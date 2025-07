Bạn thân Jota bật khóc tại FIFA Club World Cup

Trước khi trận đấu diễn ra, Chelsea và Palmeiras đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Diogo Jota và em trai Andre, hai người vừa tử nạn trên đường trở lại Anh hôm 3/7.

Khi hai đội xếp hàng quanh vòng tròn giữa sân, Neto, bạn thân và là đồng đội thân thiết của Jota tại tuyển Bồ Đào Nha, đã giơ cao chiếc áo Chelsea có in tên của Jota và Andre. Tiền vệ 24 tuổi này bật khóc khi tưởng nhớ người bạn đã khuất.

Dù chịu cú sốc nặng nề, Neto vẫn quyết định ra sân. Trước đó, HLV Enzo Maresca đã cho phép Neto lựa chọn giữa việc thi đấu hoặc nghỉ ngơi, khi anh đã vắng mặt ở buổi tập gần nhất. Nhưng Neto vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp và đá chính trong đội hình "The Blues".

Tiền vệ người Bồ Đào Nha thi đấu đến phút 86 trước khi nhường chỗ cho Kiernan Dewsbury-Hall. Trong quãng thời gian trên sân, Neto tạo ra 2 cơ hội ghi bàn, chuyền chính xác 81%, và có 6 lần qua người thành công.

Chelsea giành chiến thắng 2-1 nhờ các bàn thắng của Cole Palmer và pha phản lưới của thủ môn Weverton. "The Blues" chính thức giành vé vào bán kết gặp một đội Brazil khác là Fluminense.

