Vật thể lạ đâm nứt kính máy bay Mỹ ở độ cao 11.000 m

WindBorne Systems thừa nhận vật thể làm nứt kính máy bay của hãng United Airlines có thể là khí cầu của hãng và cho biết đang phối hợp FAA cùng NTSB điều tra nguyên nhân vụ việc.

Máy bay Boeing 737 Max 8 của hãng United Airlines phải hạ cánh khẩn xuống thành phố Salt Lake (Mỹ) do nứt kính chắn gió trên không. Ảnh: X/JonNYC.

Theo thông tin từ hãng hàng không và giới chức, chuyến bay của United Airlines đã buộc phải chuyển hướng khẩn cấp tới thành phố Salt Lake (bang Utah, Mỹ) sau khi một vật thể lạ đâm vào kính buồng lái ở độ cao khoảng 36.000 feet (11.000 m), khiến lớp kính nứt vỡ và một phi công bị thương nhẹ.

Hãng WindBorne Systems - công ty chuyên phát triển bóng khí tượng thông minh bay đường dài - cho biết vật thể va chạm và làm nứt kính chắn gió của chuyến bay United Airlines có thể là một trong các bóng khí tượng của họ.

Trong thông cáo tối 20/10 (giờ địa phương), WindBorne Systems xác nhận đang phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) để làm rõ vụ viêc.

“Chúng tôi đã nhanh chóng điều chỉnh quy trình vận hành, hạn chế một cách tối đa thời gian các bóng bay hoạt động ở độ cao từ 30.000 đến 40.000 feet. Các thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức”, thông cáo nêu rõ.

Công ty cũng cho biết đang đẩy nhanh kế hoạch sử dụng dữ liệu bay trực tiếp để hệ thống có thể tự động tránh máy bay, kể cả khi máy bay bay ở độ cao không tiêu chuẩn. Đồng thời, WindBorne đang nghiên cứu thiết kế phần cứng mới nhằm giảm lực va chạm và độ tập trung của lực khi tiếp xúc.

Theo NTSB, tấm kính chắn gió bị nứt đã được đưa về phòng thí nghiệm của Ủy ban để phân tích chi tiết. Dữ liệu từ trang theo dõi FlightRadar24 cho thấy, vụ va chạm xảy ra ở độ cao 36.000 feet, sau đó máy bay giảm độ cao theo quy trình an toàn và hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Salt Lake City.

Chuyên gia hàng không của ABC News, John Nance, nhận định: “Đây là một sự cố cực kỳ hiếm, bởi kính buồng lái được thiết kế nhiều lớp, đủ sức chịu va chạm với chim, thời tiết hoặc mảnh vỡ nhỏ. Việc nó gây thương tích cho phi công ở độ cao này là điều khó lý giải”.

Cánh tay của phi công tím bầm và chảy máu do bị mảnh kính vỡ cứa vào. Ảnh: X/JonNYC.

Theo Nance, khả năng chim va chạm ở độ cao hơn 10 km gần như không thể xảy ra. “Chúng ta đang nói đến độ cao mà chỉ có thể là drone, bóng khí tượng hoặc vật thể đủ khối lượng mới có thể gây vỡ kính như vậy”, ông nói.

Đại diện United Airlines cho biết chiếc Boeing 737 MAX 8 chở 134 hành khách đã hạ cánh an toàn tại Utah, sau khi phát hiện thiệt hại ở lớp kính nhiều lớp của buồng lái. Phi công bị thương nhẹ đã được điều trị và xuất viện.

Một hành khách tên Heather Ramsey, sinh viên đại học có mặt trên chuyến bay, kể lại rằng cô nhận thấy điều gì đó bất thường khoảng 50 phút sau khi cất cánh, khi nghe tiếp viên trưởng đột ngột yêu cầu dừng phục vụ và lui về cuối khoang. Ngay sau đó, phi công thông báo máy bay đã va chạm với vật thể lạ khiến kính buồng lái nứt vỡ, buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Salt Lake City.

Hình ảnh kính chắn gió nứt toác nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội qua tài khoản hàng không JonNYC. United Airlines cho biết toàn bộ hành khách đã được bố trí lên chuyến bay khác tới Los Angeles trong ngày, và hãng đang làm việc với đội kỹ thuật để đưa máy bay trở lại khai thác sớm nhất có thể.