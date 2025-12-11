VFF thưởng nóng 1,3 tỷ đồng cho 2 đội tuyển Việt Nam

Tối 11/12, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) động viên và thưởng nóng cho thành tích vào bán kết SEA Games 33 của hai đội tuyển bóng đá Việt Nam.

VFF thưởng nóng cho U22 việt Nam và tuyển nữ. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-0 quan trọng trước Myanmar để giành quyền vào bán kết môn bóng đá nữ. Ngay sau trận, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trực tiếp gặp gỡ toàn đội, gửi lời chúc mừng và biểu dương tinh thần thi đấu kiên cường.

Thay mặt Ban chấp hành và Thường trực BCH, ông Tuấn quyết định thưởng nóng 700 triệu đồng cho toàn đội nữ. Chủ tịch VFF đồng thời nhấn mạnh rằng chiến thắng chỉ là bước đầu và yêu cầu toàn đội giữ sự tập trung cao nhất cho trận bán kết sắp tới.

Cùng giờ, U22 Việt Nam tiếp tục mang đến niềm vui khi đánh bại U22 Malaysia 2-0 để giành quyền vào bán kết môn bóng đá nam. Sau trận, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, đồng thời Trưởng đoàn U22 Việt Nam tại SEA Games 33, thay mặt Thường trực BCH khen ngợi tinh thần thi đấu của toàn đội. Đánh giá cao màn trình diễn và bản lĩnh của các cầu thủ trẻ, VFF thưởng động viên 600 triệu đồng cho U22 Việt Nam.

Việc lãnh đạo VFF trực tiếp có mặt động viên hai đội ngay tại sân cho thấy sự đồng hành sát sao trước giai đoạn quan trọng. Cả đội nữ lẫn U22 nam đều đứng trước cơ hội tiến sâu, và những khoản thưởng kịp thời được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ duy trì tinh thần chiến đấu trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và áp lực cạnh tranh lớn.

Hai chiến thắng trong cùng một ngày cùng tổng mức thưởng 1,3 tỷ đồng là sự khích lệ đặc biệt, tiếp thêm động lực để bóng đá Việt Nam hướng tới những mục tiêu cao hơn tại SEA Games 33.

