Doanh thu mở màn của 'Aquaman 2'

"Aquaman and the Lost Kingdom" mở màn với 80 triệu USD ở nước ngoài. Cùng lúc, "Wonka" vượt 250 triệu USD trên toàn cầu.

Theo Variety, Aquaman 2 (Aquaman and the Lost Kingdom) thu 80 triệu USD ở phòng vé quốc tế dịp mở màn. Con số này thiếu lý tưởng khi chỉ ngang bằng với doanh thu đáng thất vọng của các phim siêu anh hùng kinh phí lớn như The Flash, The Marvels và Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Phần tiếp theo vẫn do Jason Momoa đóng chính, đạt tổng 120 triệu USD trên toàn cầu, gồm cả 40 triệu USD ở Bắc Mỹ. Tác phẩm của Warner Bros. và DC có kinh phí 205 triệu USD và đang trở thành phim bom tấn kém hiệu quả mới nhất của DC sau chuỗi thất bại trong năm nay: The Flash, Shazam! Fury of the Gods và Blue Beetle.

Ngoài đánh giá tệ hại về điểm số, Aquaman 2 gặp khó khăn vì bị định vị là "con vịt què" (lame duck - từ lóng để chỉ sự yếu ớt) trong DCEU. Đây là phần cuối cùng trước khi các ông chủ mới của DC, James Gunn và Peter Safran, thiết lập lại vũ trụ siêu anh hùng.

Aquaman and the Lost Kingdom tập trung khai thác mối quan hệ giữa Arthur Curry (Jason Momoa) và anh trai cùng cha khác mẹ Orm (Patrick Wilson). Ảnh: Dexerto.

Kể từ sau đại dịch Covid-19, Trung Quốc không còn là thị trường tiềm năng của loạt bom tấn Hollywood. David A. Gross - nhà điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research - phát biểu: "Ngày nay, thị trường Trung Quốc chỉ bằng một phần nhỏ so với phim Mỹ. Nhưng nhìn chung, hoạt động kinh doanh nước ngoài vẫn tốt, chỉ là chưa nổi bật". Gross nhắc đến các thị trường khác như Indonesia, Pháp, Anh...

Có thể Aquaman 2 chưa khiến Warner Bros. hài lòng ở giai đoạn này, song hãng phim còn nhiều tác phẩm đáng ăn mừng, ví dụ Wonka, bộ phim đã vượt mốc 250 triệu USD sau hai tuần phát hành.

Phim do Timothée Chalamet đóng chính thu thêm 33,2 triệu USD từ 77 thị trường quốc tế, giảm nhẹ 33% so với cuối tuần trước. Dẫu vậy, Wonka vẫn đạt khoảng 171,3 triệu USD ở nước ngoài và tổng doanh thu 254,9 triệu USD cho đến nay. Theo Variety, đây con số ngọt ngào đối với bộ phim có kinh phí đầu tư chỉ 100 triệu USD .

Trong diễn biến khác, bộ phim hoạt hình hài Migration của Universal và Illumination gây thất vọng ở phòng vé quốc tế với 22 triệu USD sau hai tuần. Phim khởi chiếu tại Bắc Mỹ với 17 triệu USD trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 34 triệu USD .

Phim do Mike White viết kịch bản và có sự tham gia lồng tiếng của Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks và Awkwafina, sở hữu kinh phí 70 triệu USD . Hãng phim đang hy vọng Migration vượt qua khó khăn giống các phim gần đây như Puss in Boots: The Last Wish và Elemental của Pixar.