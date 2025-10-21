Lý do máy bay Boeing 747 lao ra biển ở Hong Kong

Giới chức Hong Kong khẳng định thời tiết và đường băng đều “phù hợp cho hoạt động bay bình thường” khi máy bay chở hàng Boeing 747 bất ngờ trượt khỏi đường băng vào rạng sáng 20/10.

Đội Cứu hỏa hỗ trợ xử lý vụ tai nạn máy bay tại Sân bay Quốc tế Hong Kong ngày 20/10. Ảnh: SCMP.

Khoảng 3h50 sáng 20/10, chiếc Boeing 747 mang số hiệu EK9788 do hãng Emirates thuê của ACT Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) gặp sự cố khi hạ cánh xuống đường băng phía Bắc sân bay quốc tế Hong Kong. Máy bay trượt khỏi đường băng, va phải một xe tuần tra an ninh rồi lao xuống vùng biển gần đó.

Hai nhân viên trong xe được xác định thiệt mạng. Một người, 30 tuổi, được thợ lặn tìm thấy và xác nhận tử vong tại hiện trường lúc 5h55. Người còn lại, 41 tuổi, được đưa đến bệnh viện North Lantau nhưng không qua khỏi ít phút sau đó. Cả hai đều là nhân viên của Công ty An ninh Hàng không với thâm niên làm việc nhiều năm.

Tai nạn trong điều kiện “bình thường”

Theo Cục Hàng không Dân dụng Hong Kong, kiểm soát không lưu không nhận được bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào từ máy bay trước khi gặp nạn. Cơ quan này khẳng định điều kiện thời tiết và đường băng vào thời điểm đó đều “đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động bình thường”, SCMP cho biết.

Toàn bộ bốn thành viên phi hành đoàn người Thổ Nhĩ Kỳ, gồm cơ trưởng, cơ phó, kỹ sư bảo dưỡng và nhân viên bốc xếp, đều được cứu sống và đưa đi điều trị. Họ dự kiến sẽ phối hợp với cảnh sát và Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không trong quá trình điều tra.

Người phát ngôn Cục Giao thông và Hậu cần Hong Kong bày tỏ “quan ngại sâu sắc” và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, khẳng định an toàn hàng không là “ưu tiên hàng đầu”. Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không sẽ “tích cực xác định nguyên nhân vụ việc”, trong khi cảnh sát cho biết không loại trừ khả năng khởi tố hình sự.

Ông Steven Yiu tổ chức họp báo tại Sân bay Quốc tế Hong Kong về vụ tai nạn. Ảnh: SCMP.

Ông Steven Yiu Siu-chung, Giám đốc điều hành phụ trách hoạt động sân bay, nhấn mạnh xe an ninh bị đâm “không hề ở gần đường băng” mà đang tuần tra dọc bờ biển phía Bắc dài 4 km - quy trình thường lệ áp dụng từ năm 1998.

Ông cho biết việc di dời xác máy bay chỉ tiến hành sau khi kết thúc điều tra, còn hai đường băng còn lại vẫn hoạt động bình thường, không ảnh hưởng đến hơn 1.000 chuyến bay trong ngày.

ACT Airlines - đơn vị vận hành chiếc máy bay - xác nhận phi hành đoàn trong tình trạng “ổn định” và tuyên bố sẽ hợp tác “hết sức nghiêm túc” với các nhà chức trách. Hãng bày tỏ “vô cùng đau buồn” và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những người thiệt mạng.

Nghi vấn kỹ thuật và yếu tố đường băng

Cơ quan cứu hỏa cho biết hơn 200 nhân viên được huy động tham gia cứu hộ. Khi đến hiện trường, họ phát hiện máy bay bị gãy đôi và nổi trên mặt nước. Hai nhân viên an ninh được tìm thấy trong xe tuần tra chìm cách bờ 5 mét, ở độ sâu khoảng 7 mét.

Vụ tai nạn khiến giới chuyên môn đặt câu hỏi về an toàn của đường băng phía Bắc - vốn chỉ mới được đưa vào khai thác từ năm 2022 trong dự án mở rộng hệ thống ba đường băng trị giá 141,5 tỷ HKD (khoảng 18,2 tỷ USD ).

Boeing 747 gãy đôi, chìm nửa thân dưới biển Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc Boeing 747 mang logo của hãng ACT Airlines bị ngập một phần trong nước, nằm sát tường chắn sóng của sân bay, phần mũi và đuôi máy bay bị tách rời sau cú trượt khỏi đường băng. Máy bay lao xuống biển khi hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Hong Kong ngày 20/10.

Tuy nhiên, kỹ sư hàng không Warren Chim Wing-nin, Phó chủ tịch Hội Kỹ sư Hong Kong, cho rằng khả năng đường băng là nguyên nhân “rất thấp”. Theo ông, hai “hộp đen” của máy bay gồm thiết bị ghi dữ liệu bay và ghi âm buồng lái sẽ là chìa khóa để làm rõ toàn bộ sự việc.

Ông Steven Dominique Cheung, Chủ tịch Hiệp hội Phi công Hong Kong, nhận định: “Điều kiện được coi là ‘phù hợp cho hoạt động bình thường’ không có nghĩa là ‘không rủi ro’. Chỉ cần sai lệch nhỏ về tốc độ, hướng gió, hay điểm tiếp đất cũng có thể dẫn đến sự cố”.

Ông Cheung cũng nhấn mạnh cần chờ kết luận điều tra chính thức trước khi đưa ra bất kỳ giả thuyết nào.

Sân bay quốc tế Hong Kong được xếp vào nhóm an toàn hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, đây là vụ tai nạn chết người thứ hai kể từ khi sân bay này chuyển địa điểm từ Kai Tak sang Chek Lap Kok vào năm 1998.

Trước đó, năm 1999, một chuyến bay của China Airlines gặp nạn khi hạ cánh trong bão, khiến ba người thiệt mạng nhưng 312 hành khách khác may mắn sống sót.

Vụ việc mới nhất đang đặt ra nhiều câu hỏi về các yếu tố kỹ thuật, quy trình giám sát và khả năng ứng phó khẩn cấp tại một trong những trung tâm hàng không nhộn nhịp nhất châu Á.