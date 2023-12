Jason Momoa sắp chia tay vai diễn Aquaman?

"Aquaman and the Lost Kingdom" có ​​thể là lần cuối cùng Jason Momoa thể hiện nhân vật Arthur Curry/Aquaman, theo ông chủ mới của DC - Peter Safran.

Trong cuộc phỏng vấn với The Independent, nhà sản xuất Peter Safran - một trong hai chủ mới của DC cùng với James Gunn - khen Jason Momoa là "Aquaman đích thực", song ám chỉ nhân vật sắp kết thúc vai trò của mình, vì hai bộ phim đã xây dựng câu chuyện hoàn chỉnh.

Khi được hỏi Aquaman and the Lost Kingdom có phải phim cuối cùng Momoa đóng vai Arthur Curry hay không, Safran nói không chắc chắn, nhưng bóng gió về khả năng thông tin này là thật.

"Chúng tôi sẽ xem xét điều gì sắp xảy ra. Tuy nhiên, tôi thực sự hy vọng mọi người đến ủng hộ bộ phim, cũng như ủng hộ vai trò cuối cùng của Jason với tư cách Aquaman", nhà sản xuất chia sẻ.

Jason Momoa mặc bộ giáp mới trong Aquaman 2. Ảnh: AP.

Ông bày tỏ thêm: "Jason định nghĩa lại khái niệm Aquaman. Đó là hành trình dài 11 hoặc 12 năm của anh ấy. Nhiều khán giả không nhận ra rằng Jason vốn được chọn làm Aquaman từ lâu rồi. Khỉ mới đảm nhận vai diễn này, người ta vẫn còn nhớ đến Jason với tạo hình Khal Drog (nhân vật trong Game of Thrones), nhưng bây giờ anh ấy chính là Aquaman".

Safran hy vọng khán giả luôn ủng hộ, hỗ trợ Momoa trên con đường đóng phim. Nếu hành trình cùng Aquaman kết thúc, đó là kết đẹp đối với tài tử.

"Tôi biết rằng Jason sẽ luôn có vị trí ở DC và Warner Bros. Trên thực tế, bộ phim tiếp theo của anh ấy là Minecraft", Safran tiết lộ.

Aquaman and the Lost Kingdom khởi chiếu từ ngày 22/12, lấy mốc nhiều năm sau sự kiện của phần đầu tiên. Aquaman (Jason Momoa) giờ là bố bỉm sữa, đồng thời phải cân bằng cả những công việc khi trở thành vua Atlantis. Lúc này, kẻ thù cũ David Kane tìm về trả thù Aquaman cho cái chết của cha mình năm xưa, đe dọa sự bình yên của nhân loại.

Đây là tác phẩm điện ảnh thứ hai về siêu anh hùng Aquaman, đồng thời là phần phim cuối cùng của DCEU trước khi được tái khởi động dưới triều đại James Gunn và Peter Safran.

Theo DM, sau Aquaman 2, Jason Momoa sẽ gặp lại khán giả qua tác phẩm In the Hand of Dante, dự kiến ​​ra mắt vào năm 2024, với cả Minecraft và Fast X: Part 2 - hai phim phải đến năm 2025 mới được phát hành.