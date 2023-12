Nhan sắc minh tinh có cát-xê tăng 33 lần sau vai diễn biểu tượng

Đẹp, mạnh mẽ và có ý thức về nữ quyền, Gal Gadot trở thành gương mặt nổi bật ở Hollywood. Cô truyền cảm hứng cho mọi phụ nữ theo đuổi giấc mơ của mình.

Trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2023 do TC Candler bình chọn, Gal Gadot xếp thứ 4, sau ba ngôi sao châu Á. Chuyên trang mô tả Gadot là "diễn viên, người mẫu và nhà sản xuất thành công".

Đây là một trong số nhiều lần nữ chính Wonder Woman có tên trong danh sách. Điều này chứng tỏ bên cạnh tài năng, nhan sắc của Gadot khiến nhiều người say đắm.

Vẻ đẹp như bước ra từ trang sách

Vogue từng ấn tượng khoảnh khắc Gal Gadot diện bộ vest hồng tại Liên hoan phim quốc tế Palm Springs 2018. Tạp chí khen Gadot mang vẻ đẹp hoàn hảo như "bước ra từ trang sách". Dù không trang điểm cầu kỳ, chỉ cần thỏi son đỏ, cô cũng đủ chiếm trọn sự chú ý.

Trò chuyện với WWD, Anne Talley - Chủ tịch toàn cầu của một thương hiệu làm đẹp - khen Gadot tự tin, thông minh, là hình mẫu phụ nữ mạnh mẽ, không ngại bày tỏ quan điểm. Talley chia sẻ: "Gal là biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính, hiện đại và đa diện. Cô ấy đẹp từ ngoại hình đến nội tâm, khi sử dụng tiếng nói và nền tảng của mình để khuyến khích ngành giải trí phấn đấu vì sự công bằng, giành quyền lợi cho phụ nữ".

Xuất thân trong gia đình gốc Do Thái và mang dòng máu Ba Lan, Áo, Đức, Cộng hoà Czech, Gadot sở hữu vẻ đẹp lai ấn tượng với ngũ quan hài hoà, ánh mắt sắc lạnh và bờ môi dày. 19 năm trước, vẻ đẹp ấy đã chinh phục ban giám khảo và mang về cho Gadot danh hiệu Hoa hậu Israel.

Sau này, nhan sắc chính là một trong những vũ khí đắt giá, giúp Gadot được giới làm phim Hollywood để mắt. So với thời son rỗi, ngoại hình của cô đã khác. Theo People, Gadot từng vất vả tập kickboxing, capoeira và jiu-jitsu, kết hợp ăn uống nghiêm ngặt để tăng cơ bắp cho các vai diễn. Đó là lý do cô trông ngày càng mạnh mẽ.

Vóc dáng thon gọn của Gal Gadot sau 3 lần sinh nở. Ảnh: @galgadot.

Chia sẻ với W Magazine, minh tinh cho biết cô yêu vẻ đẹp tự nhiên và không make-up quá nhiều. Ngôi sao Israel chỉ đánh son và chuốt nhẹ mascara để tươi tắn hơn khi ra ngoài.

Ở tuổi U40 và trải qua 3 lần sinh nở, Gadot khiến chị em ngưỡng mộ vì cơ bụng thon gọn, săn chắc. Minh tinh nói chỉ sau 3 tháng sinh bé út, cô đã trở lại phòng gym. Mỗi ngày, Gadot dành 2 tiếng tập aerobic và anaerobic luân phiên trong tuần. Việc này giúp đẩy nhanh quá trình tiêu hao calories, đốt mỡ thừa. Bên cạnh đó, cô tăng cường các bài tạ nặng để duy trì và phát triển sức khỏe cơ bắp.

"Tôi từng tham gia chương trình đào tạo với nhiều bài chống đẩy, kéo xà, chạy với bao cát trên bãi biển. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng tôi chỉ tập thể dục lúc 5h và về nhà lúc 16h", cô nói trên InStyle hồi tháng 2.

Các bộ ảnh gần đây đều tập trung khai thác vẻ đẹp quyến rũ của Gadot. Thông qua câu chuyện tập luyện và chế độ dinh dưỡng khoa học, ngôi sao Hollywood muốn lan toả thông điệp tích cực, truyền động lực để phụ nữ theo đuổi vóc dáng mong muốn.

Có tất cả ở tuổi 38

Gal Gadot có đại gia đình tuyệt lời, luôn đứng sau hỗ trợ để cô tập trung cho sự nghiệp. Ba mẹ Gadot thúc đẩy con gái phấn đấu ở Hollywood. Trong khi đó, chồng minh tinh - doanh nhân bất động sản Yaron Varsano - dù bận rộn vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc 3 con để vợ tham gia các dự án lớn.

Trong quá khứ, không dưới 5 lần Gadot chán nản và than với chồng rằng cô muốn từ bỏ giấc mơ diễn xuất. Nhưng may mắn cô không làm điều đó vì luôn có Varsano bên cạnh, động việc, chia sẻ khi cô đang trong giai đoạn tồi tệ nhất trên chặng đường sự nghiệp. Để rồi từ tên tuổi hạng B, Gadot vươn lên hàng ngôi sao Hollywood nhờ đóng Wonder Woman.

Theo Variety, Gadot chỉ nhận 300.000 USD cho vai công chúa Diana năm 2017. Nhưng Wonder Woman 1984 - phần 2 của phim riêng về nữ siêu anh hùng nổi tiếng, cựu Hoa hậu Israel đút túi đến 10 triệu USD - tăng gấp 33 lần mức thù lao cũ.

Gal Gadot đang sống những ngày tháng tuyệt nhất cuộc đời. Ảnh: @galgadot.

Patty Jenkins, đạo diễn đứng sau Wonder Woman, đánh giá cao tinh thần làm việc hết mình vì điện ảnh của Gadot. Những diễn biến cảm xúc, thần thái tự tin và vẻ đẹp hút hồn đã đập tan định kiến cho rằng "Gadot là người đẹp đóng phim". Tờ Indiewire chơi chữ khi nhắc đến diễn xuất của minh tinh trong phim: "Để nói về Wonder Woman, chỉ có thể dành một từ: WONDERful (Tuyệt vời)".

Không chỉ thương hiệu siêu anh hùng, thu nhập của cô từ các phim khác cũng được tính bằng triệu USD. Năm ngoái, Gadot lọt top 10 diễn viên nữ kiếm tiền giỏi nhất. Cô xếp hạng 7 với thù lao 5 triệu USD cho bộ phim Death on the Nile. Còn năm 2020, Forbes xếp Gadot thứ 3 với 31,5 triệu USD , nhờ đóng Red Notice và một số dự án khác.

Tổng giá trị tài sản của Gadot hiện vào khoảng 40 triệu USD , theo Celebrity Net Worth thống kê. Trong đó gồm nhiều bất động sản ở Mỹ và Israel.

Ở tuổi 38, Gadot viên mãn trong sự nghiệp và cuộc sống hôn nhân. Khi được hỏi về tham vọng hiện tại của bản thân, cô chia sẻ: "Tham vọng của tôi là làm những điều mình thấy ý nghĩa, biết cách phát triển sự nghiệp. Tôi muốn công ty giải trí của mình vững chắc để kiểm soát vận mệnh của chính mình trong tương lai".