Máy bay trượt khỏi đường băng, lao ra biển ở Hong Kong

Một chiếc máy bay Boeing 747 trượt khỏi đường băng và lao xuống biển khi hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) sáng 20/10, làm ít nhất 2 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: SCMP

SCMP dẫn lời cảnh sát cho hay, vào khoảng 4h sáng 20/10, chuyến bay chở hàng EK9788 của hãng Emirates xuất phát từ Dubai đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh và được cho là đã va chạm với một xe phục vụ mặt đất trong quá trình đáp.

Chiếc máy bay chở hàng Boeing 747 không kịp dừng lại và một phần thân đã lao xuống vùng biển cạnh đường băng. Báo cáo ban đầu cho thấy phương tiện mặt đất cũng bị hất văng xuống biển.

Hai người đàn ông trên xe được báo cáo mất tích, trong đó một người, 30 tuổi, được xác nhận tử vong tại chỗ, người còn lại, 41 tuổi, được đưa đến bệnh viện và được xác nhận tử vong sau đó.

Dữ liệu FlightRadar cho thấy máy bay chệch hướng ra khỏi đường băng và lao ra biển.

Bốn thành viên phi hành đoàn đều an toàn. Chiếc Boeing 747-400F chở hàng thuộc hãng Emirates bị hư hại nặng.

Ngay sau sự việc, đường băng phía bắc của sân bay Hong Kong đã bị tạm thời phong tỏa. Cơ quan Dịch vụ Bay Hong Kong đã điều trực thăng tham gia tìm kiếm cứu hộ, trong khi Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp của sân bay được kích hoạt.

Theo dữ liệu từ FlightRadar24, thời điểm máy bay lao xuống biển, tốc độ của nó khoảng 49 hải lý/giờ. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra.