Cá cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam được trả thưởng tối thiểu 65%

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính trong Dự thảo Nghị định về kinh doanh đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế thay thế cho Nghị định 06/2017.

Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp phải đảm bảo tỷ lệ trả thưởng tối thiểu là 65% doanh thu bán vé cho từng sản phẩm cá cược. Ảnh minh họa: Reuters.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất quy định đối với hoạt động kinh doanh đặt cược (gồm đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế), doanh nghiệp phải đảm bảo tỷ lệ trả thưởng tối thiểu là 65% doanh thu bán vé cho từng sản phẩm.

Cụ thể, với phương thức trả thưởng cố định, tỷ lệ trả thưởng phụ thuộc vào tỷ lệ cược nhưng không được thấp hơn mức 65% doanh thu bán vé đối với từng sản phẩm đặt cược.

Với phương thức trả thưởng biến đổi theo doanh thu, doanh nghiệp được xây dựng kế hoạch trả thưởng linh hoạt song vẫn phải duy trì mức tối thiểu 65% trên doanh thu bán vé đối với từng sản phẩm đặt cược.

Về sản phẩm đặt cược, doanh nghiệp được tự quyết định các sản phẩm đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế để kinh doanh theo quy định.

Bộ Tài chính cũng quy định doanh nghiệp kinh doanh đặt cược phải ban hành Thể lệ đặt cược cho từng sản phẩm.

Thể lệ này cần bao gồm các nội dung cơ bản như tên và mô tả sản phẩm đặt cược; đối tượng và cách thức tham gia; giới hạn mức đặt cược; thời gian bắt đầu và kết thúc nhận đặt cược; cách xác định kết quả để trả thưởng; phương thức và tỷ lệ trả thưởng; các trường hợp hoàn trả tiền mua vé; thông tin in trên vé và điều kiện vé hợp lệ để lĩnh thưởng...

Ít nhất 5 ngày làm việc trước khi đưa sản phẩm đặt cược vào kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi Thể lệ đặt cược tới Bộ Tài chính, Sở Tài chính và cơ quan thuế trực tiếp quản lý tại địa phương để phục vụ công tác theo dõi, quản lý.

Đồng thời, Thể lệ đặt cược phải công khai tại trường đua (đối với hoạt động đặt cược đua ngựa, đua chó), tại trụ sở chính, các điểm bán vé cố định cũng như trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Khi thay đổi bất kỳ nội dung nào, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi nội dung của Thể lệ đặt cược, doanh nghiệp phải gửi lại bằng văn bản Thể lệ đặt cược đã sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho Bộ Tài chính, Sở Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý tại địa phương nêu rõ điều khoản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và lý do; công bố công khai theo quy định.

Đối với đặt cược đua ngựa, Bộ Tài chính đề xuất sản phẩm đặt cược dựa trên thứ hạng của ngựa đua khi về đích và các sự kiện xảy ra trong cuộc đua ngựa.

Các cuộc đua ngựa được phép kinh doanh đặt cược gồm các cuộc đua ngựa do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược tổ chức tại trường đua theo quy định tại Điều 16 của Nghị định; các cuộc đua ngựa được Liên đoàn đua ngựa quốc tế (International Federation of Horseracing Authorities - IFHA) tổ chức hoặc thành viên của IFHA tổ chức.

Tương tự, các cuộc đua chó được phép kinh doanh đặt cược gồm các cuộc đua chó do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược tổ chức tại trường đua theo quy định tại Điều 16 của Nghị định; các cuộc đua chó Greyhound thuộc hệ thống giải đấu tổ chức bởi các doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua chó tại các quốc gia trên thế giới.

Đối với đặt cược bóng đá quốc tế, sản phẩm đặt cược dựa trên tỷ số, các sự kiện xảy ra trong trận đấu, hiệp đấu và thứ hạng trong giải thi đấu.

Trận đấu, giải thi đấu được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược là trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế được Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) tổ chức hoặc thành viên của FIFA tổ chức, không bao gồm các giải bóng đá điện tử (eSport Football) và không bao gồm các trận đấu, giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức.