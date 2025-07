Vén màn hiểm họa ẩn mình trên cung đường cướp đi Diogo Jota

Những manh mối mới từ hành trình cuối cùng của Diogo Jota hé lộ tuyến đường anh di chuyển trước tai nạn vốn tiềm ẩn vô vàn rủi ro - từ làn đường bị chặn, mặt đường xuống cấp đến cả hươu rừng thường xuyên băng qua cao tốc.

Nhóm phóng viên The Sun lần theo tuyến A-52, nơi xảy ra vụ tai nạn. Kết quả cho thấy đoạn đường từ biên giới Bồ Đào Nha đến cảng Santander (Tây Ban Nha) mà Jota và em trai Andre Silva di chuyển bằng chiếc Lamborghini Huracan trị giá hơn 210.000 bảng, có ít nhất 16 km đang sửa chữa, bề mặt kém chất lượng.

Chỉ cách hiện trường vài trăm mét, nhóm phóng viên bắt gặp hai con hươu trưởng thành đứng ngay ven đường. Đây là mối nguy thường trực trên tuyến cao tốc băng qua rừng. Dù cảnh sát Tây Ban Nha nghiêng về giả thuyết nổ lốp dẫn đến mất lái, họ không loại trừ khả năng động vật hoang dã khiến Jota phải đánh lái đột ngột.

Cảnh báo về hươu, sói Iberia và cả đàn quạ đều xuất hiện dọc tuyến A-52. Thực tế, đoạn Sanabria, nơi Jota gặp nạn, từng ghi nhận hơn 40 khiếu nại chỉ trong một tháng năm ngoái, chủ yếu về ổ gà, mặt đường hư hỏng. Ít nhất một vụ tai nạn hư hỏng xe của một gia đình Tây Ban Nha từng xảy ra chỉ cách hiện trường Jota gặp nạn 5 km.

Với địa hình rừng núi, A-52 từ lâu được coi là điểm đen tai nạn tại khu vực Castile và Leon. Lực lượng điều tra Tây Ban Nha vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, trong khi chiếc Lamborghini cháy rụi được di dời để giám định kỹ hơn.

