Vật trang trí hình Hello Kitty khiến chiếc Toyota không thể khởi động

Một vật trang trí nhỏ được chủ xe đính lên nút đề nổ Start/Stop được cho là nguyên nhân khiến chiếc xe Toyota không thể nhận diện smartkey, từ đó không thể khởi động.

Theo Motor1, tình huống trớ trêu vừa xảy ra với một chủ sở hữu Toyota tại Mỹ khi chiếc xe liên tục gặp trục trặc lúc khởi động bằng nút bấm.

Câu chuyện được chia sẻ bởi tài khoản @leilanii_02, cho biết màn hình chiếc xe Toyota liên tục hiển thị cảnh báo "Không nhận diện được chìa khóa". Nữ chủ xe đã nhiều lần thay pin mới cho smartkey nhưng không giải quyết được vấn đề. Người này cho biết thậm chí từng phải sử dụng phương án kích bình để khởi động xe.

Ban đầu, nữ chủ xe nghĩ rằng đây chỉ là sự trùng hợp, nhưng sau khi tham khảo thông tin từ các chủ xe khác, Leilani nhận ra "thủ phạm" chính là miếng ốp trang trí hình Hello Kitty mà cô dán trên nút đề nổ Start/Stop của xe.

Leilani cho biết sau khi gỡ bỏ phụ kiện này ra khỏi khu vực nút khởi động, chiếc xe Toyota đã hoạt động bình thường.

Chuyên trang Motor1 lý giải hệ thống khởi động bằng nút bấm trên ôtô hiện đại hoạt động dựa trên sóng radio kết nối giữa xe và smartkey. Một số phụ kiện trang trí - đặc biệt là những vật dụng bằng kim loại, có chứa nam châm hoặc lớp tráng kim cách nhiệt - có thể vô tình chặn hoặc làm nhiễu tín hiệu này, khiến xe không nhận diện được smartkey dù nằm ngay bên cạnh.

Trong quá khứ, Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) từng lên tiếng cảnh báo tài xế tuyệt đối không sử dụng các loại đá trang trí hoặc phụ kiện kim loại đính vào trung tâm vô lăng.

Khu vực này là nơi đặt túi khí, sẽ bung ra ở tốc độ cao trong trường hợp không may xảy ra va chạm. Khi này, các hạt đá hoặc mảnh kim loại trang trí đính ở trung tâm vô lăng có thể văng ra, trở thành vật nguy hiểm gây tổn thương nghiêm trọng cho mặt và cơ thể của tài xế.

Trong bài đăng của tài khoản @leilanii_02, nhiều người dùng chia sẻ tình huống tương tự, cho biết nếu phụ kiện sử dụng chất liệu nam châm hoặc kim loại dày sẽ chắc chắn gây nhiễu hệ thống điện từ quanh nút bấm khởi động. Các vật trang trí chỉ dùng keo dính thông thường hoặc bằng nhựa thì ít ảnh hưởng hơn.

Một số người khác cho biết cũng từng dán vòng hoặc ốp tương tự quanh nút bấm khởi động trong nhiều năm qua, nhưng xe không ghi nhận vấn đề gì. Theo Motor1, có thể nguyên nhân nằm ở việc chi tiết đó không che hoàn toàn phần ăn-ten nhận tín hiệu, hoặc đó là một chất liệu khác.

Các bình luận cũng nhắc nhở tài xế nữ không nên búi tóc bằng kẹp khi điều khiển xe. Trong trường hợp không may xảy ra va chạm, loại kẹp này có thể đâm mạnh vào da đầu, gây ra tổn thương nghiêm trọng cho người điều khiển.