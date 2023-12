Amber Heard chỉ thoại 11 câu trong 'Aquaman 2'

Vai trò của Amber Heard trong "Aquaman 2" bị giảm đáng kể do thiếu tương tác với nam chính. Thoại của cô cũng bị nhận xét vô thưởng vô phạt.

Theo Insider, Amber Heard xuất hiện chớp nhoáng trong vài phân cảnh hành động ở 35 phút đầu phim và nửa giờ cuối cùng của Aquaman 2 (Aquaman and The Lost Kingdom). Tổng thời lượng cô lên hình khoảng 15 đến 20 phút, giảm nhiều so với phần đầu.

Trong tác phẩm bom tấn dài chưa đầy hai tiếng, Heard có tổng cộng 11 câu thoại ngắn gọn.

"Thoại của Amber không dính dáng đến câu chuyện chính, mặc dù đứa trẻ trong phim là con của nhân vật hoàng hậu đại dương Mera (Amber Heard) và Arthur Curry (Jason Momoa) - đóng vai trò trung tâm cốt truyện. Một số câu thoại của Amber cũng khá buồn cười", TMZ nhận xét.

Amber Heard bị giảm thời lượng ở Aquaman 2. Ảnh: The Mery Sue.

Ở 35 phút đầu, nhân vật Mera nói 3 câu thoại. Trong đó, có một câu bị nhận xét không cần thiết, là: "Đã lâu rồi chưa có đợt bùng phát dịch như thế này. Tại sao lại là bây giờ?". Nhiều câu thoại hơn được Heard sử dụng cho nửa sau phim. Tuy nhiên, đa số là thoại ngắn như "Không", "Cảm ơn"...

Khác hẳn phần đầu khi đồng hành xuyên suốt cùng Curry, vai Mera lần này "làm nền", tương tác ấn tượng với nam chính nhỏ giọt và tính cách nhân vật cũng không được thể hiện rõ nét. Duy nhất 3 phân đoạn đánh đấm, trong đó có đoạn cô chạm trán mẹ chồng Atlanna (Nicole Kidman), là gây chú ý.

Mặc dù xuất hiện với diện mạo đẹp, quyến rũ, Heard không để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Insider không lấy làm ngạc nhiên khi vai trò của Heard mờ nhạt trong phim. Điều này gần như đã được thông báo trước, là hệ quả từ phiên xử kiện phỉ báng giữa cô và Johnny Depp từ năm 2022. Walter Hamada - cựu chủ tịch hãng phim DC - cho biết Heard bị cắt hai phân đoạn (gồm cảnh Mera chiến đấu với Black Manta và cảnh tình tứ với Aquaman) do thiếu tương tác với nam chính.

Aquaman 2 (Aquaman and the Lost Kingdom) khởi chiếu từ ngày 22/12, lấy mốc nhiều năm sau sự kiện của phần đầu tiên. Aquaman (Jason Momoa) giờ là bố bỉm sữa, đồng thời phải cân bằng cả những công việc khi trở thành vua Atlantis. Lúc này, kẻ thù cũ David Kane tìm về trả thù Aquaman cho cái chết của cha mình năm xưa, đe dọa sự bình yên của nhân loại.