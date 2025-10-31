Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vào chợ kiểm tra hàng hóa lúc nước lũ chưa rút, hai người bị điện giật

  • Thứ sáu, 31/10/2025 22:05 (GMT+7)
Hai người đàn ông ở TP Huế lội vào chợ ở An Xuân (xã Quảng Điền) để kiểm tra hàng hóa lúc nước lũ chưa rút hết, không may bị điện giật làm một người chết.

Lãnh đạo UBND xã Quảng Điền (TP Huế) xác nhận, địa phương vừa xảy ra vụ điện giật. Ngay khi sự cố xảy ra lực lượng chức năng phối hợp với người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Dien giat tu vong Hue anh 1

Dù được người dân tích cực sơ cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh D. không qua khỏi sau khi bị điện giật. Ảnh: MXH.

Theo đó, khoảng 12h ngày 31/10, anh Hoàng Nhất D. (SN 1985) và anh Lê Đ. (SN 1983) cùng thôn An Xuân Tây (xã Quảng Điền) vào kiểm tra hàng hóa sau khi lũ rút ở chợ An Xuân. Quá trình vào chợ, anh D. đi trước, còn Đ đi theo phía sau.

Khi vào đến khu vực chợ cả hai người không may bị điện giật. Sau khi sự cố xảy ra, người dân và cán bộ y tế có mặt để hỗ trợ sơ cứu trước khi đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng nên anh D. không qua khỏi. Riêng anh Đ bị thương nhẹ, đang điều trị tại Trung tâm y tế Quảng Điền.

Được biết, hiện nay nước lũ ở khu vực chợ An Xuân vẫn còn ngập 40-50 cm. Còn tuyến đường từ thôn An Xuân Tây lên trung tâm xã Quảng Điền có đoạn sâu hơn 1 m.

Theo thống kê của UBND TP Huế, đến sáng 31/10, nước tại các sông xuống mạnh nhưng TP Huế có 26/40 xã, phường còn ngập, mức ngập bình quân từ 0,7 đến 1 mét, có nơi sâu hơn; 13.272 ngôi nhà bị ngập với độ sâu từ 0,5 mét đến 1,2 mét. Một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như các xã, phường Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Phú Hồ...

Dien giat tu vong Hue anh 2

Mặc dù nước trên các sông rút mạnh nhưng nhiều nơi ở TP Huế vẫn còn ngập sâu. Ảnh: Huy Lê.

Về giao thông, QL1A qua TP Huế thông tuyến trở lại. Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan tại Km12+300 sạt lở taluy dương, đất đá tràn mặt đường gây tắc đường; đoạn từ Huế đi Nam Đông đã thông xe tạm thời; đoạn từ Nam Đông đi TP Đà Nẵng tắc giao thông, đang phân luồng đi theo hướng QL1 từ ngã ba La Sơn; cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn địa bàn TP Huế đi lại bình thường.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn từ Km313 đến Km372 đã thông xe; đoạn từ Km372 dến Km413 đang tắc đường. QL49A từ trung tâm TP Huế đi A Lưới đã thông xe. Hệ thống đường tỉnh lộ một số đoạn vẫn đang ngập sâu, không đi lại được; hệ thống đường đô thị một số khu vực còn bị ngập vẫn đang rào chắn, cấm phương tiện tham gia giao thông để đảm bảo an toàn.

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên cho biết, đã hoàn tất khôi phục và cho thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua TP Huế sau 3 ngày bị ách tắc do mưa lũ. Các đoàn tàu đã được phép chạy trở lại với tốc độ hạn chế 5 km/h để bảo đảm an toàn trong giai đoạn đầu khai thác.

Bảo vệ tử vong dưới tầng hầm chung cư

Sáng sớm, người dân tòa nhà chung cư ở phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) xuống tầng hầm để xe máy, xe đạp thì phát hiện bảo vệ nghi bị điện giật, tử vong.

9 giờ trước

Thầy giáo bị điện giật tử vong khi dọn nhà sau lũ

Khi đang hút nước từ móng nhà sau lũ, thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn, Trường THPT Sóc Sơn (Hà Nội) không may bị điện giật dẫn đến tử vong.

12:07 13/10/2025

Hai người đàn ông bị điện phóng treo lơ lửng trên cột khi sửa điện

Theo thông tin từ công an xã Vĩnh Thanh (TP Hà Nội), vào khoảng gần 7h sáng 23/8, anh Bùi V. D. (34 tuổi, quê ở xã Quyết Thắng, huyện Phù Thọ, tỉnh Phú Thọ), là công nhân thi công điện tự do, trong lúc sửa chữa đường dây điện đã không may bị điện giật ngã gục.

23:02 23/8/2025

https://vtcnews.vn/vao-cho-kiem-tra-hang-hoa-luc-nuoc-lu-chua-rut-2-nguoi-bi-dien-giat-ar984437.html

Nguyễn Vương/VTC News

Điện giật tử vong Huế Điện giật Điện giật tử vong Điện giật Huế Lũ lịch sử

