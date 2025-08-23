Hai người đàn ông bị điện phóng treo lơ lửng trên cột khi sửa điện

Ngay sau đó, người dân và đồng nghiệp đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại trạm y tế địa phương. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến khoảng 8h, anh D. không qua khỏi.
|
Hiện trường vụ việc.
Vụ tai nạn cũng khiến một người khác bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại cơ sở y tế. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Vĩnh Thanh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm,...
Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.