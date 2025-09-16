Vardy tạo cơn sốt

Jamie Vardy thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông Italy, khi chính thức ra mắt Serie A trong màu áo Cremonese ở trận hòa 0-0 trước Hellas Verona cuối tuần qua.

Vardy tạo ra tác động tích cực về tinh thần và hình ảnh cho Cremonese.

Ở vòng 3 Serie A, Vardy được tung vào sân ở phút 59, thi đấu hơn 30 phút nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Dẫu vậy, các phương tiện truyền thông Italy vẫn cho rằng sự xuất hiện của Vardy tạo nên một cơn sốt thực sự tại Verona, nơi diễn ra trận đấu.

Tờ La Provincia di Cremona mô tả không khí sôi động khi Vardy vào sân: từ các nhiếp ảnh gia bám sát từng bước chân, đến người hâm mộ reo hò khi tên anh được xướng lên. Pha chạm bóng đầu tiên của Vardy - một cú đánh gót đầy tinh tế - lập tức giúp bản thân nhận được tràng pháo tay từ cổ động viên.

Tờ La Repubblica tin rằng màn trình diễn cá nhân của Vardy không nổi bật, nhưng quan trọng là sự kiện này khiến Cremonese trở thành đội bóng được chú ý. "Vardy, ở tuổi 38, đến Cremonese thi đấu và tạo nên hiện tượng cho đội bóng tân binh Serie A mùa này", La Repubblica bình luận.

Sự chú ý và kỳ vọng dành cho Vardy tại Serie A là không hề nhỏ, đặc biệt khi anh mang theo bề dày kinh nghiệm từ chức vô địch Premier League 2015/16 và danh hiệu Vua phá lưới mùa 2019/20.

Giờ đây, câu hỏi đặt ra là liệu Vardy có thể chuyển hóa sự chú ý đó thành những bàn thắng để giúp Cremonese - đội bóng đang được xem như hiện tượng trong giai đoạn đầu mùa Serie A - tiếp tục tạo nên bất ngờ hay không.