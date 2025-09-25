Chỉ 1 doanh nghiệp được thí điểm cá cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại Dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, thay thế cho Nghị định 06/2017.

Bộ Tài chính đề xuất chỉ nên cho phép 1 doanh nghiệp được thí điểm hoạt động cá cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất chỉ cho một doanh nghiệp được phép tham gia thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Sau thời gian thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá để quyết định việc cho phép chính thức kinh doanh hoặc chấm dứt không cho phép kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Về điều kiện, doanh nghiệp tham gia thí điểm phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng , trong đó tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49%. Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của pháp nhân trong nước.

Cổ đông hoặc thành viên góp vốn tại doanh nghiệp phải có cam kết không chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp tại doanh nghiệp trong thời gian thí điểm.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải có cam kết đóng góp bằng tiền cho ngân sách Trung ương ngoài các nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Giá trị bằng tiền cam kết đóng góp do nhà đầu tư đề xuất nhưng phải đảm bảo tối thiểu là 10% doanh thu bán vé đặt cược trừ đi chi phí trả thưởng trong năm kinh doanh.

Bộ Tài chính giải trình kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế có phạm vi kinh doanh trên cả nước, được phép kinh doanh qua Internet và thời gian kinh doanh theo lịch thi đấu tổ chức ở nước ngoài (có thể là từ 21h tối đến 4h sáng). Hoạt động này có thể có tác động lớn đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

"Do đó, trước tiên cần thí điểm 1 doanh nghiệp được kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Đồng thời phải nghiên cứu lựa chọn doanh nghiệp vừa có năng lực trong kinh doanh vừa hỗ trợ Nhà nước kiểm soát hoạt động của thị trường này", Bộ Tài chính nêu rõ.

Thế giới hiện nay ghi nhận doanh số các trò chơi, hoạt động liên quan đến cá cược là 70 tỷ USD , dự báo tăng lên 141 tỷ USD đến năm 2030. Tốc độ tăng trưởng là 11,5%/năm.

Thị trường Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng. Trong đó, một công ty từ Anh đánh giá doanh thu cá cược Việt Nam (khu vực chính thức và không chính thức) tương đương 3-5% GDP.