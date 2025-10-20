Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Máy bay trượt khỏi đường băng, lao ra biển ở Hong Kong

  • Thứ hai, 20/10/2025 06:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một chiếc máy bay Boeing 747 trượt khỏi đường băng và lao xuống biển khi hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) sáng 20/10, làm ít nhất 2 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: SCMP

SCMP dẫn lời cảnh sát cho hay, vào khoảng 4h sáng 20/10, chuyến bay chở hàng EK9788 của hãng Emirates xuất phát từ Dubai đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh và được cho là đã va chạm với một xe phục vụ mặt đất trong quá trình đáp.

Chiếc máy bay chở hàng Boeing 747 không kịp dừng lại và một phần thân đã lao xuống vùng biển cạnh đường băng. Báo cáo ban đầu cho thấy phương tiện mặt đất cũng bị hất văng xuống biển.

Hai người đàn ông trên xe được báo cáo mất tích, trong đó một người, 30 tuổi, được xác nhận tử vong tại chỗ, người còn lại, 41 tuổi, được đưa đến bệnh viện và được xác nhận tử vong sau đó.

tai nan may bay anh 1

Dữ liệu FlightRadar cho thấy máy bay chệch hướng ra khỏi đường băng và lao ra biển.

Bốn thành viên phi hành đoàn đều an toàn. Chiếc Boeing 747-400F chở hàng thuộc hãng Emirates bị hư hại nặng.

Ngay sau sự việc, đường băng phía bắc của sân bay Hong Kong đã bị tạm thời phong tỏa. Cơ quan Dịch vụ Bay Hong Kong đã điều trực thăng tham gia tìm kiếm cứu hộ, trong khi Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp của sân bay được kích hoạt.

Theo dữ liệu từ FlightRadar24, thời điểm máy bay lao xuống biển, tốc độ của nó khoảng 49 hải lý/giờ. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Sách hay về hàng không

The Great Air Race - John Lancaster kể câu chuyện về những người đã đánh đổi mạng sống của mình để ngày nay chúng ta có thể xách vali lên, bay từ nước này sang nước khác.

Trong cuốn sách, tác giả giới thiệu với độc giả những cảnh tượng xa lạ với các chuyến bay ngày nay. Máy bay tham gia cuộc đua không có phanh hoặc dù. Các cụm từ mô tả kịch tính như “một màng lửa cuộn phía sau động cơ” xuất hiện trong hàng chục đoạn, xuyên suốt cuốn sách.

Phương Hà

tai nạn máy bay Trung Quốc máy bay trượt Boeing 747 tai nạn máy bay sân bay Hong Kong lao ra biển Emirates

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

Đọc tiếp

Ong Trump dap tra nguoi bieu tinh hinh anh

Ông Trump đáp trả người biểu tình

35 phút trước 07:27 20/10/2025

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chia sẻ một video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, trong đó ông xuất hiện như một phi công, đầu đội vương miện, thả bom chất thải xuống người biểu tình.

Phap truy lung 4 ke cuop kho bau o Bao tang Louvre hinh anh

Pháp truy lùng 4 kẻ cướp kho báu ở Bảo tàng Louvre

1 giờ trước 07:01 20/10/2025

0

Cảnh sát Pháp đang ráo riết truy tìm 4 đối tượng đột nhập Bảo tàng Louvre giữa ban ngày, dùng máy nâng phá cửa khu trưng bày Gallerie Apollon và lấy đi 8 món trang sức quý hiếm của Hoàng gia.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý