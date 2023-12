Selena Gomez quấn quýt bạn trai

Sau khi công khai tình cảm, Selena Gomez và Benny Blanco đi đâu cũng có nhau. Họ thường xuyên chia sẻ ảnh hẹn hò trên mạng xã hội.

Theo Page Six, Selena Gomez và nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco có buổi hẹn hò lãng mạn tại triển lãm nghệ thuật Luna Luna: Forgotten Fantasy ở Los Angeles (Mỹ), tối 28/12.

Trong bức ảnh đăng trên mạng, Gomez tươi cười rạng rỡ, được bạn trai ôm chặt khi selfie trước tấm gương hình học. Bên cạnh đó, cựu diễn viên Disney chia sẻ ảnh người yêu đang chiêm ngưỡng không gian ảo giác trippy.

Cả hai cùng nhau quan sát bức tranh của hoạ sĩ Salvador Dalí, mô tả hình ảnh đen tối của những bộ xương. Triển lãm còn được trưng bày các tác phẩm của Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, David Hockney và Roy Lichtenstein.

Selena Gomez và bạn trai hẹn hò ở triển lãm nghệ thuật. Ảnh: @selenagomez.

Đầu tháng 12, Gomez xác nhận hẹn hò Blanco - người bạn cũ của Justin Bieber. Diễn viên Only Murders in the Building cho biết Blanco tốt với cô hơn bất kỳ người đàn ông nào cô từng hẹn hò. "Đó là sự thật. Anh ấy đối xử tốt với tôi hơn bất kỳ ai trên hành tinh này", Gomez khẳng định.

Gomez xem nhà sản xuất 35 tuổi là tất cả. Cô sẵn sàng phản ứng nếu có ai nghi ngờ cả hai tạo chiêu trò để thu hút sự chú ý. Trong một lần, Gomez tỏ ra tức giận, viết: "Nếu không quan tâm đến tôi, bạn cứ thoải mái nói bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép lời nói của bạn ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Nếu bạn không thể chấp nhận tôi đang hạnh phúc, đừng có mặt trong cuộc đời tôi nữa".

Từ khi công khai quan hệ, Gomez thường xuyên khoe khoảnh khắc tình cảm bên bạn trai. Bức ảnh cô khoá môi bạn trai có hơn 10 triệu người nhấn thích.

Nguồn tin ET cho biết Gomez cảm thấy an toàn và yên tâm khi ở cạnh Blanco. Người này tiết lộ: "Benny giỏi giao tiếp, trung thực, cởi mở với Selena và luôn lắng nghe cô ấy. Anh ấy tôn trọng người khác và không mưu cầu sự nổi tiếng. Benny không quan tâm bất cứ điều gì ngoài cuộc sống, còn Selena thực sự tin tưởng vào tình yêu cả hai dành cho nhau".

Selena Gomez cười nhiều hơn sau khi công khai người yêu. Ảnh: @selenagomez.

Benny Blanco là ca sĩ rapper kiêm nhà sản xuất người Mỹ. Anh từng hợp tác cùng Gomez trong bản hit Single Soon. Anh cũng xuất hiện trong tiệc sinh nhật của nữ ca sĩ vào tháng 7 và gần đây nhất, cả hai khoá môi tình cảm ở sự kiện có Taylor Swift.