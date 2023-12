Selena Gomez hẹn hò bạn cũ của Justin Bieber

Selena Gomez hẹn hò Benny Blanco sau khi hợp tác cùng nhau trong bản hit "Single Soon". Tình mới của cô là bạn cũ của Justin Bieber.

People đưa tin vào ngày 7/12 (giờ địa phương), khi tài khoản người hâm mộ đăng bức ảnh Selena Gomez thân mật với nhà sản xuất Benny Blanco, cựu ngôi sao Disney đã bình luận xác nhận chuyện tình này.

"Anh ấy là tất cả, là mọi thứ tuyệt đối trong trái tim tôi", cô đáp. Ở bình luận khác, Gomez viết rằng Blanco là "điều tuyệt vời từng xuất hiện" trong đời cô.

Khoảnh khắc tình cảm của Selena Gomez và Benny Blanco được chính cô chia sẻ. Ảnh: @selenagomez.

Trong bình luận thứ 3, giọng ca Lose You to Love Me nói thêm: "Anh ấy vẫn tốt hơn bất kỳ người đàn ông nào tôi từng hẹn hò. Đó là sự thật. Anh ấy đối xử tốt với tôi hơn bất kỳ ai trên hành tinh này".

Đối với những nghi ngờ, cho rằng Gomez đang làm trò để thu hút sự chú ý, cô tỏ ra tức giận và dùng lời lẽ gay gắt đáp trả.

"Nếu không quan tâm đến tôi, bạn cứ thoải mái nói bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép lời nói của bạn ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Nếu bạn không thể chấp nhận tôi đang hạnh phúc, đừng có mặt trong cuộc đời tôi nữa", cô viết.

Trở lại ngày 3/12, Gomez cũng bình luận hai chữ "sự thật" khi có người đăng ảnh cô và nhạc sĩ Eastside cùng với dòng nghi vấn: "Selena Gomez dường như xác nhận rằng cô ấy đang trong mối quan hệ". Sau đó, cô chia sẻ ảnh selfie với Blanco trên chức năng Instagram Story.

Theo People, bạn trai của Gomez - Benny Blanco, 35 tuổi, là ca sĩ rapper kiêm nhà sản xuất người Mỹ. Blanco từng có mối quan hệ anh em thân thiết với Justin Bieber trong quá khứ.

Gần đây, Blanco hợp tác cùng Gomez trong bản hit Single Soon. Anh cũng xuất hiện trong tiệc sinh nhật của nữ ca sĩ vào tháng 7. Cả hai lộ nhiều dấu hiệu hẹn hò trước khi Gomez xác nhận chuyện tình cảm.