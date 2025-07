Liverpool thay đổi kế hoạch vì Diogo Jota

Theo kế hoạch ban đầu, nhóm cầu thủ đầu tiên của Liverpool sẽ trở lại trung tâm huấn luyện vào thứ 6 tuần này để tiến hành các bài kiểm tra thể lực trước mùa giải. Tuy nhiên, sau khi nhận tin Jota và em trai Andre Silva thiệt mạng trong vụ tai nạn rạng sáng thứ 5 tại Zamora (miền tây bắc Tây Ban Nha), CLB quyết định lùi lịch hội quân sang thứ 2 tuần tới.

Theo BBC, trận giao hữu đầu tiên của Liverpool mùa hè này sẽ là cuộc đối đầu Preston North End vào ngày 13/7. Dù vậy, bầu không khí toàn đội lúc này vẫn chìm trong tang thương.

Trong thông báo chính thức, Liverpool bày tỏ nỗi đau tột cùng trước mất mát không thể tưởng tượng nổi của Jota. Cảnh sát cho biết chiếc xe Lamborghini chở Jota và Andre mất lái do nổ lốp khi đang vượt xe khác trên đường cao tốc A-52, sau đó bốc cháy dữ dội, chỉ cách biên giới Bồ Đào Nha khoảng 15 km.

Jota được cho là đang trên đường tới Santander để bắt phà sang Anh, chuẩn bị hội quân cùng đội bóng. Anh được khuyến cáo không nên bay do vừa phẫu thuật phổi. Chuyên gia vật lý trị liệu Miguel Goncalves tiết lộ Jota gần hồi phục hoàn toàn và rất hào hứng cho mùa giải mới.

Tang lễ của Diogo Jota và em trai Andre Silva được tổ chức vào 10h sáng thứ bảy (giờ địa phương) tại nhà thờ Matriz de Gondomar, cách Porto khoảng 33 km. Linh mục Jose Manuel Macedo cho hay: "Chúng tôi sẽ cùng mọi người tưởng nhớ hai anh em, chia sẻ nỗi đau và hy vọng vào sự hồi sinh".

