Chelsea vào bán kết FIFA Club World Cup

Điểm nhấn đáng chú ý trước khi trận đấu diễn ra là việc HLV Enzo Maresca vẫn cho tiền vệ Pedro Neto đá chính. Trước đó, cầu thủ người Bồ Đào Nha nghỉ tập và chịu cú sốc tinh thần sau cái chết của bạn thân Diogo Jota.

Trong hiệp một, Chelsea có lợi thế nhờ bàn mở tỷ số của Cole Palmer. Với sự vượt trội về mặt con người, đại diện nước Anh chơi lấn lướt Palmeiras và có thời lượng kiểm soát bóng vượt trội. Nếu nắn nót hơn, Chelsea có thể ghi thêm 1-2 bàn.

Sang hiệp hai, Palmeiras vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa do công của Estevao, tài năng trẻ được Chelsea cho Palmeiras mượn lại. Estevao là sao trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá Brazil. Ở tuổi 17, anh vừa chạm cột mốc 30 pha tham gia bàn thắng (20 bàn, 10 kiến tạo), trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên làm được điều này trước tuổi 18 kể từ Neymar.

Sau bàn thua, Chelsea đẩy cao đội hình để tìm kiếm lợi thế dẫn trước. HLV Maresca tung tân binh Joao Pedro và Noni Madueke vào sân thay Nkunku và Liam Delap. Thế trận tấn công của Chelsea cũng trở nên khởi sắc hơn.

Nhưng phải đến phút 83, từ pha phản lưới nhà của thủ môn Weverton bên phía Palmeiras, Chelsea mới lại dẫn trước 2-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, giúp "The Blues" điền tên vào bán kết giải đấu.

Ở trận kế tiếp, Chelsea đối đầu một đại diện Brazil khác là Fluminense. Trung vệ Thiago Silva có cơ hội gặp lại đội bóng cũ "The Blues".

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.