Đề xuất giảm trừ Đảng phí, công đoàn phí khi tính thuế TNCN

Đây là đề xuất được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đưa ra nhằm phản ánh chính xác hơn thu nhập chịu thuế, thực tế chi tiêu bắt buộc của người lao động.

Đảng phí, công đoàn phí được đề xuất là khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Cục Chuyển đổi số.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Đáng chú ý, trong nhóm vấn đề thuế thu nhập cá nhân của cá nhân cư trú đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, phía Đài truyền hình Việt Nam gửi đề xuất cơ quan soạn thảo bổ sung Đảng phí và công đoàn phí vào các khoản được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Lý do đây là các khoản người lao động bắt buộc phải đóng hàng tháng theo quy định. Việc bổ sung các khoản này vào diện giảm trừ sẽ giúp phản ánh chính xác hơn thu nhập thực tế chịu thuế, góp phần đảm bảo công bằng và phù hợp với thực tế chi tiêu bắt buộc của người lao động.

Bộ Tài chính cho biết sẽ ghi nhận ý kiến của Đài Truyền hình Việt Nam để nghiên cứu trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện luật.

Góp ý vào dự luật, nhiều tổ chức, cá nhân cùng mong muốn nâng mức giảm trừ với khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam, Công ty TNHH Tư vấn thuế Deloitte Việt Nam đề xuất nâng mức giảm trừ từ 1 triệu đồng/tháng lên 3 triệu đồng/tháng đối với khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện hoặc mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ để phản ánh chính xác mức sống hiện nay và khuyến khích người lao động tích cực tham gia các quỹ này.

Hồi đáp các góp ý, Bộ Tài chính cho biết tại dự thảo luật đã thay thế thuật ngữ khoản đóng góp vào "quỹ hưu trí tự nguyện" bằng cụm từ "mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện" mà không thay đổi tính chất, vì sản phẩm này do công ty bảo hiểm cung cấp. Tại văn bản hướng dẫn luật sẽ quy định chi tiết vấn đề này.

Có ý kiến đề xuất khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí nên được trừ khỏi thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân với mức tương đương giảm trừ cho người phụ thuộc do hạn mức này đã không thay đổi từ năm 2013 tới nay. Trong cùng thời điểm này, lương cơ sở đã tăng từ mức 1,05 triệu đồng lên mức 2,34 triệu đồng hiện tại, tương đương mức tăng tới 122%.

Việc nâng mức giảm trừ đối với bảo hiểm hưu trí nhằm đảm bảo mức đóng góp bắt kịp với chi phí sinh hoạt thực tế, nhất quán với các chính sách an sinh xã hội nói chung của Việt Nam.

Bộ Tài chính cho biết Dự thảo luật đã được giao cho Chính phủ quy định mức này. Trong quá trình xây dựng nghị định sẽ nghiên cứu, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét quy định mức phù hợp, thống nhất với mức quy định tại pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.