Váy xuyên thấu của nữ diễn viên 'The Crown' gây sốt

Chuyên gia cho rằng hình tượng Công nương Kate Middleton trên truyền hình bị khai thác theo hướng gợi cảm hơn so với thực tế.

Theo Page Six, mùa cuối series The Crown ghi lại quá trình Kate Middleton từ thường dân trở thành bạn gái Hoàng tử William tại Đại học St. Andrews vào năm 2002. Nhân vật tái hiện nhiều bộ trang phục Middleton đã mặc.

Trong đó, thiết kế váy đen xuyên thấu, lộ nội y được cho là đóng vai trò quan trọng trong chuyện tình yêu của cặp nam, nữ chính. Hình ảnh nhân vật Middleton diện bộ váy đến buổi biểu diễn thời trang của trường đã thu hút sự chú ý của William.

Meg Bellamy, người thủ vai công nương, sải bước trên sàn catwalk trong phiên bản tái tạo của chiếc váy mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, chuyên gia hoàng gia Christine Ross cho rằng phiên bản truyền hình "quá bóng bẩy", gợi cảm hơn hẳn bản gốc.

Điều này khiến Ross đặt câu hỏi, liệu hình tượng Middleton trên màn ảnh có bị thay đổi quá nhiều, khác xa vẻ quyến rũ nhẹ nhàng của Vương phi xứ Wales thời trẻ hay không.

Meg Bellamy (trái) tái hiện hình ảnh quyến rũ của Kate Middleton cách đây 21 năm. Ảnh: People.

"Catherine Elizabeth Middleton ở đại học không để tóc xoăn hoàn hảo và không xuất hiện theo kiểu đó để thu hút giới nam", Ross nói. "Theo đúng thực tế, William chú ý đến Kate 'hơn cả người bạn' tại buổi trình diễn thời trang. Kate là một phụ nữ trẻ tự tin, vui vẻ với bạn bè, nhưng The Crown lại khai thác hình ảnh của cô quá gợi cảm", chuyên gia phát biẻu thêm.

Bên cạnh bộ váy xuyên thấu, Bellamy cũng xuất hiện với các item từng được Vương phi xứ Wales ưa chuộng, như giày cưỡi ngựa Penelope Chilvers Long Tassel. Middleton đến nay vẫn sử dụng kiểu giày tương tự.

Khi xem The Crown, chuyên gia Christine Ross cũng thắc mắc tại sao nhiều trang phục của nữ chính lại quá ngắn. Trong khi đó, Kinsey Schofield - người sáng lập To Di For Daily - lại nêu quan điểm khác. Cô nói với Page Six rằng The Crown đã mô tả tủ đồ của Middleton một cách xuất sắc.

"Họ miêu tả chính xác phong cách ban đầu của Catherine", Schofield nhấn mạnh, và nói thêm rằng "mái tóc và cách trang điểm của Middleton rất phù hợp với mọi người hồi đó". "Chúng tôi đều có thể nhìn thấy chính mình trong Kate và tôi nghĩ Meg Bellamy đã thể hiện trang phục của công nương Anh một cách xuất sắc".