Vẻ gợi cảm của nữ cầu thủ Wright

Nữ cầu thủ Madelene Wright tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh đầy gợi cảm trong kỳ nghỉ bên bờ biển.

Trong bức ảnh mới nhất, Wright diện bộ bikini hồng nhỏ nổi bật, tạo dáng giữa khung cảnh nắng vàng và biển xanh. Cô viết ngắn gọn: "Liệu pháp yêu thích", ám chỉ khoảng thời gian thư giãn sau mùa giải căng thẳng.

Gia nhập Chatham Town Women hè 2025, Wright không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ mà còn sở hữu sức hút lớn trên mạng xã hội. Tài khoản cá nhân của cô hiện có hơn 323.000 người theo dõi, với mỗi bài đăng đều thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Trước khi khoác áo Chatham Town, tiền đạo này thi đấu cho Leyton Orient và Charlton. Sau giai đoạn tiền mùa giải thuyết phục, cô được ký hợp đồng chính thức và góp phần giúp đội bóng bán chuyên cán đích thứ 3 ở Isthmian League (hạng 7-8 Anh), kém đội đầu bảng Real Bedford 6 điểm.

Ngoài bóng đá, Wright thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường với người hâm mộ. Không lâu trước chuyến nghỉ dưỡng, cô đăng tải đoạn video vào bếp nấu ăn, từ việc sơ chế rau củ đến hoàn thiện món mì cùng cá hồi.

Sự kết hợp giữa hình ảnh thể thao và phong cách sống hiện đại giúp Wright duy trì sức hút đặc biệt. Dù trên sân cỏ hay ngoài đời, cô luôn biết cách khiến tên tuổi của mình được nhắc đến.