Vin Diesel bị trợ lý cũ tố quấy rối tình dục

Cựu trợ lý của Vin Diesel tố tài tử và công ty sản xuất loạt "Fast and Furious" có nhiều hành vi sai trái, trong đó nghiêm trọng nhất là quấy rối tình dục.

People đưa tin đơn kiện do Asta Jonasson đệ trình lên toà án Los Angeles ngày 21/12, tuyên bố rằng vào năm 2010 tại St. Regis (Atlanta, Mỹ), diễn viên kiêm nhà sản xuất Fast & Furious đã cưỡng bức cô. Vin Diesel bị tố đụng chạm vòng một và chân, cũng như có hành vi vượt giới hạn đối với trợ lý.

Theo tài liệu của tòa án, Jonasson được công ty sản xuất One Race Films của Diesel thuê để hỗ trợ anh tại Atlanta, nơi ê-kíp ghi hình Fast Five. Vài giờ sau vụ việc, Jonasson đã bị Samantha Vincent - em gái của Diesel và là Chủ tịch của One Race - cho thôi việc.

"Asta Jonasson biết rõ cô ấy sẽ bị sa thải vì không còn giá trị nữa. Vin Diesel lợi dụng cô ấy để thỏa mãn ham muốn tình dục và Asta đã chống lại các vụ tấn công của người đàn ông này. Asta thấy mình như rác rưởi cần vứt đi", People trích nội dung đơn kiện.

Tài tử Hollywood Vin Diesel bị trợ lý cũ kiện. Ảnh: People.

Vụ kiện của Jonasson còn bao gồm vấn đề phân biệt đối xử dựa trên giới tính/tuổi tác, cố ý gây đau khổ về tinh thần, môi trường làm việc thù địch, chấm dứt hợp đồng sai trái. Tất cả đều liên quan đến công ty One Race.

People cho biết, không chỉ Diesel, đơn kiện còn tố cáo một người giám sát của One Race cũng cố ý giở trò với Jonasson trong quá trình hợp tác.

"Jonasson ký thỏa thuận không tiết lộ khi làm việc cho One Race. Công việc của cô được cho là tổ chức các bữa tiệc và đáp ứng nhu cầu của Vin Diesel, gồm cả việc ở gần Vin khi anh ấy tham dự sự kiện tối mà không có bạn gái", đơn kiện có đoạn viết.

Tập tài liệu cũng chỉ rõ, Jonasson được truyền cảm hứng để "đòi lại quyền tự quyết và công lý cho những đau khổ mà cô phải chịu đựng dưới bàn tay của Vin Diesel và One Race" nhờ vào các phong trào #MeToo và Time's Up ở Hollywood.

Hiện, đại diện của Diesel và cả công ty One Race Films chưa lên tiếng về vụ việc này.