Bài viết chê Song Joong Ki, khen Song Hye Kyo gây phẫn nộ

Một bài viết so sánh kết quả phòng vé phim của Song Joong Ki và Song Hye Kyo đang nhận chỉ trích trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Song Joong Ki và Song Hye Kyo trở thành chủ đề tranh luận sau bài viết so sánh kết quả phòng vé của Ten Asia. Bài viết mô tả bộ phim Dark Nuns của Song Hye Kyo là một cú hit phòng vé trong khi Bogota: City of the Lost do Song Joong Ki đóng chính thất bại.

Song Jong Ki buồn bã khi phim bị ghẻ lạnh.

Cụ thể, Ten Asia trích dẫn số liệu cho thấy Dark Nuns đứng đầu phòng vé vào ngày công chiếu với hơn 160.000 lượt xem. Trái ngược, Bogotá: City of the Lost chật vật, chỉ đạt hơn 400.000 lượt xem sau khoảng một tháng phát hành.

Ngay lập tức, nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ với bài viết, cho rằng việc so sánh là không cần thiết khi cặp sao đã ly hôn nhiều năm: "Thật sự, điều này thật tàn nhẫn. Kéo hai người đã ly hôn 6 năm trước lại với nhau. Họ nghĩ điều này sẽ giúp họ có thêm lượt xem sao?", "Bài viết này thật rác rưởi. Thật bất công với Song Joong Ki".

Hứng chịu làn sóng chỉ trích nặng nề, bài viết đã được chỉnh sửa, xóa các số liệu phòng vé về bộ phim của Song Joong Ki. Bản cập nhật chỉ tập trung vào thành công của Dark Nuns kết hợp phản hồi tích cực từ khán giả sau khi bộ phim ra mắt.

Mới đây, trong sự kiện cinetour cho phim Bogota: City of the Lost, Song Joong Ki gây chú ý khi bật khóc chia sẻ về khó khăn khi doanh thu bết bát: “Ngành công nghiệp điện ảnh có rất nhiều thách thức. Nhưng vai trò của chúng tôi là tạo ra nội dung chất lượng có thể an ủi khán giả, khiến họ cười trong những lúc khó khăn và tiếp thêm sức mạnh cho họ. Tôi đang hơi nghẹn ngào. Dù sao cũng cảm ơn mọi người”.