Burnley kiện Everton đòi 50 triệu bảng

Burnley đã nộp đơn kiện Everton, đòi bồi thường hơn 50 triệu bảng vì cho rằng việc đội chủ sân Goodison vi phạm quy tắc PSR dẫn đến họ phải xuống hạng ở mùa 2021/22. Vụ kiện diễn ra gần hai năm sau khi Everton bị trừ điểm.

Burnley tin rằng họ thiệt hại hơn 50 triệu bảng do phải thi đấu ở giải hạng Nhất ba năm trước.

Theo Daily Mail, phiên tòa dự kiến bắt đầu tuần này tại Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Pháp lý ở London, đánh dấu một trong những vụ kiện đáng chú ý nhất lịch sử giải đấu. Vào tháng 11/2023, Burnley - cùng với Leeds United và Leicester City - từng công bố ý định kiện Everton đòi tổng cộng 300 triệu bảng bồi thường.

Ba câu lạc bộ này cho rằng việc họ xuống hạng trong khi Everton trụ lại Premier League mùa 2021/22 là hậu quả trực tiếp của việc CLB thành phố cảng vi phạm quy định lợi nhuận và bền vững tài chính (PSR).

Vào thời điểm đó, Everton bị trừ 10 điểm vì vượt quá giới hạn chi tiêu trong giai đoạn ba năm kết thúc vào mùa 2021/22. Sau khi kháng cáo, án phạt được giảm xuống còn 6 điểm vào tháng 2/2024, nhưng Everton tiếp tục nhận thêm án phạt trừ 2 điểm vào tháng 4/2024 vì vi phạm PSR trong giai đoạn kết thúc mùa 2022/23.

Burnley ban đầu cân nhắc kiện chính ban tổ chức Premier League, lập luận rằng thất bại của đội ngũ điều hành giải đấu trong việc giám sát cho phép Everton vi phạm PSR trong thời gian thực, dẫn đến tạo ra lợi thế cạnh tranh không công bằng.

Tuy nhiên, “The Clarets” sau đó chuyển hướng sang kiện trực tiếp Everton, cho rằng các vi phạm tài chính của đối thủ giúp họ trụ hạng với chỉ 4 điểm nhiều hơn Burnley vào ngày cuối mùa 2021/22. Nếu án phạt 6 điểm được áp dụng ngay trong mùa giải đó, Burnley sẽ trụ hạng, trong khi Everton phải xuống chơi tại Championship.