Hai người đàn ông bị điện phóng treo lơ lửng trên cột khi sửa điện

  • Thứ bảy, 23/8/2025 23:02 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Theo thông tin từ công an xã Vĩnh Thanh (TP Hà Nội), vào khoảng gần 7h sáng 23/8, anh Bùi V. D. (34 tuổi, quê ở xã Quyết Thắng, huyện Phù Thọ, tỉnh Phú Thọ), là công nhân thi công điện tự do, trong lúc sửa chữa đường dây điện đã không may bị điện giật ngã gục.

Ngay sau đó, người dân và đồng nghiệp đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại trạm y tế địa phương. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến khoảng 8h, anh D. không qua khỏi.

dien giat chet nguoi anh 1

Hiện trường vụ việc.

Vụ tai nạn cũng khiến một người khác bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại cơ sở y tế. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Vĩnh Thanh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm,...

Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

