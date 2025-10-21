VCCI đề xuất nâng mức cá cược bóng đá quốc tế lên 100 triệu đồng/ngày

Mức đặt cược 100 triệu/ngày cao gấp 10 lần mốc đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến các bên liên quan tại Dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

VCCI kiến nghị đề xuất xem xét nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày. Ảnh: The Sun.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản trả lời Công văn số 14769 của Bộ Tài chính lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

VCCI cho biết việc nâng cao mức tối đa cho mỗi người chơi từ 1 triệu đồng như tại Nghị định 06/2017 lên 10 triệu đồng tại Dự thảo là tích cực và phù hợp với sự thay đổi của thu nhập bình quân đầu người.

Tuy nhiên, theo phản ánh từ doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực, mức này vẫn còn quá thấp so với thực tiễn. Vì thế, các doanh nghiệp đề xuất xem xét khả năng tăng tối đa 100 triệu đồng/người/ngày, hoặc ít nhất cho phép doanh nghiệp được áp dụng mức 10 triệu đồng/ngày cho mỗi sản phẩm cài đặt, thay vì giới hạn tổng khối lượng theo ngày.

VCCI cho biết điều này tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp pháp tiếp cận nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao, đồng thời tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Nhà nước có thể áp dụng song song các công cụ quản lý như định danh người chơi, giám sát dòng tiền, và cảnh báo nguy cơ ro để hạn chế hoạt động tiêu cực.

Trước đó, trong Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế đang lấy ý kiến góp ý các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã nâng mức cược từ 1 triệu đồng/ngày lên mức tối đa 10 triệu đồng/ngày.

Liên quan đến giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà tư nước ngoài, hiện quy định tổng tỷ lệ sở hữu của các nhà tư vấn nước ngoài không thể vượt quá 49%.

VCCI cũng nhận được phản ánh từ doanh nghiệp và chuyên gia là mức này chưa tạo ra đủ năng lực cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia lĩnh vực kinh doanh bán buôn, vốn đòi hỏi đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý quốc tế. Sự khác biệt giữa 49% và 50% tuy nhỏ về mặt con số, nhưng rất lớn về mặt kiểm soát và tâm lý nhà đầu tư.

Tổ chức này kiến nghị nâng giới hạn sở hữu nước ngoài lên 50%. Mức độ này vẫn đảm bảo cân bằng quyền lực giữa nhà tư vấn trong nước và nước ngoài, giúp tăng sức hấp dẫn. Việc nâng cao giới hạn còn tạo ra thông điệp tích cực về chính sách mở cửa và thu hút đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang cần vốn, công nghệ và kinh nghiệm từ các nhà đầu tư quốc tế để phát triển lĩnh vực còn mới mẻ này.

Về đóng góp ngân sách Nhà nước, quy định mức tối thiểu cho ngân sách trung bình là 10% doanh thu bán vé sau khi trừ chi phí trả thưởng, trong đó có thuế tiêu thụ đặc biệt (30%) và thuế giá trị gia tăng (10%).

Theo phản ánh từ doanh nghiệp, mức đóng góp này quá cao và có thể làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Ngoài ra, tính tổng thuế và đóng góp ngân sách, doanh nghiệp sẽ phải nộp mức hơn 40% là quá lớn, đặc biệt trong giai đoạn thí nghiệm khi chi phí đầu tư công nghệ và vận hành rất cao.

VCCI đề xuất giảm xuống còn 5% trong giai đoạn thí điểm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển lợi nhuận, đồng thời Nhà nước vẫn có nguồn thu ổn định. Khi thị trường trưởng thành hơn, Nhà nước có thể điều chỉnh lại tỷ lệ. Chính sách linh hoạt này sẽ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư bài bản thay vì chỉ tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.