờ trước

U22 Việt Nam thắng, kịch bản nào để U22 Indonesia đi tiếp?

Chiều 11/12, U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia 2-0 và mở ra cơ hội cho U22 Indonesia tiến vào bán kết SEA Games 33 với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

2 giờ trước

CĐV Indonesia ăn mừng khi U22 Việt Nam chiến thắng

Các CĐV Indonesia gửi lời cảm ơn đến tuyển U22 Việt Nam sau chiến thắng 2-0 trước U22 Malaysia ở lượt cuối bảng B SEA Games 33 chiều 11/12.

2 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

VFF thưởng nóng VFF VFF thưởng nóng

    Đọc tiếp

    U22 Thai Lan thi uy suc manh truoc Singapore hinh anh

    U22 Thái Lan thị uy sức mạnh trước Singapore

    11 phút trước 20:56 11/12/2025

    0

    U22 Thái Lan thị uy sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 thuyết phục trước Singapore, đưa chủ nhà SEA Games 33 vào bán kết với dáng dấp của ứng viên số một cho tấm HCV.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý